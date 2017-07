Volejbalistky se chystají na závěrečnou Grand Prix. K týmu se vrací kapitánka Havlíčková

„Budeme chtít předvést co nejlepší výkon. Rozhodovat bude momentální forma,“ tvrdil v rozhovoru pro Radiožurnál trenér českých volejbalistek Zdeněk Pommer mladší. Po třítýdenních cestách po Jižní, Střední i Severní Americe se k týmu připojuje kapitánka Aneta Havlíčková, jejíž přítomnost trenér pochopitelně vítá.

Podle Pommera je totiž právě Havlíčková lídr mančaftu a také „bomber“, který chyběl z prozaických důvodů. Hráčka, která končí v italské lize v týmu Pallavolo Scandicci měla příjemné starosti a dohodu s trenérem. „Už nejsem nejmladší hráčka a člověk si potřebuje trochu orazit. Druhý důvod byl osobní, proběhla svatba,“ prozradila Havlíčková.

Zatímco české volejbalistky procestovaly americký kontinent. Havlíčková stihla i svatební cestu. Zamířila však západnějším směrem, tedy do Indického oceánu. „Byla to spíš dovolená, s manželem jsme byli na Maledivách,“ uvedla.

Teď jí však čekají znovu volejbalové povinnosti. V sobotu se v 19 hodin střetne v Ostravě český tým s Polskem. „Uvidíme, kolik přijede polských diváků, ale doma hrajeme my. Bude to otevřený zápas,“ říká Zdeněk Pommer mladší. Pokud by reprezentace byla úspěšná, v neděli by se od 18 hodin představila ve finálovém boji proti vítězkám souboje Německa s Jižní Koreou.