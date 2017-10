A šestý den stvořil Darren Aronofsky divácké peklo jménem matka!

Místo toho, abyste se s rodinou tento víkend dohadovali nad tím, kdo vyhraje volby, zajděte raději na nový film režiséra známých psychologických thrillerů Černá labuť nebo Rekviem za sen. Diskuse o tom, co asi představují postavy Jennifer Lawrencové a Javiera Bardema, bude výživnější, ale přitom neméně depresivní. Recenze Dům uprostřed krajiny 11:00 19. října 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Představte si celkem jednoduchou situaci. Je sobotní odpoledne a s partnerem se rozhodnete odpočinout si od starostí každodenního života ve vašem oblíbeném kině. Na tabuli se seznamem uváděných filmů vás zaujme titul s vykřičníkem na konci.

Hm, pomyslíte si po vygooglení filmu v mobilu, má to celkem nicneříkající zápletku, ale hraje tam ta milá dívka z Hunger Games, co na Oscarech upadla na schodech.

S ohledem na to, že alternativou je sledovat české herce prohánět se na kole, risknete matku!. Asi o hodinu a půl později je nedojedený popcorn vystydlý, oči vás bolí z toho, jak jimi věčně třeštíte, a váš partner se stále nevrací z toho záchodu, kam si v půlce filmu odskočil. Hlavně ten odpočinek od reality se ale nedostavuje.

Filmy jako je matka! ovšem nejsou peklem pouze pro diváky, ale také pro recenzenty. Co nakonec můžete prozradit o snímku, který bazíruje na nevědomosti a jehož druhým trailerem byla minutová audiostopa přehrávaná přes záběr Jennifer Lawrencové, jak prochází domem? A jak vlastně popsat příběh, u kterého si sami nejste úplně jisti, že ho chápete?

Jennifer Lawrencová ve filmu matka! | Zdroj: Cinemart

Několik věcí ale přece jenom prozradit jde. Lawrencová hraje mladou bezejmennou ženu, které se jednoho dne ráno probudí a najde druhou stranu postele prázdnou. Její starší a rovněž bezejmenný manžel (Javier Bardem) se z ničeho nic objeví za ní, když se dívá vchodovými dveřmi ven na přírodu, jež široko daleko obklopuje jejich dům.

Jednoho večera zaklepe nezvaný nejmenovaný host s tváří Eda Harrise. Nedlouho poté ho následuje i jeho nejmenovaná žena (Michelle Pfeifferová). V domě uprostřed ničeho se dvojice rozhodne z neznámého důvodu zůstat – k neštěstí Lawrencové a očividné radosti Bardema.

Z filmu matka! | Zdroj: Cinemart

Co se odehraje mezi tím a závěrečnými titulkami mnozí odbydou jako sérii hloupostí, šílených tvůrčích kreací a nepříjemných pocitů. Co se ve skutečnosti odehraje? Jennifer Lawrencová v divné paruce přejde stokrát po domě, do kterého ji Bardem přizvává stále další a další neznámé lidi.

Za příběhem, který z poklidného vyprávění vyvrcholí v druhé části do děsivé přehlídky násilí, zmaru a lidského utrpení, se ale skrývá řada metafor. V nich si buď můžete vybrat, která se vám osobně zdá nejpravděpodobnější, anebo všechny v rozčílení odbýt.

MATKA!

historické drama

USA, 2017, 115 min

Režie: Darren Aronofsky

Hrají: Jennifer Lawrence, Javier Bardem, Ed Harris, Michelle Pfeiffer, Domhnall Gleeson, Brian Gleeson

Hodnocení: 70 %

Jedna je zřejmá už z pracovního názvu snímku, kterým je Den šestý (Day 6). Biblickými narážkami se ale matka! příliš netají ani ve svých motivech a narážkách. Někteří kritici zase tvrdí, že je postava Lawrencové vyjádřením feminismu a Bardem útlakem patriarchální společnosti. Každý autor zase v matce! uvidí realizaci svých vnitřních obav a frustrací. Ve výsledku to ale také stejně dobře může být prachobyčejný zvednutý prostředníček Darrena Aronofského vůči všem, kteří ve filmech rádi hledají hlubší smysl.

Možná místo toho, abychom prozradili, co matka! je, můžeme říct, co není. Není to horor ani cokoli, co by naznačovaly upoutávky. Není to jednoduchý, snadno vstřebatelný film pro marnivé odpoledne. Nenechá vás zamilovat se do svých postav ani do své tísnivé atmosféry. Ale především vás nenechá jen tak zapomenout a nepřemítat, co to proboha všechno mělo znamenat.