Za pravdu mu dává i trenér Cipro: „Letos to asi nebylo to pravé ořechové, bylo to poprvé. Leckdo si stěžoval, leckdy o nic nešlo, leckde to dopadlo, jak to dopadlo.“

Podle něj byla asi nejzajímavější baráž, kde „se hrálo o všechno až do poslední minuty“. „Ale uvidíme, s čím přijde LFA (Ligová fotbalová asociace – pozn. red.) , jak si to zhodnotí a jaké závěry k tomu zaujmou. Určitě na první dobrou ta myšlenka byla správná, jsem její zastánce. Ale návštěvnost ukázala, že lidi na to možná nebyli připravení nebo že to není v Česku zažité. Ale uvidíme teď druhý rok,“ myslí si Poborský.

To Poborský České Budějovice, kde začínal i končil kariéru, mezi kandidáty na sestup zařadil. „Férové by bylo říct nováčka (České Budějovice – pozn. red.) , Příbram dlouhodobě hraje o spodní příčky. Přijde mi ale, že se liga vyrovnává,“ tipoval Poborský.

Kdo skončí na druhém konci tabulky a sestoupí do druhé ligy, ani jeden z oslovených expertů odhadovat nechtěl. „Co se týče sestupu nebudu tipovat, protože to nikomu nepřeji, ale myslím si, že tam budou hrát zase ta mužstva, která o sestup pravidelně hrají. Ale myslím si, že nováček Budějovice o sestup hrát nebude,“ myslí si Cipro.

František Cipro tipuje, že tým z pražského Edenu titul obhájí. „Myslím si, že vyhraje Slavia, i když si myslím, že to letos bude mít o trošičku složitější, ať už kvůli Plzni, ale hlavně si myslím, že Sparta už nebude hrát takovou roli, jako hrála loni, že to bude trochu o něčem jiném,“ doufá Cipro.

Nová pravidla

Nový ročník bezesporu ovlivní nová pravidla, která začala platit 1. července. Hned několik z nich má za cíl zvýšit plynulost hry. Například při zahrávání volného přímého kopu už nebudou smět hráči útočícího týmu „nastavovat“ zeď tak, aby brankář neviděl na míč. Budou muset stát nejméně metr od obránců.

Tomáš Souček za Slavii proměňuje penaltu proti Plzni | Foto: Michal Beranek / CNC, zdroj: Fotobanka Profimedia

Nově bude také muset střídající hráč opustit hřiště v nejbližším možném místě a ne na polovině jako doposud. Mělo by se tak předejít taktickým střídáním v závěrech zápasů. Pravidlo má však dvě výjimky. První se týká hráčů na nosítkách, pokud by nejkratší cesta mimo hřiště byla delší než cesta do kabiny. Druhá se týká střídání pod kotlem soupeřových fanoušků a v takových případech může rozhodčí povolit opuštění trávníku jinde.

Změny ovlivní také zahrávání penalt. Brankáři budou muset stát alespoň částí jedné kopačky na brankové čáře a nesmějí stát za ní. Gólmani se před rozehráním penalty ani nebudou smět pohybovat nebo dotýkat branky.

Zpřehlednit by se mělo rozhodování u gólů vstřelených rukou. Nově totiž nebude platit žádná branka docílená rukou a bude jedno, jestli šlo o úmysl nebo pouze nastřelenou ruku. Stejné pravidlo bude platit i v případě, že se se útočící mužstvo dostane do šance kvůli zásahu ruky.

Brankáři už nebudou muset při výkopu od branky poslat míč mimo pokutové území. Ten se nově ocitne ve hře, když se pohne. Brankáři si tak budou moci přihrávat s obránci „na krátko“. Soupeři ale i nadále musí zůstat mimo pokutové území.

Změny se dotknou také rozhodčích, kteří nově nebudou součástí hry. Pokud rozhodčího zasáhne míč, nově se přeruší hra, pokud se míč odrazí přímo do branky nebo se jeden z týmů dostane do zjevné útočné akce nebo pokud míč získá druhý tým.

