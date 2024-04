Důchodová reforma? Už bez nás, říká Juchelka. ANO chce jen politické body, kritizuje Decroix

Spor o to, kdo s čím souhlasil a nesouhlasil na jednání o důchodové reformě na Pražském hradě, vyvrcholil ve čtvrtek oznámením hnutí ANO, že s vládou Petra Fialy už nebude jednat vůbec. „Napsali jsme velmi slušný dopis, že se toho nebudeme nadále účastnit. Nikoho neurážíme,“ popisuje vývoj situace poslanec hnutí ANO Aleš Juchelka. Vláda obstrukce kritizuje. „Celá koalice je připravená jednat,“ říká místopředsedkyně ODS Eva Decroix. Praha 15:35 26. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zástupci koalice a opozice jednali u prezidenta o důchodové reformě | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Jsme připraveni jednat, i přestože z druhé strany se opakovaně ozývají různé urážky, respektive náznaky, že to nemá smysl,“ deklaruje Decroix. „ANO říká: ‚Jednat s vámi nebudeme‘, ale druhou větou dodává: ‚Kdybychom někdy v budoucnu vládli, tak všechno, co přijmete, zrušíme‘. Mně z toho vyplývá spíš zájem o vlastní politickou linku.“

Naopak podle Juchelky se opozice snaží, ale naráží u koalice o nezájem spolupodílet se na tvorbě návrhů. „Sešli jsme se s ministrem Jurečkou (KDU-ČSL) dvakrát. Až po zhruba roce a půl jsme dostali naši expertku na důchody do jeho důchodové komise,“ popisuje.

„Vždycky jsme k tomu přistupovali velmi poctivě. Na schůzky jsme šli, ale tvrdě jsme narazili na to, že jsme byli postaveni před hotovou věc a museli jsme na ni reagovat,“ dodává.

Podle Evy Decroix ale představitelé hnutí blafují. „Hnutí ANO už rok plamenně hovoří o nějaké své důchodové reformě, ale nikdo ji neviděl, nikdo ji nepředložil,“ připomíná. „Jsem přesvědčená, že nejenom že nic nemají, ale pokud by něco měli, tak to rozhodně neřeknou, protože by se nemohli stavět do role prázdných a někdy opravdu hloupých kritiků.“

Juchelka ale svou stranu brání. „U první vlny jsme v Poslanecké sněmovně dávali celou řadu různých pozměňovacích návrhů,“ rekapituluje. „Skrze pozměňovací návrhy budeme řešit i tu třetí, která běží 30. dubna na vládu. A pokud okolnosti dovolí, tak bychom udělali revizi některých parametrických změn, které důchodovému systému škodí.“

Situaci podle něj vyhrotila zejména dezinterpretace zápisu z jednání s prezidentem. „My jsme říkali, ať se zápis upraví. Nestalo se tak, měli jsme si to povytýkat na další schůzce, s čímž jsme počítali,“ prezentuje stanovisko hnutí ANO.

„Vůbec nerozumíme, proč byl zápis zveřejněn. A proč byly na fotografii prázdné židle, když jsme se v dopise panu prezidentovi ze schůzky omluvili.“

Klesající politická kultura

Koalice vnímá situaci odlišně. „Že je třeba změnit důchodový systém, víme deset let. Hnutí ANO dlouhodobě nebylo schopno předložit nic, co by důchodovou reformu změnilo. Jednání zahájili a snažili se o konstruktivnost. Vrátivší se Babiš z dovolené zjistil, že jim to politicky nesvědčí, všechno utnul a začali jsme tuto debatu,“ domnívá se Decroix.

Šance na shodu v tuto chvíli vidí jako nulové. „Jak říkal premiér na kongresu: nezbude nám nic jiného než změny provést a to, jestli se jich bude hnutí ANO účastnit, nebo ne, bude jejich, a ne naše vizitka,“ avizuje.

Vyjednávat s vládou ale podle Juchelky není jednoduché pro její vnitřní uspořádání. „U příspěvku na péči za mnou chodili poslanci z koalice a říkali, že bohužel pro to zvednout ruku nemohou, protože jim to vedení nedovolí,“ kritizuje. „Musí zvednout ruku jako jeden muž. Funguje to na bázi sekty.“

Problémem je zejména neochota obou stran sdílet své know-how. „Protože se s opozicí nejedná předtím, než jsou změny parametrů, tak není možné o kontextové důchodové reformě jednat, protože ona neexistuje ani u vládní koalice,“ myslí si Juchelka. „Vždycky jenom říkáme názor, to patří k opoziční práci.“

Takový postoj je ale podle Decroix alibistický. „Zaznívají slova, která nejsou v politické sféře nutná. Ať už je to slovo lež, kterým se snažíme vytvářet, kdo je ten správný. Nepatří do toho sekta ani slova jako šaráda,“ oponuje.

„Politika je nejen o obsahu, ale i o formě. Výroky, které zazněly, nepřispívají k politické kultuře,“ uzavírá. „Dno s každým volebním obdobím a evidentně i s každou novou reformou stále klesá.“

Více podrobností o sporu mezi vládní koalicí a hnutím ANO, jednáních u prezidenta nebo spolupráci vlády s opozicí na přípravě změn si můžete poslechnout v záznamu celé diskuse výše.