Přísaha, hymna, projev, a hlavně nezmrznout. Inaugurace jsou show, říká amerikanistka

Mráz donutil Donalda Trumpa na poslední chvíli přesunout svoji inauguraci do Kapitolu. Stane se tak poprvé od roku 1985. Pocitově má být ve Washingtonu asi -10 °C. Co mě ale zajímá – dorazí Joe Biden?

Pokud jsou správné informace, které prosákly do médií, tak se Joe Biden společně se svojí manželkou, první dámou Jill Bidenovou, inaugurace určitě bude účastnit.

Ptám se proto, že to není pravidlem.

Není to úplně pravidlem, jsou samozřejmě situace, kdy se předchozí prezident inaugurace z jakýchkoli důvodů nemůže účastnit.

Nebo nechce.

Nebo nechce. Těch případů známe v americké historii několik. Úplně první prezident, který se neúčastnil inaugurace svého nástupce, byl Thomas Jefferson po Johnu Adamsovi. Tito dva pánové byli spojováni s jinými politickými stranami a proto mezi sebou měli poměrně velkou rozepři a dlouho se spolu vůbec nebavili. Když Thomas Jefferson nastupoval v roce 1801 do úřadu, tak tam jeho předchůdce John Adams nebyl. Inaugurace svého nástupce se z pochopitelných důvodů neúčastnil také například John Fitzgerald Kennedy. A inaugurace se neúčastnil ani prezident Nixon. Jeho nástupce Ford neměl žádnou formální velkou pompézní inauguraci, ale byl do úřadu uveden v Bílém domě a svého předchůdce Richarda Nixona logicky na místě nechtěl mít, protože byl spojován s různými skandály. Takže těch případů je několik.

Účast bývalého prezidenta na inauguraci je ale důležitá, nebo ne? Bývalý prezident symbolicky doprovází nově nastupujícího prezidenta k pultíku…

Přesně tak. Je to součást poklidného předání moci z jednoho prezidenta na druhého. To, že tam občas nebývá, je samozřejmě viditelné, ale zároveň někdy existují objektivní důvody, proč tam není nebo být nemůže.

Četl jsem správně, že Donald Trump porušuje pravidlo, že se na inauguraci běžně nezvou státníci z jiných zemí? Narážím na to, že pozvání měl dostat čínský prezident Xi Jinping nebo argentinský prezident Javier Milei.

Nenazvala bych to pravidlem. Celá inaugurace je dneska velkou pompézní akcí, kde je formálně důležitá pouze ta prezidentská přísaha. Ta je řešená v americké ústavě a americká ústava řeší také den, kdy inaugurace musí proběhnout. Všechny ostatní okolnosti, všechny ostatní aktivity jsou prostě show a je to opravdu na tom prezidentovi a na jeho kampaní a lidech, kteří mu vedou celý inaugurační proces, jak to pojmou.

Tradičně jednotlivé státy zastupují velvyslanci. Pokud si dobře pamatuji, tak hlavy států na inauguraci přítomny nebyly, ale to neznamená, že nebyly na návštěvě Washingtonu jako turisté.

20. leden, to je to datum. Místo je také jasné – Kapitol. Tak to bylo vždy?

Nebylo to tak vždy. Původně inaugurace probíhala na začátku měsíce března. To se změnilo konkrétně s prezidentem Rooseveltem, který když nastoupil v roce 1933 do úřadu, tak měl pocit, že mezi jeho zvolením v listopadu roku 1932 a nástupem do funkce v březnu roku 1933 byla příliš dlouhá doba a on chtěl prostě aktivně řešit hospodářskou krizi. Takže už v roce 1933 byl navržen dodatek americké ústavě, konkrétně 20. dodatek a ten přesunul den inaugurace na 20. leden, čímž se doba čekání nastupující administrativy podstatně zkrátila.

Co se týká místa, tak to se od roku 1981 skutečně pojí se západním křídlem Kapitolu, čili s tím místem, odkud je výhled na National Mall, což je to velké zelené prostranství uprostřed Washingtonu s dohledem až k Lincolnovu a Washingtonově památníku. Nebylo tomu tak ale vždycky. Od prezidenta Jacksona, pokud se nemýlím, to znamená někdy od roku 1829, se inaugurace konaly ve východní části Kapitolu, to znamená tam, odkud dnes vidíme budovu nejvyššího soudu. Inaugurace ale samozřejmě probíhaly různě, třeba i mimo Washington DC.

