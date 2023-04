‚To už není cyklistika.‘ Cink odstoupil z poháru v Kutné Hoře, stěžovali si i další. Pořadatel uznal chybu

Úvodní závod Českého poháru v cross country horských kol, který se o víkendu konal v Kutné Hoře, vyvolal bouřlivé emoce nejen mezi účastníky. Důvodem bylo bahno, kvůli kterému závodníci museli trať z větší části absolvovat s kolem na zádech. „Uděláme vše proto, aby se to do budoucna neopakovalo,“ reagoval pro iROZHLAS.cz pořadatel závodu. Kutná Hora 9:12 3. dubna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

S bahnitou tratí si v Kutné Hoře poradili nejlépe Slovák Matej Ulík a mezi ženami Jana Czeczinkarová. Řadě závodníkům se však terén nelíbil, ale hlavní rozhodčí z Polska závod nezrušili.

Ze závodu ale odstoupil nejlepší český biker posledních let Ondřej Cink a své rozhodnutí následně vysvětlil na sociálních sítích (níže v článku).

„Dnes se běhalo snad 80 procent trati. Sjezdy jsem zvládala bez problémů, výběhy s kolem na ramenou. Pojala jsem to tak spíše cyklokrosově a ve výbězích jsem asi nejvíce získávala. Byl to spíše závod, kdo více vydrží, o vůli a hodně silový, protože kolo mělo rázem místo deseti snad dvacet kilo a na zádech to bylo znát,“ řekla Czeczinkarová pro svazový web.

Reakce pořadatele

„Netroufnu si říct, že nebylo sjízdných 80 procent trati. Procházel to komisař UCI, šéf trati, náš hlavní rozhodčí a spolu s ředitelem závodu jsme se dohodli, že i za těchto podmínek se budeme snažit uskutečnit, i když jsme věděli, že to není vzhledem k počasí a podmínkám stroprocentní,“ odpověděl pro iROZHLAS.cz pořadatel závodu Josef Dlohoš.

„Měli jsme dvě porady, diskuse byla dlouhá a vášnivá. Apelovali na to, aby se to zrušilo. To je ale část komunity a druhá část se k tomu postaví, má vybavení, techniku, strategii a závod odjedou a vyhrajou. Je to jen o tom, jak se k tomu postaví.“

Nevydržím odpočívat, sport k životu potřebuji, říká biker Cink. Užívá si roli otce i české jedničky Číst článek

S ohledem na extrémní podmínky nebyla trať paradoxně nebezpečnější, než v jiných ročnících, protože závodníci v případě zaváhání padali do „měkkého“.

„Měli jsme jednu zlomenou nohu v kotníku a jednoho závodníka, co spadl. Bezpečnost byla zachovaná a to i díky tomu, že se jezdilo strašně pomalu. Kdo spadl, tak spadl do měkkého. Procento zraněných bylo menší oproti minulým ročníkům. Z tohohle pohledu nebyl závod extrémní a rizikový,“ vysvětloval pořadatel.

Drahý materiál

Ve výsledkové listině se ale mezi cyklisty, kteří závod nedokončili, objevilo i jméno Ondřeje Cinka. Ten na svém facebookovém profilu navíc sepsal důvody, proč se tak rozhodl.

„Jak jsem předvídal, po prvním kole jsem absolutně nemohl jet dál a nechtěl jsem už víc ničit kolo, rozhodl jsem se tedy ze závodu odstoupit, protože běhat celý závod? To už pro mě není cyklistika,“ popsal svůj pohled na věc účastník olympijských her v Tokiu Cink a přidal fotku zabahněného kola.

„Vyjádření Ondry Cinka nás mrzí. Celkově dlužíme omluvu všem závodníkům. Závod byl spíš o fyzické síle a psychické odolnosti, na druhou stranu, všichni to měli stejné. Všichni mohli říct, že do toho nejdou nebo ze závodu odstoupit. Ti, kdo to dali celé a objeli to, tak jim patří obrovský respekt,“ reagoval na Cinkovo vyjádření Dlohoš.

„Pokud bych se na to mohl podívat zpětně, tak bych své rozhodnutí v pátek odpoledne změnil. Uděláme maximum proto, aby se to neopakovalo.“ Dodal jménem pořadatele Českého poháru Josef Dlohoš.

Další pohárový závod bude za čtyři týdny hostit Město Touškov.