Slováky horor nebaví, míní satirik. Rok Fica prý může být ponaučením pro Česko

Kdyby „Rok Fica“ byl film, co by to bylo za žánr?

To by byl mix všech žánrů. Z nějaké části by to byl horor, taky thriller, ale ze všeho nejvíc by to asi byla velmi nevydařená komedie. Důkazem toho je, že když na Slovensku děláme satirický podcast, tak se ani nemusíme snažit dělat satiru a nevyužíváme naplno své schopnosti satiriků, ale jen reflektujeme to, co se stalo, uděláme zpravodajství a lidé se smějí. Důkazem toho, že je to špatná komedie, je, že nám lidé píšou, že to je celé často k pláči. Ve filmu existuje zlaté pravidlo scenáristiky, že scénář musí aspoň trochu vycházet ze základních principů života na světě a musí být pochopitelný pro člověka, který se dívá. Na Slovensku se kolikrát ráno vzbudíme a říkáme si, co to politici zase udělali a jak je vůbec možné, že můžeme fungovat v takovém světě. Asi jediná výhoda tohoto filmu je, že má to, co kterýkoliv jiný snímek, a to minutáž, a že s největší pravděpodobností tedy musí skončit. Je zákonité, že to skončí a to je jediné pozitivum, jinak bychom se tu absolutně všichni zbláznili.

Jazykovědná komedie

Voliči Roberta Fica by s vámi asi úplně nesouhlasili. Zastavím se u komediálního prvku celého filmu, když to tak budeme nazývat, posledního roku Roberta Fica. Zaznamenal jsem totiž zprávy o tom, že ministryně kultury by chtěla přepsat jídelní lístky ve slovenských restauracích, protože chce chránit slovenský jazyk.

„Cílem novely je upevnit postavení Ministerstva kultury jako správního orgánu tak, aby mohlo vykonávat účinný státní dozor nad dodržováním zákona o státním jazyce. (...) V pořádku nejsou ani jídelní lístky v restauracích bez nabídky uvedené ve slovenštině, což v konečném důsledku může odradit některé potenciální zákazníky od využití jejich služeb.“ Martina Šimkovičová (SNS), slovenská ministryně kultury (Telegram @Martina Šimkovičová - ministerska kultúry SR, 25.10.2024)

Znamená to, že místo špaget carbonara byste si objednávali, já nevím, tenké těstoviny po uhlířsku?

Znamená, je to pravda. Tak trochu chápu Martinu Šimkovičovou, protože jsme přece viděli, na jaké úrovni je její angličtina, když měla velkolepý projev v Dubaji. Celé Slovensko se tomu smálo minimálně týden a pravděpodobně to měl stejně celý svět, takže chápu, že nechce mít na jídelním lístku napsáno něco podivného jako cheese cake, ale chce vědět, co si objednává, tomu úplně rozumím. Chápu, že možná boucháte hlavou o stůl už v tuto chvíli, kdy si říkáte, že slovenští politici chtějí z pozice moci měnit názvy v jídelním lístku, aby nebyly v angličtině nebo jiném cizím jazyce, ale kdysi to bylo ještě horší. Například Slovenská národní strana, domovská partaj Martiny Šimkovičové, v minulosti mluvila nejen o tom, že máme přepsat slova do slovenštiny, aby to dávalo logiku a každý věděl, co si objednává, ale chtěli taky uzákonit, aby existovala nějaká slovenská národní strava, tedy nějaké jídlo, na kterém se všichni shodneme, že je slovenské a národní. Dokonce chtěli uzákonit, aby se toto jídlo dalo objednat v každé restauraci na Slovensku, takže byste přišli, co já vím, do asijského bistra a neměli by tam jen Bun bo Nam Bo, ale mohli byste si dát i brynzové halušky. A tak si žijeme na Slovensku. Mám pocit, že všechny základní problémy, které jsme měli, už nemáme, máme je vyřešené a řešíme takovéto prkotiny.

