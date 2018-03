21. 2. 2017 | ČTK |Zprávy z domova

Opoziční ODS se dohodla na spolupráci se Stranou soukromníků před letošními volbami do Poslanecké sněmovny. Předseda ODS Petr Fiala o tom informoval poté, co v úterý odpoledne spolupráci podpořila výkonná rada strany. Soukromníci by měli obsadit zhruba 40 míst na kandidátkách ODS, a to ve všech krajích. Chtějí zastavit levicově-populistickou vládu, napsala ODS na twitteru.