Spory o funkce, veřejné hádky i osočování. Ficova vláda slíbila klid, po roce u moci nabízí spíš opak

Ficova vláda tvořená stranami Směr, Hlas a SNS slibovala stabilitu a klid v kontrastu s chaosem vlád vedených hnutím OĽaNO Igora Matoviče. Rok po volbách už je ale jasné, že se jim rozbouřenou zemi nepodařilo zklidnit. Právě naopak.

Hlavním důvodem je poslanecký klub SNS, do něhož se díky preferenčním hlasům nedostali loajální straníci, ale svébytní solitéři. Jak se ukazuje, v silách předsedy SNS Andreje Danka ani celé koalice přitom není je dlouhodobě uspokojit ani uřídit.

Kabinet má přitom většinou jen čtyř hlasů a tato většina se nemusí drolit jen u radikálů z SNS, ale i u umírněné části Hlasu. Ten nebyl jednotný při zářijovém odvolání opozičního předáka Michala Šimečky (Progresivní Slovensko) z pozice místopředsedy parlamentu. Odvolání Šimečky odmítla podpořit trojice poslanců Roman Malatinec, Radomír Šalitroš a Samuel Migaľ.

„Po roce od voleb působí vláda Roberta Fica tak trochu jako parodie na slibovaný klid a stabilitu,“ glosuje komentátor konzervativního Postoje Jozef Majchrák.

Do zatím nejvážnějších sporů eskalovaly vztahy v koalici právě v týdnu, kdy je to rok od jmenování vládního kabinetu.

Čtvrtý koaliční partner?

V úterý odešla z klubu SNS trojice poslanců Rudolf Huliak, Pavel Ľupták a Ivan Ševčík. Jde o členy malé národovecké partaje Národní koalice, kteří se do parlamentu dostali díky preferenčním hlasům.

Jejich nespokojenost trvala dlouhodobě a pramenila zejména z toho, že se oproti ostatním frakcím v klubu SNS cítili přehlížení a nedostali možnost umístit dostatek svých lidí do struktur státu. Už před třemi týdny trojice poslanců na tiskové konferenci oznámila, že není spokojena a žádala doplnění jména své partaje do názvu poslaneckého klubu SNS.

Toto trio ale nehrozí snahami vládu povalit, jde mu o změnu sil. De facto koaličním stranám veřejně oznámili, že chtějí být čtvrtou vládní stranou. Už mluví i o tom, že v příštích parlamentních volbách nechtějí kandidovat s SNS, ale samostatně.

„Andrej Danko je egomaniak,“ vzkázal Huliak lídrovi SNS.

„Zrada vždy bolí a já dnes cítil zradu Rudolfa Huliaka,“ reagoval vzápětí Danko. Dokonce vrátil Huliakovi narozeninový dárek a ihned jej vyloučil ze zasedání koaliční rady.

Předvolební billboardy, dole poutač Slovenské národní strany s kandidáty Národní koalice | Foto: Marko Erd/SME | Zdroj: Profimedia

Huliak byl před rokem prvním nominantem za SNS na ministra životního prostředí, tehdy jej však prezidentka Zuzana Čaputová i kvůli jeho popírání změny klimatu jmenovat odmítla a musel tak vzít zavděk postem předsedy parlamentního výboru pro zemědělství a životní prostředí.

„Nedokázali jsme nic ovlivnit. Byli jsme do slova a do písmena rukojmími autokratické politiky ministra životního prostředí,“ jmenoval nyní Huliak důvody odchodu s tím, že jej sice Danko „chlácholil, aby se na to vykašlal a užíval si to“, to ale Huliak odmítl s tím, že „takový zkrátka být nedokáže“.

Po odchodu tohoto tria z klubu SNS hrozilo, že zanikne, minimální počet poslanců je totiž osm. Nakonec vše vyřešilo kreativní řešení, osmým členem klubu se stal „na hostování“ Dušan Muňko ze Směru.

Ze současné osmice v klubu SNS jsou nyní kromě hostování ze Směru dále čtyři členové SNS (Danko, Karol Farkašovský, Milana Garaj a Dagmar Kramplová), Adam Lučanský ze strany Slovenský patriot a Peter Kotlár s Romanem Michelkem jako bezpartijní.

Zhrzený zmocněnec

Jenže trojice z Národní koalice nebyla jediná problémová, „zlobí“ i Kotlár, který je i vládním zmocněncem pro prověření postupu státu během epidemie nemoci covid-19. Tomu vadilo, že vláda neřeší jeho zprávu o zvládání pandemie a hrozil, že se vzdá své funkce, pokud se vláda jeho doporučeními nebude zaobírat.