Musím tu hrát i advokáta některých vládních kroků, aby se posluchač dozvěděl spektrum různých názorů –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ není to skutečně tak, že ministryně Šimkovičová chce chránit váš jazyk, aby se na něj nezapomnělo ve světě, v němž angličtina začíná hrát čím dál tím silnější roli?

Asi by to dávalo logiku, kdyby sama nepoužívala slova jako cool, in, fancy a podobně. Kdyby je nepoužívala, pak by asi mohla říkat ostatním, jaká slova mají používat. Paradoxní a zvláštní je, že chtějí udělat novelu jazykového zákona, která bude zvyšovat dohled nad používáním spisovného slovenského jazyka, a budou tam i pokuty za porušení. Celé to vypadá, jako že nějaká Dolores Umbridgeová (postava z Harryho Pottera - pozn. red.) teď říká, co je a není v pohodě, a dokonce chce mít i nějaké páky na to, že když náhodou nemluvíte dostatečně spisovně slovensky, tak dostanete palicí po hlavě. Vypadá to velmi komicky a zároveň se to dalo trochu čekat, protože Martina Šimkovičová na své první tiskové konferenci, když se stala ministryní kultury, mluvila o tom, že slovenská kultura má být jen slovenská a žádná jiná. Mluvila o tom, že to není žádné míchání kultur a máme všechno postavit jen na té slovenské přesto, že umění a kultura samy o sobě mají sjednocovat a spojovat nás. Martina Šimkovičová to vnímá tak, že kultura má spíš rozdělovat. Máme se oddělit od všech okolo a dělat si jen to svoje.

Slova jako cool, in, fancy a další se objeví taky v nové slovenské hymně?

Doufám, že se tam něco takového objeví. Děláme si srandu z toho, že je to nová slovenská hymna a že nedává smysl, aby se v době konsolidace dávaly peníze do toho, že se bude dělat nové aranžmá slovenské hymny. A nedává to logiku ani v tom kontextu, jak jsem říkal, že řešíme úplné prkotiny. Lidé nám tu umírají na odvratitelné choroby, ve skutečnosti se do nemocnice spíš přijdou nakazit, než vyléčit, ale hlavně, že si následně můžou na lůžku pustit do sluchátek nový banger slovenské hymny. Ale co, čert to vem, že se něco takového děje, protože ač je to zvláštní, tak je to asi jediná pozitivní věc, kterou Martina Šimkovičová ve svém životě udělala pro slovenskou kulturu. Ve chvíli, kdy řekla, že se jde natočit nová slovenská hymna, tak to motivovalo a inspirovalo mnoho umělců k tomu, aby vytvořili nějakou techno, hiphopovou nebo drum'n'bassovou verzi slovenské hymny. Ani nevím, jestli vůbec můžu říct drum'n'bass, abych nedostal nějakou pokutu, tak tedy „bubenabasovou“ verzi slovenské hymny. Martina Šimkovičová, nechceme jí křivdit, umí slovenské kultuře i pomoct, ale jen nechtěně a nevědomky.

Slova hymny se prý nemění, abychom neuváděli lidi v omyl, protože jsou chráněná slovenskou ústavou. Hudba se bude měnit, protože nově najatý pan skladatel považuje starou verzi za dechovku, jestli jsem správně pochopil.

Kdyby tohle řekl nějaký zkažený, hnusný, progresivní liberál, tak bychom to asi brali jako hanobení základních symbolů státu, ale když to říká konspirátor, který má blízko k Martině Šimkovičové a Lukáši Machalovi, tak je to úplně v pohodě a může si skládat nové aranžmá slovenské hymny.

Kulturní drama

Tolik ten spíše komediálnější prvek „Roku Fica“, ale teď k dramatu.

„To je nenávist. Jste posedlí, posedlí ďáblem. (...) Od prvního dne, jakmile se objevily výsledky parlamentních voleb, jste proti nám vyrazili jako krvelační bastardi.“ Robert Fico (Směr), slovenský premiér (CNN Prima News, 9. 10. 2024)

Novináři jsou prý krvelační bastardi posedlí ďáblem, tvrdí premiér Robert Fico. Na Slovensku údajně vznikají plány, že vznikne jakýsi dohledový mediální úřad. U nás v Česku se to glosovalo jako nový cenzurní orgán, dejme tomu, jako něco, co jsme tu měli za komunismu. Jak vážné tyto plány jsou?

