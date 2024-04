‚Odvolání obžalovaného se zamítá.‘ Jak to vypadalo u soudu s Dominikem Ferim

Můžeš na úvod shrnout rozsudek Městského soudu v Praze v ostře sledovaném případu Dominika Feriho?

Základní zpráva je jasná, a to že Městský soud v Praze zamítl odvolání Dominika Feriho a potvrdil mu tři roky ve vězení. Měl by si je odpykat za to, že se podle soudu prokázalo, že dvě dívky znásilnil a u třetí se o to pokusil.

Dominik Feri | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

To znamená, že soudce Libor Vávra plnohodnotně potvrdil rozsudek prvoinstančního soudu, proti kterému se odvolaly jak poškozené ženy, tak sám Feri?

Pan předseda Vávra práci soudu prvního stupně pochválil. Řekl, že rozsudek je vypracovaný podrobně a nadstandardně, že se soud dobře vypořádal s důkazy a že žádné vady v postupu jeho senát nenalezl. Libor Vávra taky zdůvodňoval tři roky pro Dominika Feriho: upozornil, že za znásilnění hrozí trestní sazba dva roky až deset let vězení, takže Ferimu hrozil mnohem přísnější trest. Když jsme o tom přemýšleli mezi novináři, tak jsme si říkali, jestli mu soud trest třeba nezmírní na podmínku. I k tomu se Libor Vávra vyjadřoval, říkal, že za těchto okolností, když je Dominik Feri vinný za dva zvlášť závažné trestné činy a k tomu za jeden přečin sexuálního násilí, tak podle názoru jeho senátu uložit jiný než nepodmíněný trest se naprosto vylučuje.

Odvolací soud tedy neshledal, že by došlo k nějakým procesním vadám, pochybením u soudu první instance, že nedošlo ke krácení práva obžalovaného na obhajobu.

Podle odvolacího soudu to bylo v pořádku.

Zmocněnkyně poškozených žen Adéla Hořejší je prý s verdiktem spokojená, jak jsem slyšel její slova těsně po tom, co vyšla ze soudní síně, přestože jí soud nevyšel vstříc s navýšením odškodného.

Odvolání proti původnímu verdiktu podala i Adéla Hořejší, která před soudem zastupuje oběti, poškozené dívky. Její klientky žádaly více peněz za to, co jim Dominik Feri způsobil. Soud ale ponechal odškodné ve stejné výši, jenom k němu přidal úroky z prodlení. Nejvyšší částka pro jednu z dívek je asi 300 tisíc korun plus úroky, nejnižší částka se pohybuje kolem šedesáti tisíc korun plus úroky. Odvolací soud dívkám řekl, že mohou dostat víc peněz, ale musí je žádat v civilním řízení. A teď k tomu, proč je paní Hořejší tak spokojená: rozhodnutí soudu totiž bere tak, že někdo validoval to, co oběti prožily, že to někdo pojmenoval a potrestal.

„Jsem velmi spokojená pro své klientky, protože došlo k validaci jejich prožitků po poměrně dlouhé době zpochybňování. (...) Pro ně to období nebylo jednoduché, ale musím říct, že celý proces byl příkladem dobré praxe toho, jak se orgány činné v trestním řízení vztahují k obětem, a že to je informace dobrá i pro další oběti, že se mohou s důvěrou obrátit na policii a že budou moct projít trestním řízením dobrým způsobem, že budou moct prožít spravedlnost.“ Adéla Hořejší, advokátka (CNN Prima News, 22. 4. 2024)

Ještě k odškodnění – dohromady to mělo být asi půl milionu korun a je to tedy víc o úroky z prodlení, nicméně vyšší odškodnění přiznáno nebylo.

Přesně tak.

U soudu

Dominik Feri říkal, že bude rozsudek respektovat, ostatně nic jiného mu asi nezbývá, leč si stále stojí za tím, že ke znásilnění nedošlo. Respektive je proti tomu, že by vůbec ve dvou případech došlo ke znásilnění a že by v jednom případě došlo k pokusu o znásilnění. Víc se od něj novináři po soudu nedozvěděli?

Byl obecně docela skoupý na slovo. Jeho kauzu sleduju od začátku až do konce, chodila jsem i k prvoinstančnímu soudu, kde velice ochotně komunikoval s novináři. Když prvoinstanční soud začínal, tak dokonce řekl, že nás po dlouhé době zase rád všechny vidí. Někdy byl až moc výřečný, když si vzpomeneš, jak vyzradil jména některých dívek, jejichž případy se k soudu nedostaly. Ale před odvolacím jednáním u městského soudu novinářům jenom řekl, že nebude říkat nic, že důvody nejdřív shrne u soudu. Po vynesení rozsudku jenom řekl, že žije v právním státě, a tím pádem rozsudek respektuje.

