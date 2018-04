Lady Gaga, P!nk, Coldplay i Ed Sheeran. Elton John vydává ve spolupráci s popovými hvězdami dvě nová alba

Elton John v pátek vydává dvě nová alba Revamp a Restoration. Desky obsahují nejslavnější hity britského hudebníka v podání současných hvězd pop music. Poslechnout si tak fanoušci mohou třeba Your Song v podání Lady Gaga či Candle in the Wind přezpívanou Edem Sheeranem. Londýn 6:59 6. dubna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Elton John | Foto: Ernst Vikne | Zdroj: CC BY 2.0/Wikipedia

V roce 1970 nazpíval Elton John píseň Your Song, kterou přezpívalo několik interpretů. Nyní se k nim přidává i zpěvačka Lady Gaga. Na dvou nových albech najdou posluchači 26 hitů Eltona Johna a skladatele Bernieho Taupina, se kterým John spolupracuje už několik desítek let. Podle hudebního publicisty Miloše Skalky je důležité, aby interpreti v nových verzích nenapodobovali originál.

Legendární britský zpěvák Elton John vystoupil v Praze. Přijel představit nové album Číst článek

„Pakliže ten člověk zapomene na to, že originál patří Eltonu Johnovi, udělá to po svém a se svým interpretačním přístupem, tak je to vždycky dobré. Ty písně jsou prostě nesmrtelné," řekl Radiožurnálu.

Píseň Candle In The Wind nazpíval na novém dvojalbu britský zpěvák Ed Sheeran. Elton John ji nahrál dvakrát.

„Tuhle píseň původně věnoval Marilyn Monroe. Když potom tragicky zemřela jeho přítelkyně princezna Diana, tak s drobnou změnou v textu, kde se zpívá o anglické růži, ji nazpíval znovu. Od té doby, co ji zpíval na pohřbu princezny Diany, s ní nikde nevystupuje."

Nové turné

Hudebník Elton John vydal několik desítek řadových alb a kompilací. Minulý rok oslavil sedmdesátiny a letos v září odstartuje koncertní turné, které bude trvat do roku 2021. Příští rok v květnu zazpívá i v Praze. Jeho koncerty jsou vždy velkým zážitkem.

„Ten člověk a piano, to je jako tělo a duše, prostě dokonalé spojení. On je mistr melodických motivů, mistr toho, jak vystavět píseň, a to především ve spolupráci s Taupinem. Přesně ví, jaké písničky zabírají," říká Miloš Skalka, který Eltona Johna několikrát viděl naživo vystupovat.