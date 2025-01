Nečas poprvé v NHL mění působiště. Carolina vyměnila mistra světa za Rantanena do Colorada

Nečase draftovala Carolina v roce 2017 jako dvanáctého celkově. V této sezoně vedl týmové statistiky s 55 body ze 49 zápasů, celkově je Nečas dvanáctým nejproduktivnějším hráčem ligy. Gólů dal 16, asistencí měl 39.

Překvapivá výměna českého centra přišla jen půl roku poté, co s vedením Hurricanes uzavřel dvouletou smlouvu na celkem 13 milionů dolarů (zhruba 310 milionů korun). Dohodli se nedlouho před plánovanou arbitráží.

Ve hře byl už tehdy i Nečasův odchod z klubu, kde působil od svého vstupu do elitní soutěže v sezoně 2017/18. Nelíbilo se mu menší herní vytížení v uplynulém ročníku a toužil po větším prostoru v klíčových pasážích zápasů. I proto po skončení minulé sezony toužil po výměně.

V květnu byl rodák z Nového Města na Moravě jednou z klíčových postav českého týmu na úspěšném domácím mistrovství světa. Po vyřazení Caroliny z bojů o Stanley Cup stihl v Praze odehrát pět utkání a připsal si v nich sedm bodů díky gólu a šesti nahrávkám.

