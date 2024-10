Fico byl v opozici, když lékaři v minulosti podávali výpovědi. Teď se to obrátilo proti němu, říká novinář

Více než 2700 lékařů a lékařek z 34 slovenských nemocnic začíná hromadně podávat výpovědi. Sdělilo to Lékařské odborové združení, podle něhož vláda Roberta Fica neřeší problémy ve zdravotnictví a její konsolidační balík snižuje tempo růstu platů zdravotníků. „Lékaři mají historickou zkušenost, že dvakrát šli do výpovědí a vždycky dosáhli svého,“ popsal pro Radiožurnál redaktor denníku SME Jan Krempaský, který se dlouhodobě věnuje zdravotnictví. Rozhovor Bratislava 21:41 29. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Více než 2700 lékařů a lékařek z 34 slovenských nemocnic začíná hromadně podávat výpovědi (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Podobný krok odborů ochromil v roce 2011 na Slovensku chod nemocnic, které se dlouhodobě potýkají s nedostatkem personálu. „Je nám trapné, že Slovensko už po třetí musí zažít výpovědi lékařů, aby se vláda konečně zabývala zdravotnictvím. Věříme, že se vzpamatuje,“ řekl novinářům předseda odborového sdružení Peter Visolajský. Jak přesně zdůvodňují zástupci slovenských lékařských odborů, že sahají k tomuto krajnímu kroku? Nakolik se jich dotýkají ty, cituji, neřešené problémy ve zdravotnictví a konsolidační balík?

Přestože slovenští lékařští odboráři to neradi přiznávají, hlavním důvodem podávání výpovědí je, že čtvrtá vláda Roberta Fica jim v příštím roce nechce zvýšit platy tak, jak to bylo dohodnuté v roce 2022 s vládou Eduarda Hegera (Olano). Zvýšení na příští rok by podle memoranda mělo být o 9,7 procenta.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Slovenský ministr zdravotnictví Kamil Šaško i premiér Robert Fico vedou dopředu prohranou bitvu. Lékaři už šli do výpovědí dvakrát a dosáhli svého, říká redaktor denníku SME Jan Krempaský

Současný ministr zdravotnictví Kamil Šaško navrhuje v důsledku konsolidačního balíčku zvýšení jen o 6,4 procenta. Takže se bavíme přibližně o třech procentech, o kterých je spor a kvůli kterým lékaři podávají hromadné výpovědi.

Jak už jste říkal, podávaly je už dvakrát před tímto krokem. Samozřejmě jsou tam i další požadavky, jako financování nemocnic, aby lékaři měli tak dobré atestační vzdělávání, jako je například u vás v České republice, protože systém je podle nich horší, než u vás v České republice. Ale ten mzdový požadavek je klíčový.

Odboráři tvrdí, že výpovědi se chystá podat zhruba polovina nemocničních lékařů a lékařek. Jak silná je to podpora, když to srovnáme s těmi minulými protesty slovenských lékařů v letech 2022 a 2011?

Dá se říct, že teď je to nejsilnější podpora, protože vždycky to bylo okolo 2000, anebo přes 2000 lékařů. Ale tentokrát je to téměř polovina a počet lékařů, kteří budou dávat výpovědi, bude ještě růst, protože některý lékaři mají jen jednoměsíční výpovědní lhůtu.

Ne všichni mají dvojměsíční, takže klíčový bude konec prosince a začátek ledna, kdy může nějakým způsobem k výpovědím dvojit.

Takže to není tak, že všichni lékaři dávají výpovědi, ale už když by polovina z nich odešla z nemocnic, jako v roce 2011, tak to slovenské nemocnice úplně ochromí, nebyly by schopné poskytovat zdravotnickou péči.

Možná si vaši čtenáři vzpomenou na rok 2011, kdy museli dva dny slovenské nemocnice zachraňovat nejenom vojenští lékaři, ale přišli na pomoc i lékaři z České republiky.

100 milionů eur

Na Slovensku je nový ministr zdravotnictví Kamil Šaško. Ten krátce před osmnáctou hodinou na tiskové konferenci reagoval na úterní oznámení odborářů. Jaká byla jeho reakce, co říkal?

Říkal hlavně to, co už jste řekl i vy, že je tu nějakých 100 milionů eur, které dodatečně dostal od ministra financí Vladislava Kamenického. Tyto peníze jsou určené i na platy lékařů. A pokud lékaři tento balík odmítnou, tak prý nebudou mít ani těchto 100 milionů.

