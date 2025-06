Atentát na Trumpa – kečup? Konspirace vám dává přesvědčení, že víte víc než ostatní, tvrdí politolog

Obě řady série EXTRÉM nejen o politickém extremismu najdete zde.

Pojďme si vyměnit oblíbené konspirační teorie o Georgi Sorosovi.

George Soros je samozřejmě oblíbená postava. Když jsme mluvili o antisemitismu, tak je to ten bohatý, tajuplný Žid, který stojí za oponou a tahá za nitky. To je představa, která naprosto přesně zapadá do všech konspiračních teorií, které mají antisemitský charakter. Což je možná v tenhle moment dobré říct – na jedné straně se dneska bavíme zejména o konspiračních teoriích, které jsou současné, ať už by to byly chemtrails nebo Deep state, ale máme celou řadu konspiračních teorií sahajících velmi hluboko do minulosti. Ale v kontextu, o čem jsme se tady bavili, jsme několikrát mluvili právě o antisemitských teoriích. A podle mě je dobré říct, že když se zanoříte do prostředí konspiračních teorií a je úplně jedno, odkud se tam dostanete, tak dřív nebo později na ty antisemitské prostě narazíte.

Zvlášť se mi líbí teorie – nevím, jestli pochází už z antického Říma – že George Soros a tedy Židé jsou reptiliáni…?

Ano a ilumináti a použijeme spoustu dalších termínů.

Reptilián je ale bájná postava ještěra z vesmíru, který ovládá svět, ne?

Ano, přesně tak. Má tu gumovou kůži, pod kterou se objeví ta skutečná. Tohle se objevuje v některých filmech. Je to nesmírně oblíbená záležitost. Ukazuje to, že konspirační teorie můžou působit úplně fantasmagoricky, ale zároveň v momentě, kdy začnete věřit tomuto typu uvažování, vás můžou dovést absolutně kamkoliv. Ať už je to reptiliánství, plochá Země nebo chemtrails.

Proč si lidé vybrali právě Sorose? Protože je to Žid? Protože je bohatý?

Je to skutečně kombinace toho, že tam je na jedné straně židovský původ a na straně druhé peníze, o kterých Soros celkem otevřeně mluví, že je investuje do svého politického vlivu.

Sorose nemá v lásce ani takzvaná QAnon. Co to je?

QAnon je superkonspirace. Je to série různých konspiračních teorií propojená do jednoho rámce.

Královna všech konspirací.

Dalo by se to tak možná říct. Je to záležitost, která je ve skutečnosti mladá. Teorie se formuje až na konci roku 2017 a poměrně úzce souvisí s prvním obdobím vlády Donalda Trumpa. Je to teorie, která je trochu odlišná od těch ostatních. Většina z nich upozorňuje na to, že se děje něco špatného nebo nám někdo ubližuje. To je tady přítomno samozřejmě také – představa skryté kabaly demokratů, kteří skrze Deep State ovládají celé USA. Specifikum ale je, že je to zároveň teorie, která říká, že je tu zachránce, kterým je Donald Trump. Ale je na to sám. Není to Donald Trump a Republikánská strana, je to jen Donald Trump. Teorie se tedy koncentruje přímo na jeho osobu. Je ale v pozici, kdy jeho život je neustále ohrožen, právě ze strany demokratů a Deep State, proto nemůže mluvit úplně otevřeně. Své příznivce tak svolává skrze drobné náznaky a některé pojmy, které je zapotřebí, aby jim lidé rozuměli a mohli se podle nich řídit.

Přes tajná gesta, symboly…?

Spíš některé pojmy – Great Awakening, Storm is coming a podobně.

Bouře přichází nebo velké probuzení.

Ano, což jsou záležitosti, které tajuplný Q vypouštěl na sociální sítě po kapkách. Přímo používají termín drop, tedy kapka. Nefungovalo to tak, že by přímo vysvětloval, jak ty věci jsou, ale použil velmi základní a velmi zajímavou strategii. Vypouštěl ven ne vždy úplně jasná tvrzení. Čtenáři si je tak museli trochu dovysvětlit. Kolem fór, na kterých Q vystupoval, se pak začaly formovat poměrně velké skupiny lidí, kteří mají rádi konspirační teorie a začali řešit, co znamenají a jak je možné je vysvětlit.

Jak je hlavně možné, že to ví, ne?

Byla tam představa, že jde o člověka s vysokým stupněm státní prověrky, který má přístup k těm nejtajnějším informacím. Měl ale obavy o svůj život, a proto nemohl vystupovat veřejně. Ani ty věci nemůže říkat zcela otevřeně, takže je musí pouštět ven zase jenom tímto neúplně jasně řečeným způsobem.