Asi jen tak trochu doufám, že Robert Fico těmi stejnými ústy, která říkají takové věci, potom nedává doma pusu mamince, protože to je velmi nepěkné. K cenzurnímu orgánu opravdu nevím, protože Robert Fico je teď úplně jiný, než byl před několika lety. Před pár roky to byl skvělý stratég, který chápal a promýšlel každý krok, který se chystá udělat. Teď za sebe například nechává mluvit lidi, jako je Peter Kotlár, což je zmocněnec vlády pro přešetření pandemie a zároveň, dalo by se říct, konspirátor, který říká, že vakcína se dá přenášet krví, že tu nemoc na nás poslala Čína a jen nás chtějí všechny zotročit. Fico za sebe zároveň nechává mluvit Šimkovičovou. Takže těžko říct. Kdyby Fico tyto lidi razantně a svým způsobem galantně umlčel a řekl jim, že nemají co mluvit za vládu... Jenže to jsou lidé, kteří jsou teď naopak na výsluní. Je to možná chyba mého úsudku, ale kdysi jsem si myslel, že Fico využije Kotlára a chudinku Šimkovičovou jako zastírací manévr k tomu, že bude rozkládat právní stát a dělat všechny ty škaredé věci, ale zároveň tam bude Šimkovičová, která na sebe bude vázat pozornost, a tím pádem se nikdo nebude dívat, co dělá Fico. Myslel jsem si také, že takový špinavý hadr, který posbíral všechnu špínu, vyhodí v momentě, kdy už bude dostatečně špinavý a nebude s ním dál, co vytírat, protože už bude špinit všechno kolem, ale to se nestalo. Jako by Fico ztratil cit na to, kdy se zbavit lidí, kteří dělali zastírací manévry, a to jsou Kotlár a Šimkovičová, ale Fico se jich stále zastává. Takže když se ptáte, jestli chce zřídit nějaký cenzurní orgán, který tu glosujete, tak říkám, že nevím. Neumím předpokládat, co udělá Robert Fico v budoucnu, protože to není ten Fico, který se řídí racionálním uvažováním a ví, že jeho kroky mají následky.

Jedna věc je cenzurní orgán, ale zaznamenal jsem taky různé informace o tom, že by bylo dobré stavovsky ukotvit žurnalistiku na Slovensku, aby se každý musel nějak prokázat jako novinář. Nemohlo by to pomoct proti dezinformační scéně na Slovensku, která je rozsáhlá, kdyby novináři museli mít plnohodnotné akreditace, nějaké vzdělání? Je to cesta, nebo ne?

Je zajímavé, že nevyžadujeme žádné vzdělání od politiků, kteří ovládají celý stát a ukazují směr, kterým bychom všichni měli jít, ale zároveň to vyžadujeme od novinářů. Podle mě by bylo v pořádku, kdybychom uměli rozlišit, kteří novináři jsou konspirátoři a kteří ctí nějakou etiku, ale nejsem si úplně jistý, že nad tím Robert Fico přemýšlel právě takto. Pravděpodobně by to byl spíš další nástroj k tyranizování novinářů.

Máte za sebou poměrně velké změny ve státních kulturních institucích, ať už Národním divadle, Národní galerii, Národním muzeu a tak dále, taky tu máme změnu RTVS na STVR. Už se fakticky odrazilo na chodu zmíněných institucí, že je vedou jiní lidé?

