Hokejisté Ottawy zvítězili na ledě Nashvillu 5:2. Senators si připsali už pátou výhru v řadě

Do zápasu lépe vstoupili domácí Predators, které poslal do vedení svou devatenáctou brankou v sezoně Filip Forsberg. Hosté však ještě ve druhém části skóre otočili. Dorážkou se o to postaral Gaudette a po něm se od modré prosadil Jake Sanderson.

Ve třetím dějství vyrovnal Jonahtan Marchessault, ale zbytek zápasu už byl v režii Ottawy. Na 3:2 zvýšil Shane Pinto, po něm se poprvé v sezoně trefil David Perron a na konečných 5:2 upravil do prázdné branky Ridly Greig.