Tohle je velmi zajímavé. Specialisté na konspirační teorie upozorňují, že to je nesmírně šikovný způsob, jak s konspiracemi pracovat. Není to tak, že přijdete a řeknete jim, jak to je. Dáte jim některé indicie, oni s nimi pracují, kombinují je s ostatními a sami dojdou k závěru. A protože k němu došli sami, tak jsou naprosto přesvědčeni o tom, že je správný a pravdivý. Pokud jsou tedy věci jasně nastavené tak, aby vás samy vedly k závěru, který Q chce a vy se ponoříte dostatečně hluboko, tak je velmi snadné vám je, z psychologického pohledu, manipulovat. A to je přesně to, jakým způsobem QAnon působil.

V rámci USA se z něj stalo nesmírně silné hnutí, které bylo zároveň poměrně výrazně násilné. V určité fáze už začalo docházet k ozbrojeným útokům, k vraždám a americká policie – FBI i CIA – se vyjádřila, že je to mimořádně problematická záležitost. Následovaly snahy o vymazání fór, na kterých se to řešilo, z těch oficiálních typu Twitter, Facebook a tak dále. Zároveň byl Donald Trump několikrát na celou záležitost dotazován. Většinou to odbyl s tím, že buď vůbec neví, o co jde, nebo že to jsou lidé, kteří ho mají rádi a to se mu líbí. Nikdy se nevyjádřil ani pozitivně, ani negativně, což bylo velmi často hodnoceno nesmírně kriticky, právě ze strany třeba bezpečnostních specialistů, kteří upozorňovali na to, že specificky QAnon je schopen rozbíjet americké rodiny a vést lidi k násilnému jednání. A neochota ze strany Donalda Trumpa to odmítnout v očích příznivců posilovala pravdivost celé teorie.

Q jste mi vysvětlil, ale jmenuje se to QAnon. Co je to Anon?

Anonymní.

Takže je to Anonymní Q, který ví o všem. Jak moc vlivné hnutí je se ukázalo třeba už na případu člověka, který přišel do pizzerie…

Ano, pizzerie, v jejímž sklepě měly být držené děti pro pedofilní kruh kolem demokratů, což vyvrcholilo tím, že se někdo pokusil je osvobodit. Přišel tam ozbrojený, aby zjistil, že tam žádný sklep není. To je poměrně známý a slavný případ, který právě skončil násilím, byť ne úmrtím. Ukazuje ale hloubku toho, jak moc jsou lidé ochotní tomu věřit.

Několikrát jsme zmiňovali Deep state. To je starší záležitost, ale QAnon ho do sebe vtáhnul, stejně jako celou řadu dalších funkčních a v té době v USA rozšířených teorií. Pokud si dobře pamatuju, před několika lety vyšly průzkumy, které se ptaly Američanů na to, jak moc jsou seznámeni s tím, co QAnon je a jak moc této teorii důvěřují. Tehdy se objevila čísla, která byla v případě republikánů nečekaně vysoká. Ukázalo se, že procento lidí, kteří alespoň něčemu z toho, co QAnon říká, věří, je vysoké. Mám pocit, že se mluvilo o více než 50 procentech. To bylo zajímavé z pohledu akademického. Lidé, kteří průzkum připravovali, sami mluvili o tom, že to je možná chyba toho, jakým způsobem nastavili dotazník. Byla tam otázka, zda znají aspoň něco z téhle teorie, což – jak sami říkali – nemusí znamenat, že lidé věří tomu, že demokraté jsou pedofilní satanisté. Může to znamenat to, že třeba alespoň částečně věří teorii Deep State.

Obranný mechanismus

Naopak někteří, kteří hájí demokraty, tak zase věří v takzvaný BlueAnon. To je hnutí určitého počtu lidí, kteří věří konspiracím typu, že k loňskému atentátu na Donalda Trumpa v Pensylvánii vůbec nedošlo, nebo že byl zinscenován právě týmem Donalda Trumpa.

To je samozřejmě věc, která je velmi standardní. Různých pohledů máme dneska spoustu. Tohle je klasické přesvědčení, které na mě na sociálních sítích vyskakuje velmi často. Řada i racionálně uvažujících lidí je hluboce přesvědčená o tom, že celá záležitost je nahraná. Snaží se ukazovat fotografie, že na tom uchu nic nemá, není tam žádná jizva, žádné znetvoření, takže evidentně nedošlo k žádnému zásahu. Co by se stalo, kdyby vás někdo trefil do ucha AR-15? To vám to ucho upadne a bude zásadně krvácet.