Řekl bych, že je to dost pěkně povedená, sebevědomá rétorika. Ale z historie z roku 2011 a 2022 víme, že jednoduše tento ministr i Robert Fico, vedou dopředu prohranou bitvu, protože lékaři mají historickou zkušenost, že dvakrát šli do výpovědí a jednou dokonce odešli z nemocnic a vždycky dosáhli svého. Takže díky této zkušenosti v podstatě ví, že Kamil Šaško vede dopředu prohraný boj.

Zaměstnanci na Slovensku mají zpravidla dvouměsíční výpovědní lhůtu. Pokud tedy teď dávají výpovědi, tak by to v případě lékařů mělo znamenat odchod z nemocnic fakticky na přelomu letošního a příštího roku. Dá se očekávat do konce roku nějaká dohoda nebo opravdu se dá spíš očekávat to, co jste už vzpomínal z toho roku 2011, to znamená ochromení slovenských nemocnic?

Myslím, že Fico jako premiér se s nimi bude muset dohodnout. Trochu se to teď obrací proti němu, protože vždycky, když lékaři podávali výpovědi, tak byl opozičním politikem. Tehdy velmi podporoval lékaře proti aktuálním premiérům.

Teď se to obrátilo proti němu. Odhodlanost lékařů posiluje i to, že doteď byli především voliči liberálních a pravicových stran kritizováni za to, že se paktují s Ficem, že si na něj netroufnou a že podávají výpovědi jen za pravicových vlád.

Aby se zbavili této kritiky, tak o to víc se budou snažit, aby to dotáhli do konce. Robert Fico, který teď má kvůli konsolidačnímu balíčku velmi klesající popularitu, si nemůže dovolit, aby ještě zůstali nemocnice bez lékařů. V rámci popularity a jeho procent by ho to úplně zničilo.

Robert Fico je samozřejmě reprezentantem strany Směr-SD. Ministr zdravotnictví Kamil Šaško je reprezentantem koaličního Hlasu-SD. Může třeba i tohle hrát nějakou roli? Může to vést k nějakému nesouladu v koalici?

Ano, samozřejmě. Nesouladů je více. Dnes (v úterý) se poprvé stalo, že přestože oficiálně má vládní koalice většinu, dnes nebyla schopná otevřít hlasování v parlamentu, protože tři protestující poslanci z Národní koalice, kteří předtím patřili pod Slovenskou národní stranu (SNS) řekli, že nebudou hlasovat za otevření rozpravy s koalicí. Když se k tomu ještě přidají i rebelující poslanci v Hlase…

Robert Fico tvrdí, že zdravotnictví není premiérovo téma, ale podobně jako Eduard Heger i Iveta Radičová si nakonec bude si muset sednout za stůl, protože nebude mít jinou možnost. Lékařské odbory už tuto historickou zkušenost mají, Peter Visoljanský už to dělá potřetí, takže už to mají nacvičené.

‚Pravděpodobný scénář‘

Mohla by tato situace vést k tomu, že část protestujících lékařů, třeba i v případě, kdyby došlo k nějaké dohodě, zanevřela na slovenské zdravotnictví a odešla třeba do České republiky?

Ano, to je velmi pravděpodobný scénář a většina lékařů to říká. Lékařské odbory říkají, že hrozí, že to bude mít za následek, že zase většina lékařů odejde do České republiky, protože je nám nejblíž, není tam v podstatě jazyková bariéra.

České nemocnice podle vyjádření našich lékařů velmi rádi přijímají slovenské lékaře. Dokonce jsou tam lepší platové podmínky. Lékařské odbory říkají, že tady nám slovenská vláda nechce dát 9,7 procenta navýšení a čeští lékaři by v příštím roce měli mít nejméně 10 procent navýšení. To jsou všechno fakta a zkušenosti, které tito lékaři mají a proč se nebojí, že by zůstali bez práce.

Jak je to s nedostatkem lékařů a zdravotnického personálu na Slovensku?

Lékařů není tak velký nedostatek, jako je nedostatek sester. To je o velký problém a proto Robert Fico řekl, dá se říct, lišácky, že sestrám podle memoranda zvyšuje o 9 procent. Jen lékařům nezvyšuje.

Trochu hraje na, abych tak řekl, slovenskou závist, protože se vyjádřil tak, že nechápe, co řeší lékaři při několika tisícových eurových platech, jestli je pro ně takový problém 62 euro. Protože 62 euro v čisté mzdě je ten rozdíl mezi návrhem Šaška na 6,4 procent zvýšení a 9,3 procent.

Rozhovor si můžete poslechnout ze záznamu v úvodu článku.