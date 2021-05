Uhlíkovou stopu bohatých navyšuje cestování, chudých vytápění. Spočítejte si tu svoji

Výzkum uhlíkové stopy navazuje na předloňský projekt Rozděleni svobodu, který zkoumal uspořádání české porevoluční společnosti. V něm tým sociologů napříč institucemi definoval šest skupin obyvatel podle jejich příjmů, majetku a kontaktů. Pokud chcete vědět, do které ze sedmi současných společenských tříd by výzkumníci zařadili právě vás, zjistíte to v naší starší aplikaci .

V druhém modelu by se 85 % energie vyrábělo z bezemisních zdrojů, což je cíl Evropské unie do roku 2050. Teplo by pocházelo z nejekologičtějších zdrojů a polovina automobilové dopravy by přešla do hromadné. Pak by uhlíková stopa na osobu klesla o rovnou polovinu, tedy asi o 2,4 tuny ročně. Navíc by taková transformace přinesla další redukci mimo domácnosti – v již zmiňované produkci CO2 na pracovištích, v průmyslu atd.

„Celkově je v individuálním omezení spotřeby menší potenciál než v systémových změnách zdrojů energie a způsobů dopravy,“ porovnává Prokop. Jak ale vzápětí dodává, celospolečenské změny mohou jít v ruku v ruce s tím, jak své chování upraví jednotlivci. „Lidé, kteří spotřebu omezují, také častěji podporují systematické změny ve společnosti,“ uzavírá.

Jak jsme počítali uhlíkovou stopu Spotřeba energií v domácnosti zahrnuje teplo i elektřinu. U domácností odhadujeme jejich pravděpodobnou spotřebu podle toho, v jakém žijí bytě nebo domě, jakou má rozlohu, jak vytápějí a na co používají elektřinu, zda mají zateplení a snaží se šetřit a podobně. Odhad opíráme o reprezentativní výzkum Energo Českého statistického úřadu. Model implicitně zahrnuje i to, že některé typy domácností jsou svým charakterem úspornější (např. domácnosti s dražším zdrojem obecně výrazněji optimalizují). V části energií tak v kalkulačce nelze simulovat úspory přechodem na jiné vytápění. Slouží k přibližnému odhadu reálného stavu. Uhlíková stopa jídla je daná spotřebou různých typů potravin, které mají odlišnou zátěž. Typicky jde o maso, mléčné výrobky a zastoupení vegetariánské a veganské stravy. Uhlíková stopa dopravy a cestování se odvíjí od toho, jak často a na jaké vdzálenosti lidé používají různé dopravní prostředky (veřejnou dopravu, auto, letadlo). Celková uhlíková zátěž je pak součet všech kategorií vyjádřený jako počet kilogramů CO2 za rok na jednu osobu. Zohledňujeme, zda člověk většinou jezdí v autě sám či ve dvou, či zda vytápí dům nebo byt jen pro sebe, nebo pro větší domácnost. Výpočet uhlíkové stopy nezahrnuje další dílčí oblasti, jako jsou nákupy spotřební zboží nebo produkce domácího odpadu, které nejsou pro porovnání uhlíkové stopy jednotlivých tříd společnosti rozhodující. Proto ovšem může být výsledek z kalkulačky nižší, než jaký ukazují jiné podobné aplikace. Při konstrukci kalkulačky se sociologové inspirovali metodikou Jana Vávry a projektu GILDED a v případě jídla projektem CI2. Kalkulačka je zjednodušená, aby ji respondenti v reprezentativním výzkumu byli schopni vyplnit za 5 minut a nemuseli vyhledávat informace např. o platbách za elektřinu.

Výzkum vznikl v průběhu roku 2020 na vzorku 2 239 osob jako reprezentativní pro populaci ČR ve věku 18-75 let a pro Český rozhlas ho připravil tým sociologů z agentur PAQ Research (Daniel Prokop, Tomáš Dvořák), STEM (Martin Buchtík, Jitka Uhrová) a CVVM Sociologického ústavu AV ČR (Paulína Tabery, Matouš Pilnáček). Šetření realizovaly agentury STEM/MARK a MEDIAN. Výsledná zpráva je ke stažení ZDE.

Jan Cibulka, Petr Kočí, Michal Kašpárek, Kristína Zákopčanová a ilustrace Toy Box