Uznávaný fotbalový rozhodčí Radek Příhoda | Foto: Pavel Mazáč/CNC,zdroj: Fotobanka Profimedia

Rozhodčí také budou moct udělit žlutou nebo červenou kartu členům realizačního týmu. Doposud fungovalo jako postih během utkání jen vykázání na tribunu. Pokud ale nebude možné identifikovat, kdo z lavičky se provinil proti pravidlům, tak bude potrestán trenér.

Nově také bude hráč potrestán za nevhodnou oslavu vstřelené branky, i když gól posléze není uznán. Napomenutí se bude uplatňovat proto, že dopad oslav může ohrozit bezpečnost nebo image hry.

Poborský změny v pravidlech vítá. „Zatím bych řekl, že je to ku prospěchu fotbalu, a vidím v tom spíš posun. Samozřejmě je potřeba to dobře vysvětlit, je potřeba, aby to vnímali i fanoušci, protože se mění zásadně a může kolem toho být hodně emocí – a určitě bude. Ale na takovou první dobrou, co jsem viděl, tak je to všechno ku prospěchu fotbalu,“ řekl bývalý reprezentační záložník serveru iROZHLAS.cz.

František Cipro si ale přínosem nových pravidel tak jistý není. „To bude asi trošičku ze začátku komplikace, jako to obvykle bývá při nových pravidlech. Jsem trošku konzervativní a myslím si, že v poslední době těch pravidel do fotbalu zaváděných, vracení se k něčemu, co už bylo – třeba ten problém ruky v pokutovém území, penalty – to si myslím, že přinese určité problémy. Na nějaké rozehrání míče, které dřív nebylo, na to si hráči zvyknou rychle. Ale posuzování rozhodčích plus systém VAR přinese další komplikace. Ze začátku určitě. Jestli to bude ku prospěchu, nebo ne, to samozřejmě ukáže čas,“ vysvětlil.

VAR

V nové sezoně by se také měl dál rozvíjet program videorozhodčích, známý jako VAR. „V minulé sezoně jsme měli video na třech zápasech. Od příští sezony bude videorozhodčí na čtyřech zápasech. Doufám, že by od zimy příští sezony mohl být na pěti. To je to, kam já vidím a mám na to zajistit prostředky,“ citoval Radiožurnál šéfa LFA Dušana Svobodu.

Použití videa během nedávného finále německého poháru | Foto a zdroj: Reuters

Právě video na stadionech se kvůli řadě sporných situací stávalo jedním z diskutovaných témat téměř po každém ligovém kole v minulé sezoně.

Svoboda i přes některé nedostatky přínos videa hodnotí pozitivně. „Zdůrazňuji, že nechci, aby se video stalo záminkou pro to, abychom omlouvali výkony rozhodčích. VAR je videoasistent. Ne všechno se na sto procent povedlo, ale realita je taková, že fatálních dramatických omylů ubylo. To je prostě fakt,“ dodal předseda Ligové fotbalové asociace Dušan Svoboda.

Trenér Cipro se systémem VAR spokojený není: „Myslím si, že video moc pozitiv nepřineslo.“

Pro Poborského je překvapující, že systém není přítomný na všech stadionech. „Pro mě je trochu zarážející, že to je na více stadionech nebo na nějakých stadionech, pak se hraje o postup mezi první a druhou ligou, dvě nejsledovanější utkání, kde rozhoduje ‚každá chybička‘ nebo každé přehlédnutí, a tam to najednou není. To mě na tom zaráží, že český fotbal k tomu nepřistoupí tak, že to bude na všech stadionech, anebo do toho nejdeme. Myslím si, že ta cesta je správná, že VAR je dobrá věc, že pomáhá fotbalu, ale musí to být na všech stadionech, protože jestli to někde je a není, tak to není úplně rovnocenná soutěž,“ řekl serveru iROZHLAS.cz.