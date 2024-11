Téma interrupcí nerezonovalo, překvapilo experta. Z Trumpa má strach

Dnes jsem se vzbudil v pět hodin ráno, podíval se na výsledky a koukám – Donald Trump v projekcích blíž k vítězství. Senát kvůli uloupeným křeslům víc republikánský. Sněmovna z téhož důvodu dominantně červená. V 5:25 přichází – to jsem snídal – z projekcí New York Times první zpráva týkající se swing states, sedmi států, které můžou rozhodnout volby, že Donald Trump vyhraje v Severní Karolině. Jsou to predikce, ale vypadá to velmi pravděpodobně. Ve swing states se hraje o 93 volitelů. Severní Karolina přidává 16 z nich. Stejný počet přidává Georgia, kterou Trump opanuje. Rýsuje se to v půl šesté ráno. Vypadá to, že Donald Trump vítězí v prezidentských volbách?

Momentálně to tak dle exit polls vypadá, ale já bych nespěchal. Nechtěl bych se unáhlit. Stalo se to před čtyřmi lety i velice zkušeným reportérům. Hlasy se stále sčítají. Také jsem se probudil kolem páté, a když jsem se podíval na mapu, viděl jsem tu rudou záplavu. Nicméně ty „blue wall” states …

O ty se teď hraje – Michigan, Wisconsin, Pensylvánie.

Tyto tři v bývalém Rust Beltu neboli rezavém pásu, jak se tomu v USA říká. To je ještě pořád způsob, jakým Kamala Harrisová může vyhrát volby. Není dopočítáno a hlasy nejsou ani certifikovány, k tomu dojde až za měsíc. Takže bych se pokusil odolat tomuto dramatickému vykreslování, které je v mediálním prostoru, především v USA, velice výrazné. A i když někteří komentátoři už deklarovali jakési post mortem, že už je vše hotovo, tak není.

Vrátím se ke třem důležitým státům, které to nakonec mohou zvrátit – Michigan 15 volitelů, Wisconsin 10, Pensylvánie 19. Proč zrovna tyto státy?

Je to dáno matematikou, počtem volitelů, kteří se v nich nachází. V Georgii Kamala Harrisová nevyšla, tam jsem třeba i já doufal. A říkám to otevřeně, že jsem stoupencem Kamaly Harrisové jako menšího zla. Doufal jsem v Atlantu a okolí, že se tam projeví například ženy, že třeba ani svým mužům neřekli o tom, jak budou volit a že je právo na potrat zmobilizuje. K tomu nedošlo.

Teď už tedy zbývají jenom tyto tři státy, i když vím, že dle posledních exit polls to i tam vypadá poměrně zle pro Kamalu Harrisovou. Nad 80 procent volebních okrsků už je sečtených nebo alespoň přibližně víme, jak to tam dopadlo. V rámci „blue wall” states se snažila získat podporu i prostřednictvím svého strategického výběru viceprezidenta Tima Walze, který je také ze středozápadu z Minnesoty. Tam se snažila získat podporu především u bílých mužů, což je podle různých průzkumů její slabina. Ty hlavně potřebovala dostat na svou stranu.

Proč zrovna „blue wall“ states mají být ty státy, které mohou Kamalu Harrisovou zachránit, když se Trumpovi v minulosti už podařilo některé z těchto států získat a teď to taky vypadá, že zvítězí ve velmi důležité Pensylvánii?

Jsou to státy, které musí projít jakousi změnou, co se týče hospodářství a ekonomické základny.

Jsou to ty dominantně průmyslové státy z minulosti.

Přesně tak. Nezaměstnanost, pokles, životní úrovně a tak dále – to jsou témata, která tu velice rezonují. A momentálně se zdá, že se jim voliče nepodařilo dostatečně oslovit a ujistit o tom, že ona je ta správná volba, která vyřeší tyto základní problémy. It's the economy, stupid – ekonomická transformace, to všechno. Je to i o věcech jako frakování, energie a tak dále. Co se týče toho frakování, tak byla velice rozpolcená. Jednu dobu tvrdila, že se frakovat nebude, ale pak došlo ke změně názoru, otočení o 180 stupňů. Možná tedy nezní věrohodně a to se podepsalo na tom, že se k ní voliči neobrátili.

