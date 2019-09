Unikátní výzkum: česká společnost se nedělí na dva tábory, ale do šesti tříd. Zjistěte, do které patříte vy

Sociologové ve velkém výzkumu pro Český rozhlas rozdělili českou společnost do šesti společenských tříd. Nelišíme se od sebe jen příjmy a majetkem, ale také tím, jak blízko nebo daleko máme k ostatním lidem, zda věříme ve smysluplnost demokracie i jestli se díváme častěji na Novu, nebo na Netflix. V online kalkulačce si můžete vyzkoušet, do které společenské třídy sociologický model zařadí vás.

Ve výzkumu provedeném v červnu 2019 položili sociologové dvě stě otázek celkem 4039 respondentům z více než třinácti set českých obcí a měst. Výsledné rozdělení do společenských tříd, od nejvyšší označené jako zajištěná střední po nejnižší strádající, ukazuje, jak mají Češi odlišný pohled na život i na politiku. Od toho se odvíjejí jejich volební preference, způsob trávení volného času i celková spokojenost.

Výzkumníci vyšli z myšlenek sociologa Pierra Bourdieua, který poukázal na to, že kromě příjmu a majetku je pro postavení člověka ve společnosti klíčové jednak to, jaké má kontakty a vazby, jednak jeho kulturní preference – tedy jaký má vkus a čemu věnuje svůj volný čas.

„Existují lidé, kteří mají solidní příjmy, ale chybí jim společenské kontakty a znalosti, které by jim v rychle se měnící společnosti zaručily uplatnění,“ říká jeden z autorů výzkumu Daniel Prokop. „Naopak se může stát, že lidé, kteří tyto předpoklady a znalosti mají, pracují v profesích a pozicích, které nejsou dostatečně finančně ohodnoceny, mohly je také postihnout například exekuce.“

Kalkulačka: Do které společenské třídy patříte?

Odpovědi na jednotlivé otázky neukládáme. Zaznamenávají se jen anonymní celkové výsledky, tedy přiřazení kapitálů ke společenským třídám, a nelze je nijak spojit s konkrétním uživatelem ani zařízením.

Dvě vyšší střední, tři nižší střední a jedna strádající třída

Není kapitál jako kapitál Každému z respondentů přiřadili sociologové tři typy takzvaných kapitálů, vždy se dvěma podkategoriemi. Prvním je ekonomický kapitál, který v sobě zahrnuje příjem a majetek dotázaných – právě v nahromaděném majetku panují v Česku větší nerovnosti než v příjmech. Druhý, sociální kapitál, udává, jak rozsáhlá a prestižní je jejich sociální síť, tedy okruh jejich známých, a zda mají v nejbližším okolí někoho připraveného pomoci například během nemoci nebo při finančních nesnázích – v terminologii výzkumníků pomáhající kapitál. Poslední kategorie zahrnuje lidský kapitál, tedy hlavně znalosti cizích jazyků a počítačové dovednosti, a kulturní kapitál měřený třeba tím, jak často dotyční chodí do divadel, muzeí nebo na výstavy. Díky němu se mezi generacemi přenášejí hodnoty, jako je důraz na vzdělání.

Statistická analýza v nasbíraných datech rozlišila celkem šest tříd – dva typy vyšší střední třídy, tři druhy nižší střední třídy a třídu strádající.

Zajištěná střední třída je nejmajetnější z nich. Nastupující kosmopolitní třída má oproti ní menší majetek, který ale může rychle stoupat díky kontaktům, kulturnímu kapitálu a jazykovým a digitálním dovednostem. Dohromady tyto dvě prosperující třídy tvoří zhruba třetinu společnosti.

Do některé z nižších středních tříd spadá polovina české populace. Jsou to členové tradiční pracující třídy se solidním příjmem a majetkem, kterým ale chybí další zdroje. Ohrožená třída je na tom přesně naopak – má dobré kontakty a často i vzdělání a kulturní přehled, svůj potenciál ale nedokázala naplnit a přetavit ve vyšší příjem či majetek. Unikátní pro Česko je třída místních vazeb – lidé těžící z toho, že mají vlastní nemovitost a dobré kontakty tam, kde bydlí, z hlediska ostatních kapitálů jsou ovšem spíše chudí.

Každý šestý člověk pak spadá do strádající třídy. Sociologové ji tak nazvali proto, že její členové postrádají všechny typy kapitálů – příjem, majetek, sociální kontakty i kulturní zázemí a nové typy kompetencí.

„Definování společenských tříd není samoúčelné,“ říká spoluautorka výzkumu Paulína Tabery z Centra pro výzkum veřejného mínění. „Pozice člověka ve společnosti úzce souvisí s důvěrou v ostatní lidi a ve společenské instituce. Od ní se odvíjí jeho přesvědčení – či skepse – k tomu, zda může sám vůbec nějak ovlivnit veřejné dění a jestli je demokracie nejlepší způsob vlády. A tedy i to, jak třicetiletá česká demokracie odolá autoritářům a populistům.“

Kam se poděly elity

V obdobném výzkumu Great British Class Survey sociologové ve spolupráci s BBC rozdělili společnost do sedmi tříd. Na rozdíl od České republiky popsali i elitu, která má extrémně vysoké všechny typy kapitálů. V Británii tvoří šest procent populace, u nás ani jedno celé procento, tedy desítky tisíc lidí. Důvodem, proč je v České republice tato skupina tak malá, je slabá konzistence kapitálů. Ne všichni bohatí lidé u nás mají vysoké kompetence, bohatý kulturní kapitál a kontakty. Ti, kteří je mají, naopak nemívají tak velký nashromážděný majetek jako tradiční elita v Británii.

V českém členění tak tito lidé spadají buď do zajištěné střední nebo do nastupující kosmopolitní třídy. Pokud druhá jmenovaná v dalších letech nashromáždí podstatně větší majetek, udrží si vysoké příjmy, rozsáhlou síť kontaktů i aktuální pracovní dovednosti, může se stát zárodkem budoucí české elity.

„Přestože na základě našeho výzkumu nemůžeme v rámci české společnosti hovořit o jedné homogenní elitě, která by tvořila samostatnou třídu, neznamená to, že by české elity neexistovaly,“ vysvětluje sociolog Martin Buchtík z agentury STEM. „Jen je vývoj porevolučních elit specifický a ani po třiceti letech není nijak usazený. Chybí jim zejména mezigenerační předávání sociálního postavení, které bylo u nás na rozdíl od Británie v posledních sto letech v každé generaci přerušené nebo alespoň velmi ztížené.“

Rozdělená země?

Členové společenských tříd nejsou po republice rozmístěni rovnoměrně. Zatímco v Praze tvoří víc než polovinu (56 %) obyvatel dvě vyšší střední třídy, v Ústeckém kraji patří nadpoloviční většina lidí buď mezi ohrožené (34 %) či strádající (25 %).

Třída místních vazeb, opírající se o své známosti a pomoc od příbuzných či kamarádů, se zase soustředí do menších obcí na Vysočině, kde je dokonce druhou nejrozšířenější třídou – patří do ní přes 20 % obyvatel tohoto kraje.