Mimo jiné doporučuje, aby se očkování mRNA vakcínami pozastavilo až do prokázání jejich bezpečnosti a účinnosti. Kotlár je profesí ortoped a tvrdí, že se opírá o vlastní interpretaci pokusu, který probíhal tak, že si koupil mikroskop, do vzorku vlastní krve aplikoval vakcínu a z toho potom vyvozoval závěry. Osobně má odmítavý postoj k vakcinaci jako takové či nošení roušek.

Proti jeho doporučením se postavili vědci z Virologického ústavu na Slovenské akademii věd nebo vedení Lékařské fakulty Univerzity Komenského.

Politický spor začal až poté, co jeho závěry veřejně zkritizovali především politici koaličního Hlasu. Ať už jeho předseda a ministr vnitra Matúš Šutaj Eštok, ministr školství Tomáš Drucker či tehdejší ministryně zdravotnictví Zuzana Dolinková. „Nikdo od něj nežádal zpochybňování vědeckých autorit,“ řekl třeba Šutaj Eštok.

Ve středu se uražený Kotlár sešel s premiérem Ficem, který mu vyjádřil plnou podporu a slíbil posílení pravomocí.

Kotlár už za necelý rok ve funkci zmocněnce stihl zpochybnit celou covidovou pandemii a ze Slovenska udělat jedinou zemi na světě, která nepodpořila pandemickou smlouvu Světové zdravotnické organizace (WHO).

V důsledku to znamená, že při možné další pandemii bude Slovensko od ostatních zemí informačně izolované a nové vakcíny dostane se zpožděním.

Danko proti Hlasu

Spory uvnitř klubu SNS v poslední době trochu zahladily několikaměsíční mediální přestřelky Danka se stranou Hlas.

Šéf SNS před měsícem v televizi TA3 kritizoval ministry Hlasu, ministryni zdravotnictví Dolinkovou, hospodářství Denisu Sakovou a práce Erika Tomáše. Každého z jiného důvodu, představitelé Hlasu se vzápětí vůči jeho slovům ohradili s tím, že „špinavé prádlo“ si nemají prát na veřejnosti a Danko si má hledět problémů svých ministrů.

Předseda Hlasu Šutaj Eštok vzkázal Dankovi, že koalice je tak silná, jako její nejslabší článek. „Věřím, že si Danko uvědomí, kdo tím slabým článkem je.“ Tomáš dodal, že Dankovy výroky ohrožují stabilitu celé koalice a premiér by jej měl umravnit.

Do konfliktu se vložil i prezident a bývalý šéf Hlasu Peter Pellegrini. „Andrej Danko nemá mandát na udávání tónu slovenské politiky, když má jednu z nejnižších důvěryhodností spolu se stranou, která patří na chvost preferencí.“ Na to SNS zareagovala útokem na Pellegriniho, který se dle nich „zařadil na úroveň mluvčího Hlasu“.

Když před dvěma týdny podala ministryně zdravotnictví Zuzana Dolinková rezignaci, postěžovala si, že čelila dlouhodobým atakům ze strany SNS a necítila podporu premiéra. „Myslel jsem si, že když dojde k výměně prvního člena vlády, tak to bude úplně jiná ministryně,“ poznamenal k tomu Pellegrini v narážce na šéfku resortu kultury Martinu Šimkovičovou (za SNS).

Co na to Fico?

Na rozdíl od svých předchozích kabinetů je nyní premiér Robert Fico při řešení koaličních sporů daleko méně proaktivní. Byť se po květnovém atentátu dokázal do práce v létě vrátit, na tlumení koaličních sporů jako by neměl sílu.

Podle politologa Erika Láštice z Univerzity Komenského ale bude Fico do sporů svých koaličních partnerů brzy muset aktivněji vstoupit.

„Pokud se to začne podobat vládním konfliktům Igora Matoviče a Richarda Sulíka, zpochybní to jeden z hlavních Ficových předvolebních bodů: slib stabilního vládnutí bez personálních rozporů,“ varuje Láštic.

Podle komentátora Majchráka je konflikt mezi Hlasem a SNS „otevřenou válkou“. Podle něj je antagonismů mezi těmito stranami tolik, že i když Fico situaci v koalici uklidní, brzy vybublají další problémy.

Na napjaté vztahy v koalici mezitím čile upozorňuje opozice. „Slepenec se rozpadá. Fico se na to dívá a řeší už jen svou osobní pomstu,“ říká předseda Progresivního Slovenska Michal Šimečka a vyzývá koaliční strany, aby raději vyhlásily předčasné volby.