První prezident Spojených států George Washington skládal svůj první inaugurační slib v tehdejším hlavním městě Spojených států v New Yorku, kousek od Wall Street. Druhou inauguraci absolvoval ve Filadelfii. První inauguraci ve Washingtonu absolvoval Thomas Jefferson v roce 1801. Ale když se vyskytly nějaké zvláštní okolnosti, když například zemřel prezident a jeho viceprezident musel nastoupit do úřadu velmi rychle, tak inaugurace probíhaly třeba v případě Calvina Coolidge ve Vermontu na jeho farmě nebo když nastupoval v roce 1945 po čtvrté do úřadu prezident Roosevelt, tak jeho inaugurace proběhla v samotném Bílém domě, protože Roosevelt byl v té době poměrně imobilní, takže ho nechtěli tahat na Kapitol.

Jak to celé probíhá?

Letos to bude také nestandardní, protože se inaugurace chytá kvůli mrazu v rotundě Kapitolu. Vše se tedy odehraje uvnitř. Lidé by ale měli mít možnost sledovat přenos z inaugurace v hale Capital One, kde běžně hraje NHL tým Washington Capitals. Vejde se tam nicméně asi jen 20 tisíc lidí a původně mělo vstupenku na inauguraci asi přes 220 tisíc lidí. Trump může být trochu smutný z toho, že přijde o pompézní akci. V aréně by se pak ale měl osobně zastavit. Jak to bude v Kapitolu? Slib se skládá v poledne, že?

Samotný slib by měl proběhnout v pravé poledne. Většinou je to zhruba pět minut před polednem, aby se to všechno stihlo.

Samotný den inaugurace většinou začíná tím, že je mše, na kterou jde prezident. Nevím, jestli to bude případ Donalda Trumpa, to uvidíme. Každopádně potom většinou následuje návštěva Bílého domu, kde se současný a budoucí prezident sejdou na čaj a pak společně odjíždějí do budovy Kapitolu, kde se zhruba kolem 11. hodiny začne obsazovat ona tribuna, na které jsou všichni ti významní hosté. Těsně před polednem nejprve složí přísahu viceprezident a po něm následuje přísaha prezidenta. Následně prezident předestře v inaugurační řeči, ve svém inauguračním projevu, svoji vizi pro čtyři roky svého mandátu. Pak následují další body programu. Ten den je pro nového prezidenta velmi intenzivní a končí třeba až o půlnoci.

Zajímá mě ten slib. Co když se prezident splete? To už se také stalo. Co když ho Donald Trump řekne špatně jako Barack Obama?

Barack Obama to neřekl úplně špatně. Prezidentský slib probíhá většinou tak, že ho předříkává člověk, do jehož rukou prezident ten slib vkládá.

Špatně mu poradili.

Ano, to byl právě případ Baracka Obamy, kdy předseda nejvyššího soudu, předříkal tu přísahu špatně, prohodil tam tuším dvě slova. V následujících hodinách se našla minutka, kdy celý ten proces z toho slibu proběhl znovu, aby to bylo všechno v pořádku, aby nikdo nemohl obvinit Baracka Obamu z toho, že není úplně správně prezidentem, protože popletl prezidentskou přísahu.

A přísahá se na Bibli a výběr té Bible je velká alchymie.

Ne vždycky se přísahá na Bibli. Byli prezidenti, kteří na Bibli nepřísahali. To byl třeba případ Thomasa Jeffersona a myslím, že ani John Quincy Adams nepřísahal na Bibli. Ten přísahal na sborník zákonů, protože chtěl přísahat na ústavu. Ale většinou tam ta Bible figuruje. Ve většině případů prezidenti používali svoje rodinné Bible, jejichž stáří sahalo třeba do 17., 18., 19.století. Ale pokud se můžu vrátit k Baracku Obamovi, tak ten si půjčil Bibli, která patřila Abrahamu Lincolnovi a přísahal právě na ni.

Což mělo být asi velmi symbolické, ne? Prezident, který zrušil otroctví a teď první americký prezident jiné barvy pleti než bílé. Donald Trump při své první inauguraci využil právě rodinnou Bibli, ne?

Myslím si, že ano,

Tak je otázka, jestli ji vybere i pro tu nynější inauguraci.

