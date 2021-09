Po stopách dezinformačního videa: Muž věří, že šéf Pirátů obchoduje s drogami, ‚důkazy‘ našel v Thajsku

Část rozhovoru o předvolebních koalicích. ‚Nemůžu vědět všechno,‘ říká Vašátko

Na svém facebooku máte i videa, kde kritizujete další politické strany.

Já je kritizuji, protože si nemyslím, že koalice tří stran je legální před volbami. Sjednocení ano.

Podle českého zákona je to legální.

Koalice?

Ano.

To znamená, že oni...?

Vytvořili je podle pravidel.

Tak ať se k tomu vyjádří. Já jsem říkal, že vítám jakoukoli kritiku, protože nemůžu vědět všechno.

Ve svých videích ale něco tvrdíte, něco tam kritizujete. A teď říkáte, že nemůžete vědět všechno. I ve videu o Bartošovi byly některé věci nesrozumitelné.

My nemůžeme pustit všechno. My můžeme pustit jen to, když věříme, že to lidem pomůže, nebo nám pomohou získat nějaké informace.

A tohle bylo kvůli tomu, že si myslíte, že to lidem pomůže?

Že to lidem pomůže. Jestliže je podle zákona trojkoalice, tak jsou tam tři řády. Jak se ty řády slučují? To už nikdo nevysvětluje.

Jak to myslíte?

Já to řeknu takhle: když se spojilo KDU-ČSL, tak se vytvořily jedny stanovy a měly jednoho lídra.

Ty strany prostě můžou jít společně do voleb jako koalice.

S tím, že každá strana má své stanovy?

Také mají vytvořený společný program.

Ano.

Na kterém se strany shodly.

Ale jak se mohli Starostové oddělit teďka ve chvíli, když Piráti začali ztrácet.

To není pravda. Pořád kandidují jako jedna koalice. Jde mi o to, že když šíříte takové věci, kterým nerozumíte, tak jak vám má někdo věřit, že Ivan Bartoš pašuje do Česka drogy.

Poslechněte si ty nahrávky ještě jednou, pokud je máte.

Poslouchal jsem je důkladně.

My máme nahrávku z té Prahy, kde rozdává drogy. Mně je jedno, co pan Bartoš dělá v Česku. O co mně jde, aby vnoučata třeba mých vrstevníků nepřišla s tím, že drogy jsou legální a skončili jsme. Druhá věc je, že mě zajímá cesta z bodu A do České republiky. To ostatní už je pro lidi. Je to informace, co drogy s lidmi dělají.

Zajímá mě to, jak vám váš nadřízený orgán může dovolit, abyste tyhle věci psal na sociální sítě. Nedokážu si představit vyšetřovatele, který by sdílel na svém facebooku informace z kauzy, ve které nebyl nikdo ani obviněn.

V Česku budou volby. My jsme se snažili dostat k Bartošovi, aby nám odpověděl na nějaké otázky.

Vy jste říkal, že tohle má na starost česká policie.

My jsme o to požádali Bartoše. A nikam jsme se nedostali. Když se pouští takové informace, tak se pouští za nějakým účelem. A já vám ho nemůžu říct.

Je ten účel to, že budou volby?

Nemůžu vám na to odpovědět. Pro nás je podstatné video z té Prahy a návrh zákona ve sněmovně.

Na základě toho jste zjistili, že Bartoš pašuje drogy do Česka?

Ne, ne, ne. Není to tak, jak si to myslíte. Jsou to věci, kdy to nejde.

Proč si to dáváte na svůj osobní facebook?

Proč ne?

Protože si nedokážu představit vyšetřovatele, který by tohle udělal.

Pozor. Tady dochází ke dvěma věcem. Vyšetřovatel je také člověk. Já jsem člověk.

Vyšetřovatelé se ale musí řídit nějakými procesními pravidly.

Proto to, co já pustím ven, je několikrát konzultováno.