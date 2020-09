Volební vizitky: kdo bude hejtmanem? Český rozhlas představuje kandidáty do krajských zastupitelstev

Kdo bude vaším příštím hejtmanem? Český rozhlas položil všem jedničkám na kandidátkách v krajských volbách šest jednotných otázek. Na jednom místě si tak snadno porovnáte, kdo usiluje o vaše hlasy. Celkem oslovil 215 kandidátů. Poslechněte si jejich odpovědi a rozhodněte se, komu dáte svůj hlas ve volbách 2. a 3. října.

Co nabízejí lídři kandidátek vašemu kraji? Koho by si jejich strana zvolila za koaličního partnera? A jak by řešili nejožehavější problémy regionu? Možnost odpovědět na otázky Českého rozhlasu dostal před krajskými volbami lídr kandidátky každé strany, hnutí či koalice. Někteří tuto nabídku odmítli, jiní ji přenechali jinému kandidátovi stejného subjektu.

V interaktivní mapě stačí vybrat kraj, který vás zajímá. Zobrazí se vám volební vizitky kandidátů, jejichž součástí je fotka a zvuk s odpověďmi na šest otázek. Volby se konají ve třinácti krajích Česka s výjimkou Prahy.