„Žít v právním státě znamená respektovat i ty rozsudky, se kterými bytostně nesouhlasíme, a věci, které se nikdy nestaly.“ Dominik Feri, bývalý politik (archiv Marie Veselé, ČRo, 22. 4. 2024)

Shrnu, o co v kauze Dominika Feriho šlo, pro ty, kteří proces nesledovali nebo už zapomněli. Dohromady byl Feri obžalován a posléze odsouzen ve třech případech – ke dvěma znásilněním mělo dojít ve Feriho bytě na pražském Žižkově, a to v březnu a listopadu 2016. Feri byl tehdy teplickým radním a studentem Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Jedné ze dvou poškozených v té době nebylo ještě 18 let. Třetí případ pokusu o znásilnění je datován do roku 2018, kdy se Feri měl pokoušet líbat a osahávat stážistku. K činu mělo dojít už v Poslanecké sněmovně. Tolik tři případy, za které byl Feri odsouzený. Pojďme k tomu, o čem bylo jednání odvolacího soudu. Co přesně soudní senát přezkoumával?

Přezkoumával dvě podaná odvolání, o kterých se bavíme. Předseda Libor Vávra hned na začátku řekl, že zazní i citlivé informace o obětech, jejich jména, data narození, a že tyto informace nesmí opustit zdi jednací síně. Pokud jste některé záznamy z jednačky neslyšeli, tak je to možná právě kvůli tomu. Hned na začátku vystoupila Adéla Hořejší, přednesla své odvolání, po ní následoval Dominik Feri. Tam byl takový úsměvný moment, kdy Libor Vávra vyzval ke slovu obhájce Dominika Feriho, ale on vstal a řekl, že si odvolání přednese sám. Potom spustil asi hodinový projev, říkal, proč se v kauze odvolal. Jeho odvolání má dvě stě nebo tři sta stránek, zrekapituloval to do nejdůležitějších bodů, a ty jsou, že ve výpovědích dívek byly podle něj mezery. Feri popisoval jednotlivé detaily, které podle něj v obžalobě nesedí. Řekl taky, že jedna z poškozených dívek vyloženě lhala a že v jednom z případů se podle něj jednalo o konsenzuální, tedy z obou stran dobrovolný pohlavní styk. Feriho obhájci po soudu chtěli, aby v kauze rozhodl znova, a to tak, že jejich klienta osvobodí, což se nestalo.

Feri se tedy snažil znevěrohodnit výpovědi obětí?

Tvrdil, že v tomto typu trestného činu je to slovo proti slovu. Jeho slovo bylo podle něj pravdivé, a naopak oběti pravdu neměly.

Takže se tam probíraly ty případy jeden po druhém a on namítal, že se třeba něco nestalo tak, jak některé ženy tvrdí?

Přesně tak, zabíhal do velkých detailů, až ho státní zástupce Aleš Cimbala upozorňoval, že to nemá dělat, že odvolací řízení je o něčem jiném. Ale Dominik Feri říkal: já jsem u těch případů byl, vím, jak to bylo, a chci vám to tady říct.

Vytýkal Feri něco přímo i soudu?

Ano, například zmínil, že před soudem neměli možnost mluvit všichni svědci, které jeho obhajoba navrhla. Na to jsme ale slyšeli komentář Libora Vávry, že soud se s důkazy popasoval velmi zodpovědně.

Zmiňovala jsi, že státní zástupce Aleš Cimbala upozorňoval Dominika Feriho v některých momentech, že by neměl být detailní, že o tom odvolací soud není. Znamená to, že Cimbala častěji vstupoval do toho, co se projednávalo před soudem?

Častěji ne, dostal slovo jednou a taky toho využil. Okomentoval to, co Dominik Feri říkal. Uvedl mimo jiné, že soud provedl maximální množství důkazů, že dostatečně dostál tomu ty důkazy zhodnotit.

„Pan obžalovaný má právo, aby vedl obhajobu způsobem, který uzná za vhodný. (...) Zdůrazňovali jsme a upozorňovali na to, že u pana obžalovaného nevidíme ani žádné prvky sebereflexe, které by měly vést třeba k úvahám o tom, že by nějakým způsobem k němu mohlo být přistupováno v rámci ukládání trestu shovívavějším způsobem, protože jeho osobnostní rysy neodpovídaly tomu, co by bylo možné hodnotit jako další polehčující okolnost.“ Aleš Cimbala, státní zástupce (archiv Marie Veselé, ČRo, 22. 4. 2024)

Mimo jiné se dostal i k takovému zajímavému, řekněme charakterovému nebo osobnostnímu rysu Dominika Feriho. Sice uznal, že se může hájit, jak chce, ale upozornil na to, že Feri se v průběhu přípravného řízení i řízení před soudem ani jednou obětem neomluvil. Ani jednou nezazněl žádný náznak sebereflexe, ani jednou neřekl, že ho mrzí, co udělal. Cimbala označil vystupování Dominika Feriho až za teatrální, řekl, že se předvádí, když třeba Feri před odvolacím soudem označil jeden z těch případů jako případ Fanta. To je podle pití, které hrálo v jednom tom skutku roli, kdy nebylo ze začátku jasné, jestli Feri nedal něco, nějakou drogu nebo omamnou látku do pití jedné z dívek. Už u prvoinstančního soudu se to neprokázalo, nicméně jenom to, že o tom Feri mluví jako o případu Fanta, bylo podle Cimbaly známkou nedostatečné sebereflexe, kterou Feri podle něj neprokázal. Novináři se na to Feriho ptali a na to jenom odpověděl, že se nemůže omlouvat za něco, co se podle něj vůbec nestalo.

