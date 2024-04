Saharský prach přichází v poslední dekádě do Česka častěji. V neděli je ale vysoko, popisuje meteorolog

Nad Českem se opět objevil saharský písek. Meteorologové odhadují, že kvůli němu může dojít ke snížení teplot a zakalení oblohy. Jak dlouho tady bude? A jak závažná je situace ve srovnání s tou, která v Česku byla o Velikonocích? „Situace, aspoň v tuto chvíli, není vůbec nijak dramatická,“ říká pro iROZHLAS.cz Jáchym Brzezina, vedoucí oddělení kvality ovzduší v Českém hydrometeorologickém ústavu (ČHMÚ). Rozhovor Praha 12:24 28. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít ilustrační foto | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Byl saharský písek tentokrát neočekávaný?

Úplně neočekávaný nebyl. V modelech máme, že se sem obecně na jaře dostává asi nejčastěji v roce.

A samozřejmě jsou různé modely. Tam spíš bývá problém ne až tak v tom odhadnout pohyb písku, to model dokáže docela dobře. Ale spíš je to u nás složitější v tom, že velice často Česká republika bývá téměř to nejzazší místo, kam se písek dostane.

Takže to někdy bývá takové, že model odhaduje, že se dostane třeba až k nám, on potom nakonec může skončit třeba 100 nebo 200 kilometrů od hranic. Potom bývá největší problém v tom, jak dobře model dokáže odhadnout, v jaké výšce se ty částice budou pohybovat.

V tom byl problém minule. Epizoda, co byla na přelomu března a dubna, byla naprosto nestandardní právě v tom, jak velice nízko se písek pohyboval, jak vysoké ty koncentrace byly. Tehdy model odhadoval, že se to dostane k zemi, ale zhruba osmkrát to podhodnotil.

Saharský prach v Ústí nad Labem o Velikonocích 2024 | Foto: Ondřej Hájek | Zdroj: ČTK

Je teď v neděli situace lepší, nebo horší než posledně? Jak byste to srovnal?

V tuto chvíli, když se podíváme na mapu znečištění, tak co se týče částic PM10 (prachových částic, pozn. red.), tak v celé republice je mapa modrá, což je úplně nejlepší hodnota, jaká je.

To znamená, že koncentrace se v tuto chvíli v průměru pohybují v celé republice zhruba do dvaceti mikrogramů, může to být i méně, protože modrá kategorie je od nuly do dvaceti.

Na přelomu měsíce jsme viděli hodnoty třeba až nad 250 mikrogramů, což je víc než desetinásobek. Takže situace, aspoň v tuto chvíli, není vůbec nijak dramatická.

Souvisí to právě s tím, jak vysoko se částice písečného prachu pohybují. Pokud jsou výš v atmosféře, tak to člověk zaznamená možná tak maximálně prostřednicím zákalu na obloze.

Kdo má třeba fotovoltaickou elektrárnu, tak to může poznat na sníženém výkonu.

Ale není to poznat na našich měřicích stanicích, které ovzduší monitorují zhruba ve dvou až třech metrech nad zemí, což odpovídá tomu, co člověk dýchá.

Mapa znečištění ovzduší (Údaje jsou platné k 28. 4. 2024, 9.00 středoevropského letního času) | Zdroj: ČHMÚ

Častější, ale ne moc časté



Vy jste říkal, že zjara je prach ze Sahary poměrně častý jev. Jak častokrát můžeme saharský písek očekávat v atmosféře?

Většinou to bývají jednotky za rok, řekněme třeba do deseti případů za rok. Bývá to nejčastější v jarních měsících, potom ještě třeba na podzim. V říjnu a v listopadu to také bývá. Samozřejmě se to může teoreticky vyskytnout kdykoliv roce, ale nejčastější to bývá právě na jaře.

Jsou studie, které ukazují, že se ta četnost zvyšuje v poslední dekádě nebo podobně. Mají různé hypotézy včetně toho, že se mění gradient mezi teplotami na pólu a na rovníku. Jsou i hypotézy tvrdící, že v souvislosti s klimatickou změnou se trochu mění proudění.

Ale v podstatě se články shodují na tom, že tyto epizody jsou častější v poslední době. Je tedy relativně běžné, že se tady saharský prach objeví každý rok, ale zase to není každý den.

Pokud jsou hypotézy, že to souvisí s klimatickou změnou, znamená to, že v budoucnu můžeme očekávat častější výskyt saharského prachu?

To vám asi v tuhle chvíli nikdo neřekne, protože těch studií na to není moc. Zkoumá se to obtížně právě kvůli tomu, že ta četnost zase není příliš vysoká. Zkrátka není moc případů, na kterých by se to dalo podrobně analyzovat,

Proto se i vědecké články mohou lišit v tom, proč vůbec těchto případů přibývá. Nemyslím si, že by si zatím někdo troufl odhadovat, jaké to bude do budoucna.

Kdy se ovzduší vyčistí?

Když se ještě vrátíme k neděli, kdy můžeme čekat, že se atmosféra od saharského prachu vyčistí?

Podle nejaktuálnějších předpovědí by to mělo být relativně rychle. Podle jednoho modelu by se to mohlo projevovat hlavně zítra. Potom ještě v úterý, to spíš v západní části země, takže zhruba v Čechách. To je to, co je při zemi.

Naopak prach, co se pohybuje výš v atmosféře, by tady mohl být ještě relativně dlouho. Podle modelu, do kterého se právě dívám, až do pátku. Ale tento model rozlišuje to, co se pohybuje vysoko, a to, co je možné zaznamenat na zemi.

Z měření při zemi model na neděli ukazuje, že se prach pohybuje výš v atmosféře. Podle předpovědi na pondělí to vypadá, že by prach mohl snížit. To znamená, že by se třeba mohly zvýšit některé koncentrace na přízemních stanicích. Otázkou je, jak nízko prach bude.

Čili podle nejnovější předpovědi by prach mohl být v atmosféře nad námi až do konce pracovního týdne s tím, že pokud se projeví při zemi, tak by to mělo být možná v pondělí. A snad by to nemělo být výrazné.

Ale jak jsme viděli minule, toto modelování je opravdu poměrně složité. Na přelomu března a dubna se sice povedlo předpovědět, že dojde ke zvýšení prachu, ale nepovedlo se předpovědět hodnotu.

Je také potřeba brát v potaz, že to, co jsme tu měli na přelomu března a dubna, bylo naprosto výjimečné. Nikdo z nás, co jsme se bavili s kolegy, se s tím v takovéto míře ještě nesetkal, přestože jsme v Česku saharský písek měli už mockrát.