Vyznamenává prezident hlavně své příznivce? Spočítali jsme, že medaili udělil 80 podporovatelům a blízkým

Prezident Miloš Zeman každým rokem na státní svátek 28. října oceňuje víc a víc osobností veřejného života. Přibývá i vyznamenání, která putují do rukou jeho sympatizantů či přímých podporovatelů. Podobně jako Václav Havel a Václav Klaus za to sklízí kritiku. Server iROZHLAS.cz prošel všechny vyznamenané od Zemanova nástupu do funkce v roce 2013. Z celkem 221 oceněných tvoří jemu blízcí lidé více než třetinu. Přinášíme jejich přehled.