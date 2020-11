Španěl Arenas je poprvé mistrem světa v Moto 3, Salačovi patří v konečném pořadí 12. příčka

Vítěz tří letošních Grand Prix Arenas vstupoval do posledního patnáctého závodu v Portimau s osmibodovým vedením před Japoncem Aiem Ogurou a jedenáctibodovým před Italem Tonym Arbolinem.

Oba v neděli dojeli před Arenasem, ale jeho náskok dokázali stáhnout shodně jen na čtyři body.

„Je to neuvěřitelný pocit, budu potřebovat nějaký čas, abych to zpracoval. Zažili jsme v sezoně těžké momenty, takže jsem rád, že jsme to dotáhli do konce,“ uvedl Arenas.

Z prvních pěti závodů sezony tři vyhrál a v Brně byl druhý, ve zbytku roku ale bylo jeho nejlepším výsledkem třetí místo ve Francii. „Dnes se mi ze začátku jelo dobře, ale pak mi najednou odešla zadní guma a bylo to hodně nervózní, zvlášť v posledním kole,“ dodal jezdec, jenž slavil titul v improvizovaném zmrzlinářském stánku přímo na trati.

Vicemistrem světa se díky lepším výsledkům v jednotlivých závodech stal Arbolino, týmový kolega Filipa Salače. Český jezdec musel poslední dvě Velké ceny sezony kvůli zranění vynechat a v konečném pořadí obsadil 21. pozici.

O titulu se v Portimau rozhoduje také v třídě Moto2, kterou vede Ital Enea Bastianini. V královské MotoGP už je jistým mistrem světa Španěl Joan Mir.

Velká cena Portugalska, závěrečný závod mistrovství světa silničních motocyklů v Portimau:

Moto3: 1. R. Fernández (Šp./KTM) 38:06,272, 2. Foggia (It./Honda) -5,810, 3. Alcoba -5,866, 4. García (oba Šp./Honda) -6,447, 5. Arbolino (It./Honda) -12,998, 6. D. Binder (JAR/KTM) -13,065.

Konečné pořadí MS (po 15 závodech): 1. Arenas(Šp./KTM) 174, 2. Arbolino 170, 3. Ogura (Jap./Honda) 170, 4. R. Fernández 159, 5. Vietti (It./KTM) 146, 6. Masiá (Šp./Honda) 140, ...21. Salač (ČR/Honda) 30.