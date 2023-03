PŘEPIS ROZHOVORU ↓

Ne jedna, ale hned čtyři žádosti o informace. A to během pouhých tří týdnů. Ministr spravedlnosti Pavel Blažek z ODS má eminentní zájem na údajích ze živé kauzy, která se ho samotného týká. Mohou to žalobci vnímat jako nátlak? A není to důvodem k rezignaci? O tom všem dnes mluví Lukáš Valášek z webu Seznam Zprávy.

Editace: Kristýna Vašíčková

Sound design: Damiana Smetanová

Rešerše: Zuzana Marková

Podcast v textu: Marie Jakšičová

Hudba: Martin Hůla