Dokonce vyšla Bible Donalda Trumpa, která se normálně komerčně prodává, tak uvidíme, třeba použije tu.

Zaznamenal jsem zprávy o tom, že by chtěl využít tu svoji a pak i tu Abrahama Lincolna, kterou už využil Barack Obama.

Zastihla jsem tyhle zprávy v médiích, ale uvidíme, co si nakonec Donald Trump vybere.

Řekněte, když není na inauguraci čas a jste třeba v letadle a zastihne vás zpráva o tom, že máte být novým americkým prezidentem, tak pak přísaháte na cokoli, ne? To není v ústavě zakotvené?

Ústava opravdu nespecifikuje, jak by měl ten proces kromě samotného slibu vypadat. Narážíte asi na Lyndona B. Johnsona, který se ocitl v situaci, kdy musel bezprostředně složit inaugurační slib v době, když byl s prezidentem Johnem Fitzgeraldem Kennedym v Dallasu. Slib složil na palubě Air Force One a vyskytl se tam problém, možná proto se složení přísahy trošku opozdilo, protože nemohli sehnat reprezentanta soudní složky. Hledali někoho, kdo by reprezentoval soudní větev, a nakonec sehnali nějakou soudkyni ze státu Texas, která přispěchala a bylo to poprvé a zatím naposledy, kdy prezident Spojených států skládal slib do rukou ženy.

A přiznám se, že si nepamatuji, jaký dokument tam měli k dispozici. Vybavuji si fotografii, která je ikonická, protože vedle Lyndona B. Johnsona stojí uplakaná Jacqueline Kennedyová ještě v tom oblečku, který měla během návštěvy Dallasu, ale přiznám se, že si nepamatuji, co držela ta soudkyně ve svých rukou.

Nějaká liturgická knížečka to byla. Ale kromě toho, že se skládá slib a že se pronáší první inaugurační projev, a to jste už naznačovala, tak se taky občas recitují básně. To je tradice?

Není to úplně tradice a nestalo se to vlastně tolikrát. První báseň, která byla složena specificky pro inauguraci, byla pronesena na inauguraci Johna Fitzgeralda Kennedyho v roce 1961. To byla báseň Roberta Frosta. Báseň byla taky složená pro inauguraci Billa Clintona pro inauguraci Baracka Obamy. A myslím si, že většina z vašich posluchačů si určitě pamatuje báseň, kterou složila pro příležitost inaugurace Joea Bidena Amanda Gorman, což byla velmi silná báseň, která nějakým způsobem reflektovala i ty události, které se staly ve Washingtonu 6. ledna roku 2021, čili ten útok na Kapitol. A ta její báseň měla trošku sjednotit národ pod vedením nového prezidenta.

Kdo zpívá hymnu?

Zpěv hymny je samozřejmě velmi prestižní záležitost, protože samotná inaugurace je konec konců událost, kterou sleduje celý svět. Ze známých zpěváků Baracku Obamovi zpívala hymnu Beyoncé. Pokud si dobře pamatuji, tak Biden na svoji inauguraci pozval Lady Gaga. A teď se spekuluje, že by hymnu na inauguraci Donalda Trumpa měl zpívat Christopher Macchio, což je americký operní zpěvák.

Donald Trump v tom svém prvním inauguračním projevu řekl: „When America is united, America is totally unstoppable.“ To můžeme volně přeložit jako když je Amerika jednotná nebo když Američané jsou jednotní, tak jsou nezastavitelní. No tak co řekne asi letos?

Myslím si, že se o jednotící téma bude snažit i letos, koneckonců je to jeho první velký velmi ostře sledovaný projev. Zároveň vždycky v inauguračním projevu prezident naznačí určité politické cíle a priority, kterých by chtěl dosáhnout, protože ono to trošku supluje projev o stavu Unie, který letos mít nebudeme. Budeme si muset počkat, abychom slyšeli ta hlavní témata, ale jsem přesvědčena o tom, že tam bude určitě nějaký jednotící prvek.

Nějaký apel možná i na Američany, aby mysleli i na jiné věci, než ty, které je rozdělují?

Věřím, že to tam bude. Otázka je, jestli to nebude jenom rétorická úroveň, ale to si budeme muset počkat.

Je jedno, jak dlouho ten projev trvá? V minulosti se toto také lišilo. Četl jsem něco o tom, že George Washington řekl 150 slov a odešel.