Když zůstaneme u RTVS, tak tam se změnilo všechno a zároveň vůbec nic, trochu to dovysvětlím. Martina Šimkovičová řekla, že vyčlení jen 10 tisíc eur na celý rebranding RTVS s tím, že to bude stačit. Nakonec se ukázalo, že to bude jen logo, které jsme ale zatím neviděli, a nevíme, jak vypadá. V RTVS se ale zároveň udála spousta věcí, například odcházejí lidé, kteří si řekli, že nechtějí být součástí státní televize a propagandy a chtějí dělat poctivou a nezávislou žurnalistiku. Máme nějaká svědectví o tom, že RTVS zastavuje reportáže, které se přímo dotýkají vládních stran a politiků. Máme sice veřejnoprávní televizi, ale už je to státní televize.

Policejní thriller

A teď policejní thriller, který je další součástí našeho hypotetického filmu: dění kolem zrušené speciální prokuratury a Národní kriminální agentury. Když se toho tolik ruší, má na Slovensku teď kdo stíhat zločince?

To je podle mě záměr, protože Robert Fico chtěl, aby byl poslední a jediný, kdo o tom může rozhodovat. Schopní policisté jsou přeřazováni a do funkcí se dosazují jejich kolegové, kteří o tom nic nevědí. Ruší se například speciální prokuratura, která v minulosti vyšetřovala právě Roberta Fica a jeho lidi. Jestli něco nemůžeme Robertu Ficovu upřít, tak to, že už před volbami sliboval, že s tím zatočí. Říkal, že je poslem pomsty v očích spravedlnosti a všem ukáže, jak si to představuje on. Celé dění kolem speciální prokuratury a policistů jako takových nepomáhá nikomu jinému než Ficovi, který zničil všechny principy, které jsme tu měli, nechal to hořet a ještě se s tím vyfotil jako Emma Smetana před hořící katedrálou Notre-Dame.

Na druhou stranu si říkám, že záměrem, a můžeme na něj nazírat jakkoliv kriticky, asi bylo zefektivnit práci policie. Podařilo se to nebo vidíte, že by policejní práce byla efektivnější?

Nevím, kdo to říká, podle mě o zefektivnění mluví jen Robert Fico, protože v jeho představách policisté pracují efektivněji, když nedělají nic. Ve skutečnosti se zrušily prokuratury, které vyšetřovaly a byly jasně zainteresované do spisů, vyšetřovatelé věděli, co tam je a kdo je kdo. Dosadili se tam ale policisté, kteří se v tom celém ještě stále musí zorientovat a musí v podstatě vyšetřovat nanovo, takže nejen, že jsme to nezefektivnili, my jsme to zastavili, dali jsme to novým lidem, kteří si to ještě musí nastudovat. Neříkám, že noví lidé jsou neschopní, ale budou muset začít od nuly.

Šéfem tajné služby se stal syn stíhaného bývalého policejního prezidenta, který je současně poslancem za vládní stranu Směr, jejímž šéfem je premiér Robert Fico. Tentýž člověk měl zároveň napsat návrh na odvolání opozičního lídra Michala Šimečky (PS) z postu místopředsedy parlamentu. To se vážně stalo?

Pravděpodobně se to stalo, samozřejmě to nikdo nepotvrdí. Chápu, že vy fungujete ještě stále v demokratickém a slušném světě a když se stanou nějaké nekalé věci, kde šéf tajné služby může zneužívat svoje pravomoci, tak se to má prošetřit. Ale na Slovensku je to tak, že když šéf tajné služby píše taťkovi návrh na odvolání opozičního politika, dokonce vedoucího politika celého opozičního spektra, tak to jen hodíme do kouta s tím, že se to nestalo, jen si prý koupili rodinný balíček softwaru Windows. Když to psal otec, tak to vypadalo, že to psal syn, protože mají stejný účet a není třeba to dál řešit. Ale kdo by to řešil, když to mají řešit sami, takže se to zamete do kouta.

Protože Progresivní Slovensko, což je strana, které šéfuje právě Michal Šimečka, upozornila na to, že ve zdrojových informacích toho dokumentu je psaný šéf tajné služby a syn stíhaného bývalého policejního prezidenta Pavel Gašpar.

