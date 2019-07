26. 7. 2019 | Praha

Českou metropolí loni prošlo na osm miliónů turistů. Kvetoucí byznys ale má i své stinné stránky. Lidé žijící v turistických zónách si stěžují na nekontrolovatelné davy návštěvníků, kteří se navíc ne vždy chovají s respektem, viz alkoholové výlety, které končí i tím, že opilí turisté visí na sochách nebo sprejem pomalovávají Karlův most. Jak z toho ven? A nemůžeme si za to vlastně sami?