Carolina Hurricanes

21. 12. 2012 |Petr Kadeřábek, Tereza Jelínková |Hokej

Vedení NHL zrušilo dalších 14 dní základní části až do 15. ledna. Celkově tak sezóna v zámoří přišla o 625 zápasů. Je to zřejmě naposledy, kdy se ruší jen některá utkání, příště už by se musel zrušit celý ročník. Přesto stále existuje naděje, že se v NHL bude hrát.