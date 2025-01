Kaut o Nečasově výměně: Vůbec nikdo to nečekal, říká. Kromě Colorada je spojuje i hraní Fortnite

Když jim bylo 13 let, hráli spolu za Žďár nad Sázavou. Teď už jsou dlouho Martinové Kaut a Nečas profesionální hokejisté. Jen hrají na jiných kontinentech. Kaut za Pardubice, Nečas nově přestoupil z Caroliny do Colorada, kde Martin Kaut strávil většinu kariéry v NHL. Pardubice 12:30 27. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Martin Kaut v dresu Colorada v roce 2022 | Zdroj: Profimedia

Jejich kamarádství trvá už roky, ale teď je nově dělí víc časových pásem. Hokejisti Martin Kaut a Martin Nečas jsou ve spojení na dálku pořád. Kaut z Pardubic, Nečas nově z Colorada. Přestoupil do bývalého týmu svého kamaráda. Dál je ale spojují třeba i počítačové hry.

„Samozřejmě, že jsem rád. Myslím si, že dobře pro Nečiho. Když bude pokračovat tak, jak pokračuje, tak tam může podepsat na hodně let. Jsem za něj hrozně rád, věřím, že mu to sedne. Mají výborný tým a Neči může hodně pomoct v play-off,“ říká Martin Kaut.

S Nečasem jsou podle jeho slov v kontaktu každý den, ať už přes telefon, nebo díky hraní online her.

„Akorát on teď má časový posun o osm hodin méně, takže na něj budu muset čekat,“ směje se Kaut. O Nečasově přesunu se dozvěděl hned ráno. „Vůbec nikdo to nečekal, ani sám Neči.“

V roce 2018, když Nečas ještě bojoval o své místo v nižší AHL v dresu Charlotte, prozradil, jak tráví svůj čas mimo led. V jeho bytě nechyběl ani ovladač na herní konzoli pro zpestření volna.

„Hrajeme docela často, když je čas, s kluky z mého ročníku - s Radimem Šaldou nebo Martinem Kautem. Je to zpestření, u toho pokecáme, jak to jde. Máme na facebooku skupinu, kde jsou skoro všichni kluci, co budou letos na U20 a hrají tady v Kanadě nebo Americe. Vždycky si napíšeme, a kdo chce, tak se přidá. Hrajeme NHL i FIFU nebo Fortnite,“ říkal tehdy Martin Nečas.

Neči s Mekáčem připravili výhru

Kamarádství s Kautem trvá i několik let poté. A i když už je hokejistům 25 let, duše počítačových hráčů jim zůstala.

„Teď spolu hrajeme hodně Counter Strike nebo s kluky jezdíme formule. Neči je teď na tripu, tak musím počkat, až se vrátí a přestěhuje. Je super, že je v Coloradu další česká stopa. Dnes (v neděli) měl dvě asistence, to byla otázka času. Jsou tam s Mekáčem dva skvělí bruslaři. Těším se na to, o to víc můžu zase sledovat Colorado, přibližuje Kaut,“ který dříve oblékal dres Avalanche.

Martinem Kautem zmiňovaný Mekáč není řetězec s rychlým občerstvením, ale přezdívka aktuálně neproduktivnějšího hokejisty NHL - útočníka Colorada Nathana MacKinnona, se kterým Nečas v posledním zápase NHL připravil dva góly a pomohl k výhře v New Yorku v nad domácími Rangers 5:4.

Za bedlivého dohledu - byť na dálku - kamaráda Martina Kauta. Čas si na sebe dlouholetí kamarádi najdou ale i přes časový posun.