Jedním z důvodů, proč ještě neznáme výsledky v Pensylvánii a Wisconsinu, je i to, že se tam hlasy nemohou sčítat dopředu. Před 5. listopadem hlasovalo asi přes 80 milionů Američanů. Zmínili jsme Georgii. Na CNN, kde měli takovou interaktivní mapu, se velmi často vraceli k Atlantě a k jejímu předměstí. Vy jste o tom sám mluvil, že Georgii nakonec Kamala Harrisová neopanovala a že se jí nedaří v tom takzvaném Sun Belt. Proč?

Zaprvé – predikce, statistické chyby a tak dále. V minulosti se už mockrát ukázalo, že se mohou zmýlit a že může dojít k překvapením. Jsou to určité návody, signály, ale nic víc. Neměli bychom je přeceňovat. Myslím, že v Sun Belt States – to znamená jih USA – například tolik nerezonovalo téma interrupce. Rezonovalo především téma imigrace, které je v jižních státech akutnější. Harrisová nepřesvědčila voliče o tom, že by s tím dokázala hnout a problém řešit. Už jako viceprezidentka se o to pokoušela, ale nebyla příliš úspěšná. Takže mám za to, že to je jeden z faktorů. Ale očekával jsem, že minimálně téma interrupce bude v těchto oblastech mobilizovat demokratické voliče, především ženy.

Témata voleb

Díval jsem se na exit polly CNN a ty tvrdily, že stav demokracie a stav ekonomiky jsou ta nejdůležitější témata nynějších voleb. Co z toho čtete?

Čtu z toho to, že ekonomická situace v USA je špatná – že se zdražuje, že střední a nižší třída jsou na tom zle, že byly zapomenuty elitami a že toto je protestní hlas. Donald Trump nemá žádnou jasnou agendu. Jeho cíle často neříkají nic o tom, jak by jich dosáhl. To je úplně druhotné. Často není konzistentní, popírá sám sebe, otáčí o 180 stupňů a tak dále. Takže v tom není příliš mnoho logiky, ale je v tom hodně emocí.

Dokáže Američany přesvědčit.

Ano. Pokud jsou Američané v nouzi, tak toto funguje, i když to třeba nedává smysl.

Je to třeba důvod i pro hispánské a afroamerické muže, kteří šli volit kvůli tomu, že z Trumpa cítí větší autoritu než s Kamaly Harrisové?

Dokážu si to představit, ale minimálně s těmi Latinos je to velice komplikované. Pokud se bavíme o Latinos na Floridě, tak ti nebudou volit demokraty víceméně za žádných okolností kvůli fiasku v zátoce Sviní před 60 lety.

Pokud se bavíme o Latinos v jižních státech, tak tam je to víceméně o imigraci. Tam bych spíš očekával větší podporu demokratickým kandidátům. Očividně k tomu asi nedošlo, ale je tu i generační faktor. Starší generace Latinos, kteří dosáhli občanství nebo legálního statusu v USA tím, že hráli podle pravidel, mají často pocit, že jim ilegálové kazí pověst. Takže to není jednoznačné.

Musím se vrátit ke Floridě. Pro mě je to zatím největší překvapení, jak výrazně tam dokázali republikáni vyhrát. Dřív to byl jazýček na vahách. Trump to ale změnil už v minulosti a teď to vypadá, jak to vypadá.

Býval to swing state. Tento rok není, je rudý a máte pravdu.

Je to za vás taky to zatím největší překvapení?

Pro mě je největším překvapením to, že interrupce nejsou takovým tématem.

Skutečně?

Ano.

