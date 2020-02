Data meteorologů: Česko se za posledních šedesát let ohřálo o dva stupně Celsia, v zimě a létě téměř o tři

Licence: CC BY 4.0. Data: ČHMÚ. Původní graf: Fakta o klimatu

„Kdyby přišel jen teplý leden, suchý leden, nebo i výjimečně teplá celá zima, tak to není až taková výjimka,“ vysvětluje v podcastu Vinohradská 12 klimatolog Pavel Zahradníček z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd ČR – CzechGlobe.

„Neplatí, že chladná zima nenastane,“ pokračuje. „Ale musíme to srovnat z dlouhodobého kontextu, a tam se ukazuje, že zima se statisticky významně otepluje.“

Loňský prosinec byl podle Zahradníčka také suchý, oproti dlouhodobému průměru spadlo jen 76 procent srážek. Letos v lednu na různých místech Česka mezi 50 a 75 procenty srážek, navíc většinou ve formě deště, nikoliv sněhu.

Trend bude podle vědců pokračovat i v letech 2021 až 2040. Ukazují to klimatické modely ústavu CzechGlobe, které iROZHLAS.cz ukazuje v letošní Mapě sněhu.

„Je to velké riziko pro rozvoj sucha na jaře a v létě,“ popisuje důsledky Zahradníček. „Sníh je velice důležitý pro doplnění podzemních vod, na to čekáme už několik zim po sobě a nic se neděje. Nyní jsme na většině území Čech na silně podnormálních stavech, na Moravě je situace o něco lepší – tam jsou i místa, kde je stav normální. Ale v Pardubickém, Libereckém nebo Královéhradeckém kraji je situace až extrémně mimořádná, zásoba podzemních vod je velice nízká a nevypadá to, že by to letošní sníh změnil.“