„Ja absolutně skandální, aby autorem odůvodnění mého odvolání z postu místopředsedy Národní rady byl šéf tajné služby. (...) Tajná služba, Slovenská informační služba, má být z principu a důsledně apolitická.“ Michal Šimečka (Progresivní Slovensko), předseda strany (TV JOJ, 6. 9. 2024)

Podle mě by na to Robert Fico řekl, že byste měl přestat být krvelačný bastard a na takové věci se neptat, protože to nijak neovlivňuje dění na Slovensku a zbytečně se zamotáváme do věcí, které nejsou podstatné. Měli prostě jen společný rodinný účet ve Windows, takže přestaňte.

Dobře, tak já už toho nechám a zeptám se na další důležitou věc. V rámci konsolidačního balíčku upoutala pozornost hlavně daň z transakcí pro podnikatele. Chápu správně, že když teď slovenský řezník pošle převodem 500 eur slovenskému truhláři za nový pult na bourání masa, tak za to zaplatí půl procenta daň?

Chápete to správně. Transakční daň, kterou mají v Maďarsku, funguje na Slovensku úplně stejně, takže neplatíme jen za zvýšenou DPH, což je spotřební daň na daný produkt, zvýšenou kumulativní daň, která se tam ukáže, ale platíme ještě i za to, že si to koupíme, takže jakousi transakční daň. Na Slovensku jsme se všichni shodli na tom, že je potřeba konsolidovat. Když jsou v rodinném rozpočtu nějaké problémy s financemi, tak se podíváte, za jaké blbosti platíte, a zjistíte, že umíte například přežít půl roku bez Netflixu. Bylo by v pořádku, kdyby si stát řekl, že začne konsolidovat, ale začne na svůj úkor, tedy uvědomí si, jaké má výdaje, a například nezačne platit novou verzi státní hymny, protože je to zbytečnost, nebo nezvýší sám sobě plat o 90 %, protože v daném kontextu je to hloupost, případně nezačne platit konspirátorovi za prošetření pandemie 50 tisíc jen za to, že zjistí, že když si kape vakcínu do vlastní krve, tak to nemá dobré výsledky. Čekali jsme, že stát se možná trochu uskromní a najde možnosti, jako to celé konsolidovat bez toho, aby se podíval lidem do peněženek, ale on naopak hledá způsoby, jako z nich vytáhnout poslední centy, které tam ještě zůstaly. To je i případ transakční daně, zvýšení DPH, o kterém Fico roky říkal, že to v životě neudělá. Už to udělal, tak budeme trochu chudší.

Na druhou stranu sám říkáte, že nějak se konsolidovat musí, protože slovenský dluh je jeden z nejvyšších v Evropské unii, blíží se k 60 % HDP. Konsolidační balíček má být obrovský, v přepočtu 65 miliard korun. Netýká se to běžných Slováků, ale jen slovenských podnikatelů, tak není i toto cesta, jak nahnat peníze do rozpočtu?

Je to jedna z cest. Zajímavé na tom je, že Směr se rozhodl konsolidovat mnohem rychlejším tempem, než by bylo třeba, takže nahrabal víc peněz, než bylo nutné. Předpokládám, že na konci volebního období nebo koncem roku si bude hrát na Ježíška a bude rozdávat nějaké dárky, 13. důchody a podobně pro své potenciální voliče. Takže ano, i toto je cesta, jak konsolidovat, ale kdokoliv, kdo se na to dívá aspoň trochu ekonomicky, upozorňuje, že existuje jiná, o hodně lepší cesta konsolidace.

Hororová zápletka

Musíme to zmínit, protože je to jedna z nejvýraznějších událostí za poslední rok –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ před pár měsíci došlo k atentátu na samotného premiéra. To je hororová část celého toho filmu.

„Já za sebou nemám rok. Prosím odečtěte v mém případě tři měsíce kvůli opozičnímu aktivistovi, který mi udělal, co mi udělal.“ Robert Fico (Směr), slovenský premiér (TV JOJ, 25. 4. 2024 )

Už se z toho Slovensko a premiér Fico nějak vzpamatovali?