Mimochodem, to je případ, kdy Dominik Feri namítal, že se neobjevil žádný přímý důkaz o tom, že by v pití byla nějaká omamná látka, je to tak?

To, že měla být v pití údajně nějaká látka, se nakonec neprokázalo, ale to nebylo hlavní v tom případě. Feri u prvoinstančního soudu dostal trest za to, že výpovědi dívek byly podle soudu věrohodné, podpořily je dostupné nepřímé důkazy i znalecká zkoumání.

Když jsi zmiňovala, že jste se mezi novináři, kteří u soudu byli, bavili i o tom, jestli nakonec nedojde ke zmírnění trestu, tak to bylo založené na nějakých skutečných informacích, které jste měli od soudu, nebo na základě toho, o čem se tam bavili přítomní?

Byly to naše domněnky, úvahy. Přece jenom už nějaký ten pátek k soudům chodíme. Tento případ byl možná výjimečný i v tom, že jsme se s kolegy neshodli na tom, jak by to mohlo dopadnout. Samotný podmíněný trest u odvolacího řízení zmiňoval i státní zástupce Aleš Cimbala. Podle něj by ale pro Feriho nebyl dostatečný. Trest má totiž hříšníka podle Cimbaly i napravit, a na to by podmínka v tomto případě podle státního zástupce nestačila. Proto obžaloba už od začátku navrhovala pro Feriho asi 3 roky ve vězení, což nakonec potvrdil i městský soud.

Jak dlouhé bylo jednání? Měl soud rychle jasno? Ještě než jsi tam šla, tak jsi mi říkala, že je možné, že rozsudek padne už první jednací den, a to se stalo.

Soud nařizoval jednání za účelem rozhodnutí, a proto jsem volala mluvčí soudu Štěpánce Tykalové, jestli to skutečně znamená, že za jeden den bude hotovo. Ta mi řekla, že pravděpodobně ano, což se nakonec potvrdilo. Jednání začalo o půl desáté ráno, pak byla kolem poledne přestávka a ve 13:30, tedy zhruba po hodinové poradě senátu, už Libor Vávra měl vyhlašovat rozhodnutí, což trvalo, dejme tomu, hodinu a půl. Takže za jeden den se Dominik Feri dozvěděl, že je pravomocně odsouzený za dvě znásilnění a jeden pokus o něj a bude muset nejspíš nastoupit do vězení.

Dobrá zpráva pro oběti znásilnění

Zmiňoval jsem Adélu Hořejší jako zmocněnkyni obětí. Podle ní je verdikt dobrou informací mimo jiné i pro další oběti podobných činů, protože právě hlas obětí byl vyslyšen. Máš z toho pocit, jak jsi na ty soudy chodila, že soud skutečně přistoupil velmi citlivě k výpovědím, k soudnímu jednání a k tomu, že nedošlo k nějakému bagatelizování těch skutků?

Jako novináři jsme nemohli být u výpovědí jednotlivých poškozených žen. Soud prohlásil jednání za neveřejné, a to se není co divit. Nicméně Adéla Hořejší, která u toho byla, chválila postup soudu i postup policie v přípravném řízení, která bývá dost často kritizovaná za to, že necitlivě přistupuje k obětem, které k ní přijdou požádat o první pomoc. Jediné, co soud v uvozovkách nezvládl, bylo, když jedna z televizí loni v listopadu odvysílala živě rozsudek a zazněly tam i citlivé údaje o dívkách, jejich jména, data narození. Otázkou je, jestli to soudkyně v tu chvíli mohla nějak ovlivnit. Je to určitě i na zvážení novinářů, ale to byla za mě jediná chvíle, kdy z případu uniklo něco, co nemělo.

Rozhodnutí je pravomocné. Říkala jsi, že Feri pravděpodobně nastoupí do vězení. Může se bývalý poslanec proti rozhodnutí soudu ještě nějakým způsobem bránit?

Ano, má ještě možnost podat dovolání. To je prostředek, který se podává k Nejvyššímu soudu, ale je tam malý háček. Neznamená to, že se celý proces zastaví a bude se čekat, až rozhodne Nejvyšší soud. To ne. Dovolání totiž automaticky nemá odkladný účinek. To znamená, že pokud Nejvyšší soud neposoudí, že by se případ měl v tuto chvíli stopnout, tak Dominik Feri stejně nejspíš v nejbližším čase dostane výzvu k nástupu do výkonu trestu, kterou rozesílá prvoinstanční soud.

Po obdržení výzvy je tam lhůta asi 30 dní k nástupu do vězení, že?

Je to tak. Dominik Feri se také později dozví, do jaké věznice ho vězeňská služba umístí, to se dělá podle aktuální kapacity. Už ale víme obecně, že Dominik Feri by měl nastoupit do věznice s ostrahou, což je ten mírnější ze dvou, dejme tomu, základních typů věznic v Česku. Ten druhý má ostrahu zvýšenou.