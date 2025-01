V Thajsku začal platit zákaz dovozu plastů. Bohatší státy mu dříve za přijímání odpadu platily

V Thajsku začal od Nového roku platit zákaz dovozu plastového odpadu ze zahraničí. Země tak chce omezit znečištění, které ohrožuje lidské zdraví a životní prostředí. Splnil se tak cíl řady místních aktivistů, již po léta o tento zákaz usilovali, píše server The Guardian. Thajsko stejně jako jiné země v jihovýchodní Asii dostávalo od bohatších států peníze za to, že od nich přijímalo použité plasty. Bangkok 22:45 8. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V Thajsku začal od Nového roku platit zákaz dovozu plastového odpadu ze zahraničí (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Thajsko bylo do konce minulého roku hlavní destinací pro plasty z Evropy, Velké Británie, Spojených států a Japonska. Zvláště poslední jmenovaná země vyvážela do země jihovýchodní Asie značné množství odpadu – za rok 2023 to bylo 50 milionů kilogramů plastu. Celkově se tak v tomto asijském království nashromáždilo mezi lety 2018 a 2021 více než 1,1 milionu tun plastu, uvedli thajští celníci.

„Měli bychom považovat zákaz o dovozu plastového odpadu za vítězství občanské společnosti, která zabránila tomu, aby se v zemi hromadilo nebezpečné smetí,“ řekla ředitelka neziskové společnosti Ecological Alert and Recovery Penčom Se-tang. Dodala však, že situace si i nadále žádá pozornost společnosti a velkou spolupráci s úřady, aby byl zákaz skutečně vymáhán.

Thajsko mělo často problém i s tím, jak dovezený plast zpracovávalo. Mnohé továrny ho místo recyklování spalovaly, což poškozovalo lidské zdraví a životní prostředí.

„I když to (zákaz) je pro Thajsko skvělý krok dopředu, zůstává ještě hodně práce… Současný zákon nijak neupravuje přesun plastového odpadu. To znamená, že Thajsko se může stát tranzitní zemí pro plastový odpad, který poté pošleme našim sousedům. Vláda by se před tím měla mít na pozoru,“ řekl serveru výzkumník z neziskové organizace Environmental Justice Foundation Punjatchón Džeungsmán.

Zákaz dovozu plastového odpadu v Thajsku přichází jenom měsíc poté, co mezinárodní společenství nenalezlo shodu na úmluvě o snížení odpadu z plastu na zasedání OSN v Jižní Koreji. Odborníci přitom varují, že znečištění z plastů nepředstavuje riziko pouze pro přírodu, ale i pro lidi, píše The Guardian.