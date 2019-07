Na alkoholových výletech Prahou lezou opilí turisté po sochách. ‚Naprosto zvrácené,‘ hodnotí primátor Hřib

Agentura Riverside Parties Prague nabízí turistům v centru Prahy zážitky spojené s alkoholem. Při svých tour centrem poskytuje neomezené množství pití. Přiopilí lidé pak lezou po sochách nebo sprejují po Lennonově zdi, aniž by průvodci zasáhli. Takové chování vadí primátorovi Zdeňku Hřibovi z Pirátů i sochaři Davidu Černému, jehož díla se stávají terčem přiopilých turistů. Praha 10:05 24. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fotografie z tour agentury agentury Riverside Parties Prague z 26. června | Zdroj: Riverside Parties Prague

Když turisté na známém serveru TripAdvisor hledají noční zábavu v Praze, tak druhou nejpopulárnější akcí jsou tour agentury Riverside Parties Prague. S pivem nebo sangrií v ruce se skupina několika desítek lidí vydává na prohlídku centrem metropole, která je podle webových stránek agentury „více jako party, méně jako klasická tour“.

„Vážně zvrácená prohlídka města,“ popisuje na serveru uživatel jménem Andrew G. „Jenom lituju toho, že jsem se tak opila, že jsem nepochopila některé výklady,“ přibližuje RenataMedronho.

Alkohol pak opilí turisté podle fotografií z 26. června pijí třeba přímo ze sochy mimin na pražské Kampě. Nebo lezou po nedalekém sousoší močících postav. Oba snímky už z oficiálního facebooku agentury zmizely. Autorem obou soch je David Černý, kterému se takové chování nelíbí. „Pěkně mě ti dementi se*ou. Co na to říci,“ komentoval sochař pro iROZHLAS.cz.

A akce Riverside Parties Prague odsoudil i pražský primátor Zdeněk Hřib. „Na tyto akce jsem narazil na Instagramu a přijde mi to naprosto zvrácené,“ uvedl.

Město sice nemá možnost, jak podobné akce úplně zakázat, na chování turistů by ale měla dohlížet především městská policie.

„Nemáme v rukou možnosti, jak Riverside Parties jako způsob podnikání plošně zakázat. Neinzerují nic nelegálního,“ říká pražská radní Hana Třeštíková (za Praha Sobě). „Pití alkoholu na veřejnosti a případně ničení veřejného prostranství ale samozřejmě odporuje platným zákonům a vyhláškám a městská policie takové chování pokutuje,“ dodala.

Padla už pokuta

Strážníci podle mluvčí Ireny Seifertové ale dosud nezjistili žádné poškození soch, kterého by se podle ní dopustil účastník opileckého výletu. A popíjení alkoholu není na Kampě zakázané.

„Park Kampa není ve vyhlášce hlavního města Prahy, která se týká zákazu požívání alkoholu na veřejném prostranstvím, uveden. To znamená, že pití alkoholu zde není výslovně zakázáno,“ upřesnila.

„Popíjení alkoholu na sochách je spíše nevhodným chováním aktérů. Socha s čůrajícím chlapečkem navíc není na veřejném prostranství, ale je umístěna ve dvoře restaurace v Cihelné ulici,“ dodala Seifertová.

Strážníci už ale podle ní účastníky akce Riverside Parties Prague dříve pokutovali. „Proti skupině Riverside Parties Prague byl proveden na konci června zákrok strážníků a několik účastníků bylo za přestupky ve veřejném pořádku pokutováno. Od tohoto zákroku je činnost z pohledu městské policie uvedené skupiny omezena. Všichni organizátoři jsou cizinci,“ uvedla.

Červnový zákrok strážníků popsal na síti TripAdvisor jeden z účastníků akce, uživatel pod jménem Jeff01995, a přiložil i fotografii: „Prohlídka byla skvělá, ale v polovině se objevilo hodně policistů, kteří nás začali nahánět a pokutovat za pití.“

Majitel agentury Isaac Ham-Rosebrock tvrdí, že chování účastníků akcí zachycené na fotografiích na oficiálním facebooku agentury netolerují. Později ze sociální sítě zmizely. „Pořídil je turista, který je zveřejnil, proto jsme je stáhli,“ vysvětlil to Ham-Rosebrock. Podle něj si účastníci mohli logo Riverside Parties Prague přidat na snímky sami. Album na oficiální facebookové stránce agentury z 26. června nicméně obsahuje téměř sto dalších snímků.

