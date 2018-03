Když město podá pomocnou ruku. Praha 9 najala bezdomovce na hlídání a úklid

Zahradníka udělali úředníci Prahy 9 z bezdomovce Milana Ščuky. Zaměstnali ho, aby hlídal před vytvářením černých skládek na katastru obvodu a aby uklízel odpadky.

Praha 12. března 2018 • 360° foto: Jan Vršinský

Domov bez domova

Reportáž je čtvrtým z pěti dílů audiovizuálního seriálu o lidech, kteří nemají tradiční domov a žijí v podmínkách, které pro bydlení nejsou původně určené. Součástí každého dílu je interaktivní prohlídka prostředí, ve kterém tito lidé žijí.

K práci dostal nový vozík a k přespávání dřevěnou unimobuňku, která stojí vedle zahrádkářské kolonie pod vrchem Třešňovka na okraji Vysočan. Tam je také Milanův rajon, o který se dělí ještě s kolegou.

Hladce oholený, nakrátko střižený padesátník v čistém oblečení jako stereotypní člověk bez domova rozhodně nevypadá. Stojí před dřevěnou boudou a spokojeně se usmívá. „Člověk musí vypadat slušně,“ říká s přízvukem, který nezapře Slováka.

Milan Ščuka pochází ze Spišského Čtvrtku, ale v Česku žije už od základní vojenské služby. Vyučil se pekařem a v pekárně pracoval, dokud lékaři nezjistili, že má alergii na mouku. Postupně se dostal na ulici a teď se zase pomalu dostává zpátky.

„Musím poděkovat lidem na úřadě Prahy 9. Hlavně panu Hanušovi,“ zdůrazňuje Ščuka a myslí tím Františka Hanuše z odboru životního prostředí a dopravy, který má na starosti začlenění lidí bez domova do běžného života a kontrolu pořádku pomocí hlídačů. V Milanově případě se mu to evidentně daří. Má kde bydlet, dostává pět tisíc korun měsíčně a odvádí svěřenou práci. „Ještě mi sem vozí obědy, za čtyřicet korun jeden,“ libuje si.

Uvnitř buňky je místo na dvě úzké postele, stůl a dvě poličky plné kosmetických přípravků. „Do sprchy chodím jednou za tři dny do technických služeb,“ říká Ščuka a ukazuje okénkem přes silnici, jak je to blízko. U dveří stojí kamna a teplo je tu přímo hmatatelné. Dřeva je v okolí dost a co chlapi najdou, dovezou a spálí. Za příbytkem Milan postavil ohradu, která tvoří malý dvorek na skladování dřeva, nářadí a různých nasbíraných věcí. Zkušenost bezdomovce-sběrače v sobě nezapře.

Unimobuňka stojí u sadu Třešňovka, hned vedle zahrádkářské kolonie. Od té doby, co tu dvojice někdejších bezdomovců hlídá, se prý z chatek nic neztratilo. Milan se seznámil se zahrádkáři a občas se u něj staví na kávu soused Karel s manželkou. „Přinesou třeba bábovku a pokecáme,“ říká hlídač, který když opouští svůj dočasný domek, zapíná rádio. Má totiž před boudu vytaženou malou reprobednu, aby si případní nenechavci mysleli, že pán Třešňovky je doma.

Uvažujme o městě jako o prostoru pro život. Takový prostor znamená, že bychom měli počítat s tím, že v něm budou žít různé cílové i příjmové skupiny. Ceny nájemního bydlení stoupají dvakrát rychleji než mzdy a ani chybějící výstavba situaci nepomáhá. I v minulosti, kdy se stavělo, ovšem nebylo vlastní bydlení dostupné pro každého. V České republice žijí desetitisíce lidí s podprůměrnou mzdou, kvůli tomu by ale neměli být donuceni opustit město nebo zemi.

Provizorní obydlí v podobě unimobuňky není řešením bytové nouze. Bytovou nouzi je třeba řešit systémově. Osoby žijící v podmínkách a prostorech, které mají sloužit pro krátkodobé bydlení - třeba v ubytovnách, azylových domech nebo noclehárnách - by neměly být nuceny pobytové služby využívat jako dlouhodobé řešení. Osvojování nových praktik a nacházení zázemí pro řešení své krizové situace člověk nenalezne na ulici, na ubytovně ani v unimobuňce. Kompetence k bydlení se nejlépe získávají tím, že zkrátka standardně bydlíte.

V zemi, kde má tolik lidí hypotéku, je bydlení spojeno s pocitem zásluhovosti. Bydlení jako ontologickou jistotu však potřebuje ke svému životu opravdu každý. Dostupné a stabilní bydlení i pro nejzranitelnější skupiny obyvatel je potřeba zajistit přijetím zákona o sociálním nebo dostupném bydlení, který by zalepil díry v systému zacházení s chudobou. Vytvoření systému sociálního bydlení by vedlo k efektivnějšímu využití veřejných prostředků a k ukončení byznysu s chudobou. Řešení se nabízí i na úrovni obcí, ve využití současných prázdných domů, kterých jsou jen v Praze tisíce, v jejich rekonstrukci a také v podpoře výstavby nových nájemních bytů.

Robert Candra a Ľubomír Smatana