Jen pro lidi, kteří to neznají, tak AR-15 je útočná puška.

Zároveň tam přišel o život jeden z fanoušků, který byl střelou reálně zasažen a i sám střelec byl policií zabit. Často to tedy lidé ještě kombinují s tím, že nejenom, že republikáni něco takového připravili, ale ještě u toho nechali zemřít dva nevinné lidi. Zároveň ale, i v rámci demokratické strany, celá řada lidí říká, že je to nesmysl. To znamená, že konspirace – a to vám ukazuje jeden z důležitých momentů, který je s konspiracemi spojený – vznikají v dobách politické vypjatosti.

Je zajímavé, že se to děje často v USA. Mnoho konspiračních teorií pochází právě z USA, ať už je to role tajných služeb v 11. září, atentáty na prezidenty USA…?

Z pohledu historie konspirací bychom jich mnohem víc našli v Evropě. Ale pokud mluvíme o těch současných anebo o těch, o kterých se často mluví, tak řada z nich má skutečně své kořeny v USA. Obvykle se mluví o tom, že za tím stojí jakási trojkombinace. Na jedné straně je to vysoká míra individualizace, která v USA vede k výraznému přesvědčení o tom, že pokud si já tohle myslím, tak je to zcela legitimní.

Na druhé straně mají USA velmi specificky zakořeněnou nedůvěru k federální vládě. To je zase věc, které ne vždy rozumíme. Před nějakou dobou jsem slyšel vcelku hezký příměr, který říká, že USA pořád vnímáme jako jednu zemi. My bychom je ale měli vnímat jako kontinent. Představte si EU jako jeden stát. Máte Španělsko, Norsko a Rumunsko – co mají tyhle tři země společného? Vlastně toho moc není. V USA to není až tak markantní, ale přece jenom je dobré vědět, že Kalifornie je něco trochu jiného než Florida. Ale jeden z momentů, které kromě velkého důrazu na individualismus USA prostupují, je právě určitá míra nedůvěry ve federální vládu. Ta v posledních desetiletích – mohli bychom asi jít až k aféře Watergate – spíš zesiluje. Tohle samozřejmě zase vede k tomu, že tam vzniká celá řada teorií, například JFK.

A na třetí straně je samozřejmě velmi specifické mediální prostředí, které má v USA velký prostor nekorigovaného fungování. To postupně vede zase k tomu, že se v rámci tohoto prostředí docela výrazně prosazují představy skrytého působení. Obvykle se předpokládá, že tahle kombinace stojí v jádru poměrně velkého množství teorií, které se v USA formují.

Říkal jste, že první konspirace byly už v Římě. Jaké byly? A proč je vůbec někdo začal vytvářet? A kdo? Je to prosazení vlastního politického vlivu, zmatení veřejnosti?

Úplně nejstarší konspirační teorie, o které vím, je z roku 430 př. n. l., z průběhu peloponéské války. Athéňané tehdy vinili Sparťany z otrávení studní během athénského moru. O otrávení studní a moru jsme už mluvili, když jsme mluvili o antisemitismu. Je to klasická středověká konspirační teorie o tom, že Židé jsou zodpovědní za šíření moru skrze trávení studní.

To je zajímavé, jak se ten leitmotiv opakuje.

Jsou to prostě zkušenosti, které se opakují. Jsme v situaci, kdy se děje něco velmi dramatického, co musí mít nějaké vysvětlení, kterého ale nejsem schopen dosáhnout. V tenhle moment nemám kapacitu na to, abych zjistil, čím je to způsobeno, a tak se snažím najít jakékoliv vysvětlení, které mi pomůže se s touhle nesmírně složitou situací vyrovnat. Konspirační teorie tedy mohou být relativně racionálním způsobem – vůbec nemusíte souhlasit s pojmem racionální, ale mám tím na mysli psychologicky…

… Čekám, kam s tou myšlenkou dojdete.

Z psychologického pohledu mohou být racionálním mechanismem, jak legitimizovat nebo vysvětlit určitá jednání nebo situace, pokud mi schází jiný rámec, který by se nabízel.

Takže je to obranný mechanismus člověka?

Ano, může to být obranný mechanismus. Dobrá zpráva může v tomto směru být to, že se bavíme o lidech, kteří chtějí věci pochopit. Chtějí vědět, proč se něco odehrává. Neplatí tady ta představa, že lidé vůbec nic nechtějí vědět a jsou naprosto demotivovaní. Tady se bavíme o lidech, kteří právě mají zájem. Problém je ten, že se snaží své porozumění naplnit skrze kanály a způsoby, které nepokládáme za racionální. V historii to může mít samozřejmě jiné vysvětlení než dnes. Chybí celá řada momentů, velmi dlouho není jasné proč se šíří mor, takže existuje celá řada chybných představ. Víme, že řada lidí věřila tomu, že to dělá špatné povětří. Opět vidíte pokus o racionální vysvětlení, ale výsledkem je nějaká chyba. V současné době je to samozřejmě podstatně složitější. Většinou totiž máme vysvětlení, které je racionální, vědecké, empirické a tak dále, ale někomu z různých důvodů nevyhovuje.