Praha 1 podle starosty Pavla Čižinského (za Praha 1 Sobě) podobné akce řeší. „Jde o příspěvek k narušování veřejného pořádku a nočního klidu, a dále proto, že jde o neuctivé chování vůči Praze a řadě jejích památek i vůči Pražanům,“ podotkl Čižinský.

„Hledáme možnosti, jak tyto akce pořádané soukromými osobami výrazně zkultivovat anebo zcela ukončit. Není to ovšem z hlediska legislativy a z hlediska kapacitních možností policie a městské policie snadné,“ dodal starosta Prahy 1.

Za první polovinu letošního roku odhalili strážníci na území Prahy 1 celkem 1 730 přestupků týkající se zákazu požívání alkoholu na veřejnosti. Za první polovinu roku 2018 to bylo 1 103 přestupků.

Neúcta k památníku

Není to poprvé, kdy má agentura Riverside Parties Prague problém s neúctou k sochám. Turisté se podobně chovali také u památníku okřídleného lva na pražském Klárově, který připomíná hrdinství československých letců v řadách britské RAF za druhé světové války, jak informoval koncem dubna Deník N.

Majitel agentury Isaac Ham-Rosenbrock se za to již dříve omluvil. A zástupci společnosti pak k pomníku položili šeříkovou kytici na výraz úcty. „Jménem svým, společnosti i všech zaměstnanců se hluboce a upřímně omlouvám nejen za ony fotografie, ale za chování u památníku. Bylo to neuvěřitelně neuctivé a nikdy se to nemělo stát,“ uvedl tehdy Ham-Rosenbrock s tím, že průvodci už skupiny k památníku nevodí.

Sprejování po Lennonově zdi

Někteří účastníci také podle fotografií z 23. června pomocí sprejů kreslili graffiti na Lennonovu zeď na pražské Kampě. Řád maltézských rytířů, vlastník Lennonovy zdi, už počátkem července podal kvůli nelegálnímu sprejerství trestní oznámení na neznámou osobu.

Řád tvrdí, že průvodci některých organizovaných skupin rozdávají na místě spreje zahraničním turistům, kteří pak na zeď kreslí nesmyslné či sprosté nápisy a symboly. A průvodci své klienty podle nich neupozorňují, že tato činnost je nelegální.

„Jsme nešťastní z toho, co se v posledních měsících kolem Lennonovy zdi děje. Původně magické místo ničí vandalové, kteří čmárají na zeď nesmysly a často i sprostoty. Chceme s tím něco udělat. Během léta představíme koncept, jak zeď vrátit do důstojného stavu,“ uvedl k tomu kancléř českého velkopřevorství řádu Johannes Lobkowicz.

Majitel Riverside Parties Prague pak tvrdí, že agentura sprejování na Lennonovu zeď už měsíc nenabízí. „Kontrolovali jsme, že tam lidé nekreslí něco špatného jako hákový kříž nebo něco. Malovali jenom srdce,“ řekl pro Českou televizi Ham-Rosenbrock. Pro iROZHLAS.cz pak dodal, že vulgární nápisy na zdi podle něj nepocházejí od účastníků jejich akcí.

Praha 1 připravje nejen kvůli problémům u Lennonovy zdi kampaň, která má turisty upozornit na chování, kterým mohou místní obyvatele obtěžovat, uvedla mluvčí radnice Kateřina Písačková.

☮️Lennonova zeď na pražské Kampě už není co bývala. Portréty Václava Havla nebo Johna Lennona překryly obyčejné graffiti i vulgární nápisy. Majitel zdi chce proto sprejování definitivně zakázat. pic.twitter.com/9nOnsP8Fr0 — ČT24 (@CT24zive) 19. července 2019

„Nechceme, aby toto místo kvůli současným problémům s neukázněnými turisty zcela zaniklo. Má svou značnou historickou hodnotu, preventivně tedy chceme návštěvníky upozorňovat na to, že jisté druhy chování tu obtěžují místní obyvatele, v jejichž zájmu městská část jedná,“ uvedla.

Do Prahy loni zamířilo podle ředitele organizace Prague City Tourism Petra Slepičky odhadem asi 11 milionů lidí. Osm milionů nocovalo v hotelech a podobných zařízeních, dalších asi 1,5 milionu bydlelo v bytech pronajímaných přes ubytovací platformy, stejný je i počet jednodenních návštěvníků města.