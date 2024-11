Harrisová potřebovala hlasy žen. Zdá se, že jich k volbám nedorazilo tolik, všímá si stratég Braun

Příštím americkým prezidentem se nejspíš stane znovu republikán Donald Trump, vyplývá to z předběžných výsledků přepočtených na volitele, kde vede nad demokratkou Kamalou Harrisovou. Politický stratég Alexandr Braun, který se podílí na kampaních demokratů, z pohledu na exit polly soudí, že se podařilo mobilizovat hlavně voliče–muže. „Trump vsadil všechno na to, aby jich k volbám dostal co nejvíc,“ říká pro Český rozhlas Plus a Radiožurnál. Washington 7:49 6. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kamala Harrisová | Foto: Nathan Howard | Zdroj: Reuters

Zdá se, že hlavním tématem voleb byla ekonomika. A že toto téma spíš nahrálo Donaldu Trumpovi a Kamala Harrisová špatně zvolila kampaň. Souhlasíte?

My nevíme, jaké bylo hlavní téma, a navíc těch témat mohlo být víc. V tuto chvíli (po šesté hodině ráno středoevropského času, pozn. red.) je předčasné hodnotit kvalitu kampaně nebo témata.

Americké prezidentské volby hodnotí politický stratég Alexandr Braun

Důležitější podle mě jsou teď exit polly, tedy to, kolik přišlo k volbám mužů a kolik přišlo k volbám žen. Protože na to se obě kampaně hodně soustředily. A v posledních dvou třech týdnech bylo jasné, že Kamala Harrisová potřebuje, aby k volbám přišlo co nejvíce žen. Zatím se ukazuje, že jich nepřišlo tolik.

Donald Trump vsadil všechno, co mohl, na to, aby k volbám dostal více mužů, hlavně mladších mužů nebo mužů z etnických nebílých skupin.

Myslíte si, že Kamala Harrisová si dokázala vybudovat v kampani dostatečně silné voličské jádro? Narážím na to, že Donald Trump je kontroverzní politik, který ale má své oddané stoupence i zapřisáhlé odpůrce. Ale hlavně ty stoupence, kteří ho opravdu podporují. Má Harrisová něco podobného?

Nemá, samozřejmě že nemá. S kampaní začala pozdě, měla na to tři měsíce a nadšení za ní není takové, jaké je za Donaldem Trumpem. Tahá za kratší kus provazu.

Je to podobné jako před čtyřmi lety. Tehdy lidé nevolili Joea Bidena z nějakého nadšení nebo proto, kdo je, ale volili ho jako protiváhu Trumpovi. Tyto podporovatele má dnes Kamala Harrisová – lidi, kteří nechtějí Donalda Trumpa a je to pro ně důležitější než ona sama, její osoba. A pak jsou tam další témata jako třeba právo na potrat.

