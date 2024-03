Místo na schůzku unijních ministrů vnitra zamířil vicepremiér a šéf hnutí STAN Vít Rakušan začátkem března na besedu do Vyškova. Na tomto jednání Rady Evropské unie ho zastoupil náměstek Lukáš Hendrych.

Z jakých dat vycházíme? Redakce se zaměřila pouze na formální a mimořádné ministerské Rady, jejichž prezenční listina je volně dostupná na stránkách Rady EU. Zkoumané období je od nástupu současné vlády, tedy od prosince 2021. Započítaná jsou všechna jednání do vydání článku včetně. Ministerské Rady mají stanovenou frekvenci a harmonogram. Na těchto jednáních se přijímají důležitá stanoviska, kterými následně spoluvytváří legislativu EU. Ministři se dále schází na neformálních Radách, kde ale k hlasování nepřistupují a prezenční listiny nejsou dostupné.

Jedná se o běžnou praxi, kdy pověření náměstci zastupují své ministry v Bruselu. Jenže tentokrát to nezůstalo bez povšimnutí. Rakušanovi to vytkla v Poslanecké sněmovně stínová ministryně vnitra Jana Mračková Vildumetzová (ANO). Šéf hnutí STAN si to nenechal líbit a zveřejnil na sociálních sítích statistiku, podle které se jednání unijních ministrů vnitra zúčastnil v 83,3 procenta případů, zatímco „za Andreje Babiše“ to bylo jen 33,3 procenta.

Na to, jak často jezdí čeští ministři na klíčová jednání do Bruselu a Lucemburku, se zaměřily iROZHLAS.cz a Radiožurnál. Od začátku úřadování pětikoalice se konalo bezmála 200 formálních schůzek.

Zmíněný Rakušan byl ze 13 formálních a mimořádných Rad ministrů vnitra na deseti. Podle této metriky je tak jeho docházka 77procentní. V kontextu zbylých členů vlády jde o průměrná čísla.

Pokaždé a pak už vůbec

Z analýzy vyplývá, že čeští ministři se totiž zasedání v podstatě účastní. Někteří mají dokonce i stoprocentní docházku, jiní pár schůzí vynechali. Ale jeden člen kabinetu se ve statistice vymyká.

Ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) se měl zúčastnit devíti formálních Rad, na první čtyři, které proběhly za českého předsednictví ve druhé polovině roku 2022, se dostavil, od té doby ale nezavítal na žádnou z pěti dalších. Pravidelně za sebe posílá svého náměstka Karla Dvořáka (STAN).

„Když se někdo stane ministrem, stává se automaticky i členem Rady EU. Podílí se na rozhodování nejen české vlády, ale také na evropské úrovni,“ zdůrazňoval pro iROZHLAS.cz a Radiožurnál význam účasti na ministeriádách profesor Tomáš Weiss. „V okamžiku, kdy nepřijede ministr, ale jen jeho náměstek, je to signál, že nám vlastně nezáleží na tom, o čem se rozhoduje,“ komentoval odborník z Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.

Na Blažkovy neúčasti reagoval jeho resort pouze následujícími slovy: „Pan ministr se účastní zasedání všech Rad s výjimkou, kdy v ČR musí plnit jiné neodkladné pracovní úkoly.“

Loni v březnu dal přednost jednání Sněmovny a pietnímu aktu k výročí narození Tomáše Garrigua Masaryka. O čtvrt roku později pak byl pod palbou ze všech stran. Piráti tehdy hlasovali o tom, že Blažek ve funkci ministra ohrožuje důvěru ve spravedlnost a právní stát. V den ministerské rady 9. června tak Blažek zůstal v Česku, řešil rezignaci olomouckého vrchního státního zástupce Radima Daňhela a hádal se na síti X s novináři.