A že se to ukazuje ve všech zásadních státech, v nichž se v tuto chvíli sčítají hlasy…?

Ano.

A kde je zahraniční politika? Ta Američany nezajímá?

Jen málo Američanů, ještě méně zahraniční politika vůči Ruské federaci a zahraniční politika týkající se regionu jako střední Evropa. O té naprostá většina Američanů neví nic a ani nechce. Je to dáno i tím, že jsou soustředění na problémy, které mají u nich doma. Musíme na to pohlížet z úhlu americké střední třídy, nižších tříd, kdy oni opravdu nemají zdravotní pojištění, neví, jak vyjít se svými příjmy. Všechno vyletělo nahoru.

Zvlášť na západním pobřeží.

Přesně tak. Takže toto podle mě kompletně dominuje. Nebo je to ta hlavní část. Kamale Harrisové se asi nepodařilo dostatečně distancovat od Joea Bidena, co se týče hospodářské politiky. Většina voličů má za to, že za to může Joe Biden. I když zdůrazním okolnosti, za jakých Joe Biden nastupoval do úřadu – musel řešit krizi, která byla z dost velké části způsobená politikou Donalda Trumpa před ním. Ale to už je minulost.

A taky covidem, invazí na Ukrajině a tak dále. Ještě se vrátím k zahraniční politice – co Blízký východ? V Americe žije početná muslimská menšina, hlavně v „blue wall“ states to může hrát roli. Kamala Harrisová v každém státu vedla trochu jinou kampaň, aby oslovila buď židovskou, nebo muslimskou menšinu. Tak se jí to nepodařilo…?

Nepodařilo. Zahraniční politika jako téma zkrátka asi nezarezonovalo v současných okolnostech, ale máte pravdu. Především v Michiganu, ve Wisconsinu a tak dál je početná muslimská menšina. S tím Kamala Harrisová pracovala a doufala, že jí bude nakloněná, vzhledem k tomu, jak hodlá přistoupit k arabsko-izraelskému konfliktu.

Rozdílnost regionů

Bavili jsme se o předměstích. Nejsou to první volby, kdy se řeší, že právě tam se dají sbírat hlasy. V minulých volbách se to nepodařilo Donaldu Trumpovi. Teď to vypadá, že by se mu to možná podařit mohlo. Řekněte mi, postup sčítání v USA – funguje to tak, že nejdřív se sčítají korespondenční hlasy, potom venkov, kde jsou ty okrsky, které jsou méně početné, potom předměstí a potom města, která jsou spíše demokratická. To znamená, že v následujících hodinách, možná dnech, můžeme ještě očekávat nějaký zlom? Na začátku jste říkal, že byste ještě neprovolával Donalda Trumpa vítězem.

On ještě vítězem opravdu není, to zapakuji. A je to tak, regiony USA se velice liší, co se týče volební infrastruktury. Vy jste vyjmenoval, jak dochází k tomu sčítání.

A je to správně?

Je to tak, s tím, že v některých státech se korespondenční hlasy, které přišly předem, mohou sečíst předem, jinde se musí počkat s jejich otevřením a sčítáním až poté, co volby skončí. Takže proces není u konce a ještě může dojít k výrazným posunům.

Taky může dojít k tomu, že Donald Trump bude chtít zastavit hlasování.

Anebo se prohlásí vítězem předtím, než budou výsledky posčítány. V tom okamžiku bych měl opravdu obavy o to, co by se mohlo stát, kdyby došlo k tomu, že se hlasy posčítají a ukáže se, že on vítězem není. Je to sice jenom velice nepravděpodobná, hypotetická situace, ale po celé trvání své kampaně říká především svým voličům jedno a totéž – že jediný legitimní výsledek je jeho vítězství. Vše ostatní je podvod, konspirační teorie ve velkém.

To znamená, že máte obavu o to, aby třeba dokázal uznat regulérnost voleb, kdyby náhodou to prostě vypadalo, že nemusí zvítězit?

