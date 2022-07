Šéfstatistik Dušek: Nakažených covidem-19 je až pětkrát víc. Většina má asymptomatický průběh

Denní přírůstky případů koronaviru v Česku se třetí den po sobě drží kolem 2000. Počet úmrtí s nemocí covid-19 ani počet hospitalizovaných ve vážném stavu ale nadále neroste. Ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislav Dušek odhaduje vyvrcholení vlny do 10 dní. „Tak významným šířením nákazy v populaci během letních měsíců jsem zaskočen,“ říká ve Speciálu Plusu a Radiožurnálu. Rozhovor Praha 14:25 14. července 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ladislav Dušek na tiskové konferenci | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Nachází se v aktuálních datech o covidu-19 něco, co vás znepokojuje?

Už ta samotná situace, že v letním období se zvedá velice významně šíření nákazy v populaci, ta je výjimečná. A myslím si, že nejsem sám, kdo je tím zaskočen. Myslím si, že se to týká určitě i kolegů ze západních zemí, Portugalska, Německa, Rakouska, Francie, protože v tom nárůstu nejsme sami.

Pokud bych měl mluvit aspoň trošku odborněji, tak mě velice překvapuje rychlost vývoje nového koronaviru, protože je opravdu velmi rychlý. Od ledna tohoto roku vyvinul funkčních nějakých pět subvariant.

A vývoj evidentně zdaleka nekončí. Jsou už hlášeny další varianty, které jsou životaschopné. Tak to mě určitě překvapuje.

Už minulý týden jste mluvil o tom, že se v Česku málo testuje, že reálně nově nakažených je podstatně víc, než ukazují statistiky. O kolik nebo možná spíš kolikanásobně více nakažených může v tuto chvíli v Česku být?

To se opět týká většiny států, protože to plošné, preventivní testování je spíše výjimečné. Takže počty nově zachycených případů jsou hlavně testy indikované. To znamená, že člověk má vážnější zdravotní potíže, symptomy nebo se z nějakého důvodu nechal testovat například před cestou do zahraničí.

Počty nakažených, které zachytíme, jsou samozřejmě jenom odrazem toho, co skutečně v populaci je. Vzhledem k nakažlivosti varianty to bude násobně více. Určitě teď nepřeženu, když řeknu třeba třikrát čtyřikrát pětkrát nebo nebo i více, protože to šíření je velmi silné.

Nemělo by v této situaci smysl obnovit proplácení testů, aby ten, kdo si není jistý, mohl na test preventivně jít?

V tu chvíli musím říct, že zatím nevidíme, že by šíření takzvané letní vlny mělo nějaký dramatický zdravotní dopad. Drtivá většina nakažených má buď asymptomatické, nebo mírné průběhy. V tomto se určitě opakuje situace z minulého léta.

Na jednotkách intenzivní péče je 26 lidí, z toho tu velmi vysokou intenzivní péči čerpá na celou republikou do 10 pacientů.

„Je rozumné, aby návštěvy, které chodí na nějaká riziková oddělení do nemocnic, tak aby se chránili například respirátorem.“ Ladislav Dušek

Řada států, pokud stíhám sledovat, tak k nějaké formě opatření přistupuje. Někde jsou zaváděny respirátory, roušky v nemocnicích, sociálních zařízeních.

To je určitě věc, která je na zvážení managementu každého zařízení. Je rozumné, aby návštěvy, které chodí na riziková oddělení do nemocnic, aby se chránily například respirátorem.

Pokud jde o testy, tak toto je otázka, která patří spíš na ministerstvo zdravotnictví, útvar paní hlavní hygieničky. Myslím si, že se o tom právě teď v pátek bude jednat.

Jak velká část aktuálně nakažených už covid-19 prodělala a jak velká část je očkovaná? Ukazují data, jak proti aktuálním variantami subvariantám viru je očkování nebo prodělání předešlých variant covidu-19 účinné?

To je velmi dobrá otázka, protože to velmi rychlé a silné šíření v letním období není dáno jenom tou vysokou nakažlivostí nových variant, ale také jejich schopností prolamovat imunitu, kterou jsme získali buď prodělání nemoci, tedy postinfekční, anebo po vakcinaci, postvakcinační.

Ochrana proti nákaze samotné poměrně rychle vyprchává. Proti těmto novým variantám, a to je nový fenomén, tak ochrana ve významném podílu populace trvá kolem tří až čtyř měsíců. Poté neklesá samozřejmě k nule, ale začíná růst pravděpodobnost, že se i očkovaný člověk nebo člověk po infekci nakazí.

Poměrně velké množství lidí, kteří byli očkováni i posilující dávkou v dávnější minulosti, má v tuto chvíli velmi vysoké riziko, že se nakazí, protože ten prolamovací efekt je poměrně silný.

Ale ochranný efekt očkování proti těžkému průběhu nemoci stále velmi významně drží. To je jeden z faktorů, díky kterému pozorujeme i nízkou zátěž na jednotkách intenzivní péče. Toto je velmi pozitivní zpráva. Doufám, že platná i pro podzimní měsíce.

Podzim? Covid-19 i chřipka

Jak vypadají vaše aktuální modely dalšího vývoje letní vlny? Kdy by tato vlna měla kulminovat a na jakých číslech?

Té kulminaci se asi už blížíme. Průběh je poměrně stejný, jako byl u těch předchozích vln. Můžeme to odečítat i ze zkušenosti, kterou už nyní poměrně reprezentativně publikuje Portugalsko.

Takže tři až čtyři týdny cesta směrem na vrchol. Je to poměrně rychlý vývoj. Podle modelů očekáváme, že se k vrcholu už blížíme, možná příští týden, možná do deseti dnů. Poté bude následovat zase postupný pokles. Nevím samozřejmě, na jaké úrovni to v letním období dobrzdí.

Ta subvarianta je opravdu velmi nakažlivá, velmi snadno se šíří populací a její schopnost prolamovat imunitu i po prodělané nemoci a po očkování samozřejmě může vést k tomu, že dobrzdění bude i stále na poměrně jako vysokých číslech.

To je riziko pro podzim. Virus si udržuje v populaci poměrně vysokou nálož. Predikovat, co bude na podzim, pokud k tomu směřovala vaše otázka…

To jsem si ani netroufal zeptat se tak daleko...

Dá se stoprocentně říct, že na podzim dojde k dalšímu nárůstu počtu infekcí, že se zase projeví sezonní efekt. Nelze v tuto chvíli říct, kdy a jestli to bude hned na začátku nebo v polovině září. Možná bych to čekal malinko později vzhledem k té letní vlně.

Stoprocentní jistota je také to, že se začne šířit významněji chřipka, takže tady budeme mít dva kulminační vrcholy respiračních nemocí souběžně.

Pokud se bavíme o tom, jaký to bude mít zdravotní dopad právě v podzimních měsících, tak lze očekávat, že určitě vyšší než těch letních. Pokud tady zůstane stejná subvarianta omikronu, o které se teď bavíme a která způsobila ten současný nárůst, tak bude rozhodovat zejména očkování.

Bude rozhodovat naše schopnost rychle se nechat přeočkovat posilující dávkou, zejména ta zranitelnější část populace, protože ochranný efekt proti těžkému průběhu nemoci je pořád velmi významný.