7. 3. 2017 |Matěj Štýs |Příroda

FOTO UVNITŘ. Pozor na to, kam házíte mince pro štěstí. V některých bazénech a kašnách je totiž mohou najít nenasytná zvířata, která sežerou, na co přijdou. To je i případ 25leté mořské želvy z Thajska. Ta polykala mince od turistů tak hamižně, až jí z toho prasknul krunýř a zasáhnout museli zvěrolékaři. Informuje o tom agentura Reuters.