Ano, je to tak. Ale opět, hlasy se budou certifikovat za měsíc. Budou se oficiálně počítat na Kapitolu ve Washingtonu a výsledek voleb se bude deklarovat až 6. ledna. Jde ale o to, že Donald Trump může svou rétorikou vytvořit atmosféru, která by byla velice výbušná v případě, že by se ukázalo, že nakonec prezidentství nezískal. Všichni ale mají za to, že už prezidentem je, že už je tam to prostředí takto nastavené.

Bezpečnost

Vím, že to jsou v tuhle chvíli hypotetické, spekulativní otázky a vy očekáváte v současné bezpečnostní situaci, tak jak je nastavená v USA, jaká jsou opatření kvůli nynějším volbám, že by se situace mohla vyhrotit?

Mám obavu, že by k tomu mohlo dojít. Nemyslel jsem si, že uvidím to, co jsem viděl 6. ledna před čtyřmi lety, takže jsem velice opatrný, obezřetný a je to možné.

Mluvilo se o tom, zda to jsou jenom zbytečně děsivé scénáře anebo něco relevantního, reálného, co může nastat. Mluvilo se i o hrozbách občanské války.

Já jsem toto zmínil několikrát sám. Zpětně si myslím, že je to možná trošku přehnané. Nicméně k násilí dojít může. Nevím, jestli do té míry, že by z toho vznikla občanská válka. Celkově je jasné, že tyto volby ještě prohloubí rozpolcenost americké společnosti.

Je to takový evergreen, že se mluví o zlomových volbách. Ale skutečně se zdá, že tyto takové být mohou…?

Vidím to tak i pocitově. Od doby, kdy jsem odešel do USA, 1995, to znamená Bill Clinton a tak dál, toto jsou opravdu výjimečné volby a výjimečná situace. Už jenom z důvodu okolností, které se udály během kampaně – pokusy o atentát, primárky, kterými Harrisová neprošla, ale stejně byla kandidátkou a tohle všechno. Ale hlavní je rozdělenost společnosti, fakt, že voliči Donalda Trumpa jsou opravdu antisystémoví, i když jeho politika nedává žádnou logiku.

A také za těch 25 nebo 30 let se změnily technologie, způsob, jakým komunikujeme. Podotkl bych, že si myslím, že jedním z faktorů, který přispěl k tomu, co se nyní děje, že směřujeme k vítězství Donalda Trumpa, je Elon Musk a platforma X neboli Twitter. Platforma, která má zásadní dopad na to, jak se vyvíjí volební narativ a patří člověku, který je nevolený, nad kterým nikdo nemá žádný velký dozor. Toto je také něco, co do demokracie, zdravé demokracie, nepatří.

America is a nation of builders. Soon you will be free to build. To napsal Elon Musk na sociální síť X. Chcete to přeložit?

Amerika je národ lidí, co rádi staví věci. Nyní budete mít veškerou svobodu k tomu, abyste postavili, co chcete.

Dopadne to tak?

Myslím, že Donald Trump bude mít volné ruce, aby učinil, co chce. Už i z toho důvodu, že volby do Senátu, které jsou trochu ve stínu prezidentských voleb, se vyvíjejí tak, jak se vyvíjejí, že republikánská strana bude mít většinu Senátu. Víme, že Ústavní soud je plný konzervativních soudců, několik z nich bylo dosazeno Donaldem Trumpem během jeho předešlého období ve funkci. Takže v tom smyslu ano. Ale mám obrovský strach z toho, co Donald Trump bude stavět. A myslím si, že to nebude zahrnovat právní stát, fungující instituce a tak dále. Spíš je bude rozbíjet a podrývat.

Protože v tuto chvíli tvrdí, že to, co aktuálně v USA je, nefunguje. Takže nějaká změna se samozřejmě dá určitě čekat.

Ano.

V podcastu byly kromě zvuků z Českého rozhlasu využity tyto zdroje: youtubové kanály Associated Press a BBC News.