Ano a možná se snaží někomu uškodit právě tím, že takovou myšlenku šíří. Takže někdy konspirace nabývá i dezinformačního rozměru…?

Konspirace mají vždycky dezinformační rozměr, protože mluvíme o něčem, co není pravda. Konspirační teorie znamená, že něco, co se odehrálo, vysvětlujeme pomocí nějaké formy spiknutí. Můžeme se bavit o tom, jestli je to dezinformační, nebo misinformační, tedy jestli je to děláno cíleně. To bychom viděli například v případě rozšiřování z dnešního pohledu velmi klasické antisemitské teorie spojené s představou o židovské světovládě, kterou najdete v Protokolech sionských mudrců. To je kniha, kterou cíleně šířila carská tajná policie, přestože bylo od 30. let naprosto zřetelné, že jde o plagiát a falzum současně. Přesto byla kniha podporovaná i nacistickým Německem a v současné době se prodává třeba na Blízkém východě. Tady tedy vidíme případ naprosto konkrétně cílené dezinformační kampaně a konspirační teorie. Na straně druhé můžete mít lidi, kteří šíří informace o chemtrails prostě proto, že jim věří.

Nebo to, jak jeden slovenský poslanec tvrdí, že organizovaní zločinci udělali z lidí přes vakcínu proti covidu kukuřici.

Ano, ta je moje oblíbená.

Co je pravda?

Pořád mluvíte o skupinách lidí, kteří něčemu věří. Jak daleko nebo blízko pak mají konspirace k něčemu, co se nazývá kult nebo sektářství?

Z mého pohledu politologického vidím lidi, kteří na jedné straně propadají sítem běžného chápání politiky do konspiračního myšlení, což je pojem, se kterým pracuje i politologie. Máme lidi, kteří víc uvažují v kontextu toho, že politické události, které vidíme kolem sebe, jsou všechny někým řízené a navzájem propojené. A že to, co vidíme, není to, co se doopravdy děje. To je základní rámec, čemu bychom říkali konspirační myšlení.

Problém tohoto myšlení je, že v momentě, kdy ho akceptujete, přijmete tenhle základní rámec a používáte ho, tak je neprorazitelný racionálními způsoby. Nepřistupujete k věci tak, že zjišťujete, jaká jsou fakta, co vytváří a jaká je tím pádem situace. Dopředu víte, že všechno, co se kolem vás děje, je lež, a tím pádem si jenom domýšlíte, kde by ty vylhané momenty mohly být. Absolutně bez ohledu na jakoukoliv evidenci.

Komu to ale pomůže? Když se vrátím k těm nejčastěji opakovaným chemtrails nebo ploché Zemi.

Pomáhají samotným lidem, kteří je používají. Tohle nejsou tak úplně teorie, které by byly využívány k politickému účelu.

Chápu to u chemtrails, protože si potřebujete vysvětlit čáry na obloze, ale co ta plochá Země?

V době, kdy se řešila ozonová díra, se v USA řešila otázka, jestli se dá z letadel rozsypávat látka, která by pomáhala chránit Zemi před zářením. Vždycky tedy máte rámec, který je racionální a ke kterému doplníte něco, co sice znáte ze své zkušenosti, ale nerozumíte tomu. Zase to jsou věci, které vám pomáhají porozumět světu kolem vás, aniž byste ale procházel standardní cestu, kterou lidé většinou procházejí, když chtějí něčemu porozumět – skrze jakoukoliv formu studia.

Zaprvé, plochá Země vychází z toho, že když vyjdete ven na ulici, tak nic kulatého nevidíte. Je to stejné jako v případě chemtrails – letí letadla, za nimiž jsou čáry, a pak jsou letadla, za kterými čáry nejsou. Jak je to možné? A teď následuje druhý krok. Většina lidí řekne, že to asi má racionální vysvětlení. Některá létají vysoko, některá níž, takže někde se kondenzační čára dělá a jinde ne. V případě plochozemosti řeknete, že Země je tak veliká, že nemáme šanci si zakřivení všimnout. Anebo řeknete, že nikomu nevěříte, protože všichni lžou a snaží se nás obelhat. A to je přesně ten přístup, kdy už jste nastaven na konspirační myšlení. V ten moment řeknete, že to tak být přece vůbec nemusí. Začnete tedy hledat a v dnešní době na internetu najdete potvrzení absolutně čehokoliv.

