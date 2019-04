Odchod z EU si přeje jen desetina Čechů. ‚Většina ji chce reformovat a zůstat,‘ tvrdí autoři průzkumu

Studie upozorňuje, že jen asi desetina Čechů požaduje okamžité vystoupení z Evropské unie. Podobně malá je i skupina těch, kterým vyhovuje v současné podobě. Naprostá většina – osmdesát procent – by si přála unii reformovat a teprve při neúspěchu by menší část z nich zvažovala odchod.

„Evropu Češi milují, velká část opravdu silně, zbytek ji má rád nebo jim nevadí,“ vysvětluje Boudal. „Je to logické, s Evropou si spojujeme památky, historii, hrdost na to, že žijeme v bezpečném místě a v relativním blahobytu.“

Studie zároveň odkryla, že řada respondentů nemá přehled o tom, které priority skutečná Evropská unie řeší.

„Jeden příklad za všechny: jedna z důležitých priorit pro respondenty byla postarat se o vnější hranice, nějak je chránit. Z jiné otázky ale víme, že sedmdesát procent lidí neví o tom, že existuje celoevropská agentura Frontex, která se ochranou hranic zabývá,“ tvrdí Boudal.

„Právě Frontex, který teď prochází výrazným personálním posílením, můžeme snadno představit třeba přes reportáže z míst, kde už takové jednotky jsou,“ dodává. „Co naopak nefunguje, je říct lidem, kteří toho o unii moc neví, že jsou nevzdělaní, a podobně. Elity často právě tohle říkají třeba v novinových titulcích. My víme, že to ty lidi naštve, zapouzdří a uzavře jakékoliv ochotě změnit názor.“

Čím hrdější na Česko, tím hrdější na unii

Výzkumníci podle odpovědí identifikovali několik skupin respondentů, na základě postojů k EU a znalostí je rozdělili do pěti skupin: přesvědčené zastánce členství v unii, vlažné zastánce, kritiky, nedůvěřivé a odpůrce.

Česko a EU ve zkratce Češi přistoupili k EU v květnu 2004. V Evropské komisi země v současnosti ovládá post komisaře pro spravedlnost. V 751členném Evropském parlamentu zemi zastupuje 21 poslanců. Další české zástupce vyjmenovává Euroskop. Od května 2004 do prosince 2017 Češi z unie získali přes 1,2 bilionu korun, odvedli 515 miliard. Země je tedy čistým příjemcem se ziskem 695 miliard korun. Volby do Evropského parlamentu se budou konat od 24. do 25. května 2019. Prohédněte si seznam kandidátů nebo audiovizitky lídrů.

„Největší rozdíl mezi jednotlivými skupinami je v tom, jak hodnotí českou politickou reprezentaci a polistopadový vývoj,“ vysvětluje Nikola Hořejš. „Je tady skupina lidí, kteří mají průměrný nebo relativně dobrý příjem a nejsou nevzdělaní, ale protože mají pocit, že republika poslední desetiletí kráčí špatným směrem, tak odmítají i EU nebo jakoukoliv mezinárodní spolupráci.“

„Další věc, která s rozdělením do skupin úzce souvisí, je vlastenecký paradox,“ pokračuje Hořejš. „Zjistili jsme, že Češi, kteří jsou kritičtější k Evropské unii, jsou také méně hrdí a méně spokojení s Českou republikou. Není to spor vlastenci versus Evropané. Naopak ti, kdo jsou nejvíc naštvaní, jak fungují instituce a společnost, nevidí důvod k hrdosti a nechtějí slyšet nic o tom, že by se mělo ve světě spolupracovat. Natož v rámci EU,“ dodává.

Další postřeh o paradoxním vztahu k Evropské unii přidává Vít Havelka z institutu Europeum.

„V české politické kultuře je zakořeněné vnímání: pokud se něco nedaří, je to vina EU, pokud se nám něco povede, je to zásluha konkrétního politika. Do jisté míry je to podobné všude v Evropě, jen u nás silnější,“ tvrdí Havelka.

„Připomněl bych jednu věc. Už jen tím, že jsme tady nastolili téma případného vystoupení z unie, tak trošku přispíváme k tomu, že se ta nerozhodnutá část, která nemá vyhraněný názor, přiklání k vystoupení,“ tvrdí Jiří Boudal z Behavio Labs.

„My jsme k tomu v průzkumu přistoupili jinak, představili jsme lidem různé varianty vize EU, může to být úzká federace, volnější spolupráce, a podobně. Ukázalo se, že jakmile se posune debata směrem k tomu, jakou bychom unii chtěli mít, tak se najednou zvětšuje počet lidí, kteří z ní mají dobrou emoci. Pokud se budou politické strany víc soustředit na to, jakou unii chceme mít, tak se možná český euroskepticismus změní na něco mnohem pozitivnějšího,“ uzavírá Boudal.

Jan Boček