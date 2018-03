2. 6. 2015 |Jitka Hanžlová |Ekonomika

Cestovní ruch by měl do České republiky přinášet více peněz. Měl by se stát silným průmyslovým odvětvím, které by mělo přinášet do státního rozpočtu více než tři procenta hrubého domácího produktu. Takové jsou plány ministryně pro místní rozvoj Karly Šlechtové.