No právě, že to je paradoxní. Máme přístup úplně ke všemu vědění světa, ale spíš nás to znervózňuje a znejišťuje, protože je pro mnoho lidí složité odlišit to, co je pravda a co není…?

V některých sociologických knihách najdete takový postřeh – situace volného trhu zboží vede k tomu, že se postupně formuje to, že si kupujete věci, které jsou lepší nebo možná nejsou lepší, ale vyrábí se jich hodně a poměrně rychle. Když stejnou věc aplikujeme na volný trh idejí, tak výsledkem není to, že přežijí ty nejsilnější, tedy ty správné a logické ideje, ale naopak všechny ideje, které se v prostoru pohybují, ztratí na významu. Všechny se tak srazí na stejnou úroveň, takže když se s někým budete bavit – to jsem zažil samozřejmě několikrát – tak vám řekne, že to slyšel od kamaráda, že to četl v knize nebo to bylo v televizi. Najednou si uvědomíte, že tyhle tři věci jsou pro ně na stejné úrovni. Není tam vůbec žádný rozdíl. Neuvědomují si, že každá z těch věcí má úplně jinou historii, váhu…

O to víc, když to přijde třeba Whatsappem, že?

Přesně tak. Tam už jsme zase na jiné úrovni. Ale to znamená, že souboj idejí vede k devalvaci všech.

Pomáhají tomu teď sociální sítě?

Konspirační teorie vám dává určité výhody. Zaprvé vysvětluje něco, čemu chcete rozumět. To je jeden plusový bod pro vás. Druhý je většinou ten, že vám zároveň dává přesvědčení, že víte víc než ostatní. Ostatní jsou ovce. Jsou to ti, kteří si vzali modrou pilulku, kdežto vy jste si vzal tu červenou.

A prozřel.

Jste chytřejší, lepší, stojíte nad nimi. Jste ten vlk. Takže nejenom, že tomu rozumíte, ale ještě skrze porozumění stojíte výš než všichni ostatní. To je velmi silná kombinace motivů, která vás samozřejmě velmi výrazně odměňuje. Z tohoto pohledu jsou pro vás konspirační teorie velmi důležité, protože vám tyhle dvě věci umožňují.

Na jedné straně máte spoustu lidí, kteří touží, aby něco takového získali, aby rozuměli věcem, a zároveň, aby jim rozuměli na rozdíl od všech ostatních. Pokud tedy tyhle věci začnete šířit skrze internet a dokážete je zabalit tak, aby byly kontroverzní, tak v ten moment tomu začnou pomáhat i sítě. Dlouhodobě víme, že sociální sítě prostě chtějí, aby vás udržely u obrazovky. Podporují tedy ten druh obsahu, který přitahuje největší pozornost, což jsou dlouhodobě věci, které jsou nejvíc kontroverzní.

Začali jsme Sorosem. V komentáři našeho kolegy blízkovýchodního analytika Jana Fingerlanda jsem se dočetl, že příštím Sorosem, jakožto cílem celosvětové kritiky, bude Volodymyr Zelenskyj. Vidíte to podobně?

Pro určitou část lidí už to tak je.

Jak to?

Protože je Žid. A protože se to samozřejmě v kontextu války nesmírně hodí. Na jedné straně máte konspirační teorii, že Ukrajina je nacistický stát, na straně druhé máte teorii, která není konspirační a která upozorňuje na to, že Volodymyr Zelenskyj je židovského půdu, k čemuž se naprosto veřejně hlásí. Přitom by se tyhle věci měly teoreticky naprosto vyloučit.

Jak může Žid vládnout nacistické Ukrajině?

Ponechám samozřejmě úplně stranou, že nacistická Ukrajina je úplný nesmysl. Ale tady je dobré si uvědomit, že pokud věříte konspiracím, tak vás nic takového nezaskočí, ani nepřekvapí, protože každou z nich držíte v hlavě odděleně.

Dvacet minut jsme spolu mluvili o konspiracích. Chápu je správně, když řeknu, že to jsou iracionální představy o světě, kterými si obhajuji svět, když mu nerozumímm anebo jsou to představy, které jiní lidé šíří, aby dosáhli svého cíle? A já, pokud nemám čas si o tom něco nastudovat, tím můžu být ovlivněn.

Určitě. Je to rychlá, ale chybná reakce. A buď ji používám sám pro sebe, anebo ji někdo využívá ve svůj prospěch.