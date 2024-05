Jeden obrázek na jedné doméně a trocha nadsázky, komentoval Fiala kampaň Spolu proti ANO

Premiér Petr Fiala z ODS chápe, že prezident Petr Pavel se snaží usmiřovat společnost a být nadstranický. Je to jeho role, řekl v pátek Fiala k Pavlově čtvrteční kritice kampaní koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) i opozičního ANO. Pozměněný obrázek z kampaně ANO, zveřejněný koalicí Spolu, je nadsázkou, kterou by mělo ANO unést vzhledem k tomu, co každodenně zveřejňuje na sociálních sítích, dodal Fiala.

