Nečas pomohl asistencí k výhře nad Torontem, bodovali i Palát s Gudasem. Boston padl pošesté v řadě

Útočník Martin Nečas se v NHL přihrávkou podepsal pod výhru hokejistů Caroliny 6:3 nad Torontem. Asistenci si připsal i Ondřej Palát, ale New Jersey podlehlo New Yorku Rangers 2:3 v prodloužení. Brankář Anaheimu Lukáš Dostál dostal v St. Louis šest gólů a střídal ještě před polovinou zápasu.

U druhého gólu Ducks asistoval kapitán Radko Gudas. Bodově naprázdno vyšli David Pastrňák s Pavlem Zachou, Boston prohrál 1:4 s Tampou Bay a utrpěl šestou porážku za sebou.

Nečas si připsal 33. asistenci v sezoně, když v čase 13:58 přihrál na gól na 1:2 Ericu Robinsonovi, který nastartovat velký obrat.

Hurricanes nakonec zvítězili 6:3 i díky hattricku šestatřicetiletého centra Jordana Staala.

