Jak zachránit klima: Češi podporují dotace na zateplení a ekologickou dopravu, na hovězí si sáhnout nenechají

Dan Prokop v článku s uhlíkovou kalkulačkou říká, že by velká změna chování nadprůměrně zatěžujících jednotlivců snížila průměrnou individuální stopu o tunu CO 2 . Jenže ta je při započtení průmyslu a dopravy pořád téměř desetkrát vyšší. I když se omezím, moc nezměním.

„Všichni tlačí na ekologii, takže auta by se měla měnit každých pět let. Ale všechno roztavit, všechno sešrotovat, to jsou obrovské energetické zátěže,“ říká východočeský truhlář Zbyněk Nyč v dalším z rozhovorů reportérů Českého rozhlasu se zástupci společenských tříd.

Jenže tady už narážíme na limit. Takhle se mohou „vyjádřit“ hlavně ti, kteří na to mají. Často spíš vyšší třídy. Když si to nemůžete dovolit, musí vás podpořit právě systém, například skrz dotace.

To nemusíte. Firmy to poznají samy, protože nákupní chování sledují. Vědí, co kupujete, co preferujete na sociálních sítích, co vyhledáváte na internetu.

Obě roviny jsou zjevně propojené, nejsou to dvě debaty. Individuální snaha snížit uhlíkovou stopu bez systémové podpory naráží na bariéry. Pokud žijete v oblasti, odkud se bez auta nedá nikam dojet, tak si to auto musíte koupit. Bez infrastruktury to nejde.

Zateplené domy připojené k obnovitelným zdrojů energie, na ulicích bzukot MHD a jízdních kol, pole plná zeleniny. Tak by vypadalo Česko bojující s klimatickou změnou, kdyby politici vybírali opatření na přání voličů. K zelené utopii by v takové zemi pořád něco chybělo: stále by v ní šlo levně pořídit hovězí na guláš a nejspíš by se jen pomalu vzdávala aut se spalovacími motory a uhelných elektráren.

Dostavět jadernou elektrárnu je tak komplexní věc, že těžko dohlédnete, co všechno to bude znamenat. Podobně těžké je představit si důsledky konce spalování uhlí. U politicky exponovaných témat vidíme, že když se rozvine diskuse, veřejnost se polarizuje. Když pak téma vyšumí, podíl nevím se zase zvýší.

Třeba otázka na zdanění leteckého paliva má 13 procent lidí, kteří nevědí, což je vysoké číslo. Dalších 25 procent to má tak napůl, to je dohromady 38 procent lidí, kteří se neumí rozhodnout.

Nebylo by v tom případě dobré vědět, jestli respondenti vědí, na co přesně odpovídají? Nepomohlo by pro přesnější informaci přidat nějakou kontrolní otázku?

Pro mě osobně byla zajímavá nová témata: ukončení dotací na produkci masa a zdanění hovězího masa. Tušila jsem, že nebudou populární, a očekávání se potvrdilo. Vidíme obrovské odmítnutí zdanění hovězího masa. Většina lidí je čte jako „oni mi chtějí zakázat hovězí“. Trochu přijatelnější je ukončení dotací na produkci masa. Lidi si jednak nejsou jistí, jak moc se to dotuje a co by znamenalo, kdyby se ukončily dotace na maso, za druhé je část lidí proti dotacím obecně.

Nejdřív, co mě nepřekvapilo. Lidé preferují opatření, se kterými mají zkušenosti – Zelená úsporám, dotace na MHD. Přijali je, jsou pro ně efektivní, využívají je. To je dobrá zpráva.

Nižší třídy často souhlasí s opatřeními, protože jim to přináší ekonomickou výhodu. U ohrožené třídy se potkávají oba důvody: je potřeba nezapomínat, že i když má nízký ekonomický kapitál, tak má vysoký kapitál sociální a kulturní. U ní může podpora enviromentálních opatření mít jak hodnotovou, tak ekonomickou motivaci. Navíc je v ní 62 procent žen, to může také hrát roli.

Rozdíl tam sice je, ale není to vyloženě opačný postoj, jako třeba v politice, kde Piráti oslovují mladé, ANO seniory a jde vyloženě o generační záležitost. Tady to tak není. Je možné, že kdybychom šli více do hloubky a dělali psychologické nebo kognitivní testy, tak zjistíme, že muži a ženy vnímají tuhle škálu jinak.

Zkoumali jsme to s Milanem Ščasným a Ivou Zvěřinovou, kolegy z Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy. Naším cílem bylo zjistit, za jakých podmínek by pro lidi byla přijatelná, kdy by byli ochotní platit víc. Zvolili jsme parametry, které můžou mít vliv na rozhodování: zda by byla zavedená globálně, nebo jen v části světa, kdo by ji platil, zda by šly výnosy na snížení daně z příjmu a na důchody, nebo na reformní opatření.

Můžeme se bavit o konkrétních politikách, ale ani u nich nejsou rozdíly mezi třídami propastné. Nejvíc vyčnívá kosmopolitní třída, ta podporuje opatření relativně nejsilněji, ale když se podíváte na absolutní čísla, je to jiný příběh. Zdanění hovězího masa sice podporují zdaleka nejvíc ze všech tříd, ale pořád je to jen 17 procent.

V souvislosti s tím jsme sledovali, o kolik by byli ochotní platit víc. Každý respondent dostal několik kartiček s kombinacemi těchto parametrů včetně možnosti zachovat současný stav a měl rozhodnout, která politika je z jeho pohledu lepší. Zarámování bylo takové, že stávající stav nepomáhá zabránit změně klimatu, zatímco uhlíková daň ano.

Uhlíková daň Uhlíková daň se připočítává k ceně zboží či služeb v závislosti na tom, kolik emisí CO 2 (případně jiných skleníkových plynů) jejich výroba či dodání vyprodukují. Smyslem je zviditelnit skryté ekologické náklady a motivovat firmy a spotřebitele k šetrnějšímu chování. O myšlence se začalo mluvit před půl stoletím, v nějaké formě byla nebo bude brzy zavedena ve 46 zemích. V Evropské unii se pro snižování emisí využívá podobný nástroj, emisní povolenky. V posledních měsících unijní instituce zvažují uvalení uhlíkové daně na zboží dovážené ze zemí s volnějšími emisními pravidly.

Co se ukázalo?

Ohromně záleží na tom, aby se přidal celý svět. Je také zajímavé, že lidi jsou ochotní platit, pokud se peníze budou vracet formou transferů, tedy přerozdělením vybraných prostředků navýšením důchodů nebo podpor, případně snížením daní, ale ne za reformní opatření. Češi podle všeho nevěří, že by tato opatření byla efektivní. Nevěří tomu, že by někdo zmodernizoval hospodářství. Nebo že by to dotace do obnovitelných zdrojů fungovaly, když to ostatně v minulosti nedopadlo v jejich očích úplně ideálně. Pomoc uhelným regionům vyloženě odmítají.

Prostě nedůvěřujeme státu.

Rozhodli se vlastně velmi racionálně. Ve státě, který by měl větší důvěru, že umí zavádět nové politiky, by to mohlo dopadnout jinak.

Tahle data jsme navíc sbírali v září a říjnu 2020, ještě před plným náporem pandemie. Kdybychom se ptali na to samé teď, dopadlo by to nejspíš ještě hůř.

Takže závěr je takový, že nám v zásadě nevadí platit uhlíkovou daň, pokud bude systém globální a většina výnosů půjde přímo nám v podobě nižších daní nebo vyšších důchodů.

Ještě je důležité, že sazba by měla vycházet z dopadů, které spotřeba způsobí.