Bylo to velmi smutné a Slovensko se z toho bude moct vzpamatovat až v momentě, kdy se z toho vzpamatuje Robert Fico. Máme teď nějaké trauma, zranění, má ho samozřejmě i Fico, to nepopírám, ale on se rozhodl, že do té rány zasadí nějaké kružítko a bude do toho stále rýpat a říkat, jak a kdo za to může, a bude dál rozsévat nenávist, mluvit o pomstě a podobně. Tímto způsobem se to nemá šanci zahojit. Zahojí se to pouze v momentě, kdy si Fico uvědomí, že toto je jediná možnost, nebo když zmizí z veřejného života. Kdykoliv teď nějaký novinář ukáže na to, že něco, co Fico dělá, je nesprávné, tak se Fico rozhodne vytáhnout kartu oběti a říká: Pozor novináři, chápu, že se tu o něco snažíte, ale podívejte se, kam to dospělo předtím, a vy jste ti, kdo vyvolávají nenávist, která vyvrcholila až pokusem o atentát. Jenže tímto způsobem ničíme jakoukoliv možnost mít zdravý dialog. Robert Fico mluví o tom, že bude dál vyšetřovat to, o čem jeho lidé řekli, že je dávno vyšetřené. Dokonce mluví o tom, bez opory v nějakém vyšetřování a nevím, jak to ví, že prý jsou tam strašné věci, propojení atentátu s opozicí, médii. Je jasné, že něco takového vytáhne, až bude v úzkých. Když se tedy ptáte, jestli jsme se z toho vzpamatovali, tak odpovídám, že toho nemůžeme docílit, dokud Robert Fico využívá jako narativ svou kartu oběti.

Volební preference strany Směr klesají. Když se teď dívám, tak v posledních měsících se ale pořád v průzkumech pohybuje na prvním nebo druhém místě za Progresivním Slovenskem. Má tedy poměrně velkou část veřejnosti stále ve svých zádech, Slováci a Slovenky dále podporují Roberta Fica v tom, co dělá. Chápu tedy správně, že ten thriller, horor, komedie, o kterých se tady bavíme, dost velkou část Slováků stále baví?

Myslím, že Robert Fico vyhrál parlamentní volby díky nenávisti a tomu, že říkal, kdo za to všechno může, že za to může LGBT komunita, Romové a vlastně kdokoliv trochu jiný na Slovensku. Preference Směru neklesají proto, že tento narativ ještě pořád tak trochu funguje. Zabírá svalit svoji vinu na někoho jiného a poukázat, že ten za to celé může. Přestane to fungovat v momentě, kdy si lidé uvědomí, že ceny rapidně rostou přesto, že Fico sliboval, že budou klesat. Daně se zvyšují, všechno jde nahoru a v jednu chvíli to pocítí každý obyvatel Slovenska a uvědomí si, že to všechno, čím Fico strašil, že nás ohrožuje LGBT komunita, Romové a tak dále, neplatí. Zjistí, že jediný, kdo za to reálně může, je Robert Fico. Nemyslím si, že Slováky baví to drama a horor, jen svěřili svou důvěru do rukou člověka, který si to absolutně nezaslouží.

Když jsme se tady bavili o filmu „Rok Fica“, dejme tomu, že to je první díl velké filmové série. Jak bude vypadat dvojka?

Věřím, že politické dění se pohybuje v určité sinusoidě a v této chvíli může jít křivka jen nahoru, protože laťka opravdu není nastavená vysoko, takže cokoliv, co bude následovat, bude o něco lepší, než jak je to teď. Upřímně v to doufám. Z vašeho pohledu možná není tak důležité přemýšlet nad tím, jak bude vypadat naše dvojka, ale co udělat s jedničkou, protože za chvíli máte volby. Na naší jedničce je nejlepší, že vznikla, takže se z ní můžeme poučit a reflektovat, jaký to mělo vliv na dění ve státě. Naše jednička může být ponaučení i pro vás, jestli skutečně chcete prožívat něco podobného a chcete si z toho vzít nějaké ponaučení, nebo ne.

