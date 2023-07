Sekta z Kutné Hory: soud rozplétá příběh srovnatelný s kuřimskou kauzou

„Nejdřív, že tam jenom přijela třeba dvakrát na návštěvu, ale už tam nechtěla spát. A ještě když tam jezdila, tak v nějakou dobu začala odjíždět. Třeba dvakrát týdnu odjížděla, protože měli ta setkání v neděli a ve čtvrtek, v té Kutné Hoře. To už začalo být divné, proč by prostě jednou nemohla jet na dovolenou v jižních Čechách, proč by měla jet na sedmou ráno do Kutné Hory z jižních Čech? Ale to už byly ty fáze, kdy to bylo opravdu divný, ale to už se s mamkou bohužel nedalo o tom moc mluvit.“

(nahrávky Martina Štorkána a Víta Kubanta, červen 2023)