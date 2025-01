Poslední dva dny odehráli fantasticky, chválil hokejisty Moravskoslezského kraje trenér Macháček

Hokejisté výběru moravskoslezského kraje potřetí za sebou ovládli Olympiádu dětí a mládeže. Tentokrát byl ale zlatý úspěch umocněn tím, že ho dosáhli v domácím prostředí haly Polárka ve Frýdku-Místku. Ve finále porazili výběr Prahy 2:1 v prodloužení gólem obránce Davida Malého. Frýdek-Místek 12:31 31. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hokejisté reprezentace Moravskoslezského kraje slaví vítězství v hokejovém turnaji na Olympiádě dětí a mládeže | Zdroj: Český olympijský výbor

Když David Malý v prodloužení finále hokejového turnaje na olympiádě dětí a mládeže vstřelil za výběr Moravskoslezského kraje zlatý gól, tribuny frýdeckomístecké haly Polárka vybuchly v jásot.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si reakce na vítězství Moravskoslezského kraje v hokejovém turnaji Olympiády dětí a mládeže

„Vybojoval jsem si faul, pak jsem zakončil a padlo to tam. Je to dobrý pocit, ještě ve finále, v prodloužení. Ještě jak všichni křičí moje jméno, je to dobrý pocit,“ zářil obránce Malý, který si nechal první gól na turnaji až na ten nejdůležitější moment.

Tomu se vyrovnal snad jen jeden další. Za stavu 1:1 pět minut před koncem základní hrací doby jeho spoluhráč Lukáš Kasík odvolal faul na svou osobu.

„Viděl jsem to tady už od jednoho hráče, tak jsem si řekl, že musím být fér, protože to je v pravidlech. Řekl jsem si, že když to nebyl faul, tak proč bych to neudělal,“ vysvětli Kasík.

„Byl signalizovaný faul. Lukáš se přiznal, že to faul nebyl, že uklouzl nebo spadl sám, což si nesmírně cením, protože v klubu patří pode mě. Je vidět, že i po té stránce kluky vychováváme ke hře fair play. Z mého pohledu úžasný okamžik, když přišel na střídačku, tak jsem ho pochválil,“ ocenil parádní gesto i trenér výběru Moravskoslezského kraje Miroslav Macháček.

Lukáš Kasík si tak mohl jako nejproduktivnější hráč svého týmu na turnaji užít ovace tribun na stadionu, kde hokejově vyrostl.

„Vyrůstal jsem tady, tak je výborné, jak tu bylo hodně lidí. Strašné nadšení, ale myslím si, že ještě další tři dny to budeme oslavovat. Je to strašně dobré,“ prozradil Kasík.

Obhájit dva předešlé zlaté úspěchy ještě na domácí půdě bylo nesmírně složité, ale i pod tíhou všech okolností se to týmu pod vedením trenéra Macháčka povedlo.

„Kdybych vám řekl, že jsem čtyři dny nespal, tak bych byl hodně blízko pravdě. Kolikrát jsme si říkali, jestli vůbec to naše ‚áčko‘ v Praze bylo pod takovým tlakem, jako jsme tu byli my. Hejtman nám to připomínal, vedení kraje nám to připomínalo, vlastně od září jsme to měli na talíři. Prostě jsme potřebovali vstoupit do toho turnaje vítězně, to se naštěstí podařilo v zápase se Zlínem. Mužstvo se ohromně semklo a poslední dva dny prostě odehrálo fantasticky,“ uvedl po zisku zlaté medaile na Olympiádě dětí a mládeže trenér výběru Moravskoslezského kraje Macháček.

Sám přiznal, že za dva roky v Plzni u útoku na čtvrté zlato v řadě už nebude. V týmu ale stoprocentně bude chtíč ve zlaté jízdě pokračovat. Stejně jako třeba u extraligového Třince, z jehož řad Macháček i spousta hráčů pochází.