Žáček: Byli jsme rozpolceni, zda zřídit komisi pro vyšetřování střelby na fakultě. Zvítězila důvěra

Motiv střelce, který v prosinci zabil na Univerzitě Karlově v Praze 14 lidí, nebyl dán duševní chorobou. Státní zástupkyně Jana Murínová to řekla na čtvrtečním jednání bezpečnostního výboru Poslanecké sněmovny. Opozice navrhovala zřídit parlamentní vyšetřovací komisi, výbor to ale nakonec nedoporučil. „Byli jsme rozpolceni. Nakonec zvítězila zodpovědnost a důvěra v policii,“ řekl ve vysílíní Radiožurnálu poslanec a šéf výboru Pavel Žáček (ODS). Praha 21:13 26. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pieta za oběti střelby na filozofické fakultě | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Je po zasedání výboru jasné, kdy se veřejnost dozví výsledky vyšetřování střelby na Univerzitě Karlově?

Byli jsme informováni zástupci orgánu činných v trestním řízení, čili zejména státní zástupkyní, ale také šéfem týmu, který tuto tragédii vyšetřuje, že mají standardně lhůtu pro první fázi do 21. června.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý rozhovor s poslancem Pavlem Žáčkem (ODS)

Zaznělo tam, že se budou snažit, aby to bylo v zákonné lhůtě skončeno. Ale pokud by se některé externí vlivy protáhly, to znamená třeba posudky, tak nevyučovali, že by došlo k nějakému mírnému skluzu.

Diskuze byla vedena i o tom, jestli má parlament zřídit vyšetřovací komisi a jaký by to mělo vztah k vyšetřování. To je pod dohledem státní zástupkyně, která rozhoduje i o tom, co se sdělí veřejnosti.

Dá se říct, že jsou v podstatě tři větve vyšetřování. GIBS zjišťuje, jestli nespáchal některý z policistů trestný čin. Druhá větev zjišťuje, zda nešlo střelbě zabránit lepším vyšetřováním vraždy střelcova otce v Hostouni. A třetí dává dohromady všechny poznatky. Měl výbor nějaké připomínky k průběhu vyšetřování?

My jsme samozřejmě chtěli slyšet, kolik úkonů policisté udělali, s kým spolupracují při analýze a vytváření různých externích posudků nebo jak to vnímá státní zástupkyně. Ta se za policisty postavila a říkala, že tým, který je poměrně personálně silný, odvádí takovou práci, která odpovídá důležitosti, tak abychom co nejrychleji získali jako veřejnost informace.

To jsme se dozvěděli a pak byla vedená diskuse, jestli postupu policie poslanci věří nebo jestli si myslí, že by to urychlili tak, že by část vyšetřování převzala parlamentní vyšetřovací komise.

Nakonec k jejímu vzniku nedošlo. Jaké důvody k tomu poslance, kteří byli proti, vedli?

My jsme byli rozpolceni. Stejně tak byli rozpolceni i zástupci rodin, které o někoho při střelbě přišly. Oni se také úplně neshodli na tom, jestli by komise měla být, nebo jestli naopak potřebují více času, aby vstřebali tu tragickou událost.

Motiv střelce z filozofické fakulty nebyl ovlivněn duševní poruchou, potvrdila státní zástupkyně Číst článek

Zástupci rodin chtějí dostat relevantní a úplné informace od Policie České republiky a státního zastupitelství. Chtějí vědět, co se vlastně stalo a jak to proběhlo, jestli bylo možné tomu zabránit nebo jaká byla posloupnost.

My jsme v tomto smyslu nebyli jednotní, zvítězila zodpovědnost a důvěra v policii a státní zastupitelství. I z úst ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) padlo, že pokud bychom byli nespokojení s tím, jak by policie kauzu ukončila, tak by byla relevantní diskuse o tom, jestli by neměl vzniknout parlamentní vyšetřovací nástroj.

Jsou teď podle vás nějaké důvody k tomu nedůvěřovat nebo pochybovat o vyšetřování policie? Ať už je ze strany poslanců, nebo rodinných příslušníků.

Já mohu hovořit pouze za sebe, protože jsme pestrá škála názorů ze strany koalice a opozice. My máme takové útržky a ne komplexní pohled. Je to kvůli tomu, že přípravné řízení je neveřejné a média získávají informace z různých zdrojů.

Dostali jsme tam jednu zcela zásadní informaci, která se týká profilu pachatele, která byla uvolněna státní zástupkyní na základě určitého části posudku.

Zvítězila zodpovědnost a důvěra v to, že máme policii a trestní řád, podle kterého se postupuje. Můžeme to komentovat, až když bude informace kompletní. Jako první ji ale musí dostat pozůstalí.

Předpokládám, že jste mluvili s poškozenými, kteří tam přišli na výbor. Co teď podle vás nejvíc potřebují?

Bylo to velmi emocionální, zapůsobilo to na nás všechny. Rozhodli jsme se, že jim dáme prostor, kdykoliv se přihlásí. Byla tam vidět i pestrost názorů.

Poslanec a šéf bezpečnostního výboru Pavel Žáček | Foto: Tomáš Tkáčik | Zdroj: ČTK

Já jsem jim strašně poděkoval, že byli ochotní vlastně vstoupit do veřejného prostoru, protože to pro ně není vůbec jednoduché. My si to nedovedeme představit. S kolegy jsme s dohodli, že budeme udržovat jistou míru piety, a to bylo dodrženo. Dočkali jsme se i poděkování z jejich strany.

Někteří z nich to potřebují vyventilovat, potřebují o tom mluvit a svěřit se dokonce i na veřejnosti. Někteří zase naopak zdůrazňovali faktor času, který hojí bolesti. Část by chtěla třeba jít cestou vyšetřovací komise a část se spíše kloní k tomu, aby policie měla potřebný čas.