George Washington byl obecně velmi strohý. Nikdy například nepředstupoval před americký kongres se zprávou o stavu Unie, ale vždycky ji dodával písemně. Měl prostě pocit, že by měla být ta exekutivní a legislativní složka velmi striktně oddělena. Projevy se samozřejmě liší v délce. Máte pravdu, že projev George Washington je legendární. Ten měl asi 135 slov. Další asi legendární projev je projev prezidenta Williama Harrisona, který měl asi dvě hodiny. Prezident tehdy strašně promrzl a potom onemocněl. Historikové se domnívají, že se u něj potom právě v důsledcích toho, že promrzl během inaugurace rozvinul zápal plic. 4. března přednesl projev na své inauguraci a 4. dubna zemřel. Může se to lišit. Většinou v posledních několika inauguracích byl projev dlouhý zhruba tak kolem půl hodiny až tři čtvrtě hodiny. Ve Washingtonu totiž toho 20. ledna bývá velká zima. Když jsem byla na inauguraci Baracka Obamy, bylo asi -10 °C a když tam stojíte od rána, od těch 8–9 hodin, tak už nemáte moc trpělivost a nemůžete poslouchat tři hodiny trvající projev.

Velké stěhování

Letos bude také pořádně frišno, ale lidé venku mrznout nebudou. Možná bude i jednoduššní ohlídat bezpečnost celé akce. K dalším změnám – americké vlajky mají vlát kvůli nedávnému úmrtí prezidenta Jimmyho Cartera na půl žerdi.

K těm vlajkám bych možná jenom uvedla takovou malou poznámku. Pokud to všechno dopadne podle plánu, tak Mike Johnson, šéf sněmovny, se nechal slyšet, že nad budovu amerického kongresu budou vlajky znovu pověšeny na plnou žerď, protože chtějí oslavit inauguraci prezidenta Trumpa. Zatímco po většině amerických vládních institucí budou na půl žerdi, tak nad Kapitolem by měly být vlajky normálně.

Trump už dopředu slíbil, že hned první den v úřadu podepíše některé exekutivní příkazy. Jaké? Víme konkrétně?

Nevíme. Vždycky jedním z prvních nařízení prezidenta je nařízení, které se týká toho, jakým způsobem bude vytvořena Rada národní bezpečnosti, čili kdo bude jejím členem. To zpravidla bývá jeden z prvních dokumentů, který prezident podepisuje. Je možné, že bude podepisovat nějaké formální listiny o převodu moci. Možná tam bude demonstrativně nějaké výkonné nařízení, které se bude týkat migrace, což bylo velké téma.

Možná ty masové deportace, které chystá…?

To by bylo možná moc kách, ale uvidíme. Myslím si, že pár jich tam bude, ale budou spíš takové proklamační, než aby to bylo něco, co bude mít reálný dopad na politiku. Necháme se překvapit.

Čistě z praktických záležitostí. Jak se Jill a Joe rozloučí s Bílým domem? A kdy se Donald s Melanií nastěhují do Bílého domu?

Zatímco probíhá oficiální inaugurace v oblasti Kapitolu, tak probíhá velká operace v oblasti Bílého domu, kde probíhá to velké stěhování. Pokud někdo nemůže jít na inauguraci a chce se podívat...

Může se cítit podívat na to stěhování vedle.

Přesně tak. Protože v ten moment, kdy ráno opustí prezident s budoucím prezidentem Bílý dům, tak najdou auta a vystěhovává se všechno z bytu, kde prezident bydlí.

Prezident Biden s manželkou se budou účastnit té inaugurace, potom společně zajdou do budovy Kapitolu a nový prezident, tedy Donald Trump s Melanií, by je měli doprovodit na západní část Kapitolu, kde je velké parkoviště a tam by na Bidena s bývalou první dámou měla čekat helikoptéra, která by je měla odvést. Většinou je odváží do jejich bydliště, takže předpokládám, že poletí do Scrantonu, kde má Joe Biden svůj dům.

Znamená to, že už večer po inauguraci si Donald Trump čistí zuby v Bílém domě?

Přesně tak.

V podcastu byly kromě zvuků z Českého rozhlasu využity tyto zdroje: Česká televize, CNN Prima News a youtubové kanály FOX 29 Philadelphia, Sky News Australia, Biden Inaugural Committee, BBC, CBN News, C-SPAN, ABC News a CBC News.