Necelých deset let po rozdělení Československa to vypadalo, že Češi a Slováci se rozešli nejen papírově, ale i fakticky. Na přelomu století žilo v Česku pouhých 24 tisíc Slováků a na Slovensku ani ne sedm tisíc Čechů. Slovenskou menšinu navíc početně rychle přerostla ukrajinská a málem i vietnamská.

Graf ukazuje cizince, kteří mají v Česku trvalé nebo obvyklé bydliště, zároveň ale mají státní příslušnost jiného státu. Přihlásit se k české nebo slovenské státní příslušnosti sice československé zákony umožnily už v roce 1968, do rozdělení federace v roce 1993 ale měly minimální využití.

Historii česko-slovenských vztahů lépe ilustruje národnostní nebo jazyková menšina – občané Československa, kteří uvádějí slovenskou národnost nebo mluví slovensky. Česká a slovenská národnost se sleduje od založení Československa, v grafickém kvízu proto ukazujeme právě národnost. Ze stejného důvodu ovšem data o národnosti příliš nevypovídají o současném vztahu obou států – řada zejména starších lidí na českém území se hlásí ke slovenské národnosti navzdory tomu, že větší část života strávili v západní částí federace, v roce 1993 si zvolili českou státní příslušnost a je tedy přirozenější považovat je za Čechy.

V článku proto používáme data o státní příslušnosti. Pro ilustraci: při posledním českém sčítání obyvatel v roce 2011 zatrhlo

82 tisíc lidí (0,8 % obyvatel Česka) slovenské státní občanství,

147 tisíc lidí (1,4 %) slovenskou národnost,

154 tisíc lidí (1,5 %) slovenský mateřský jazyk a

290 tisíc lidí (2,8 %) místo narození na Slovensku.

Jsou mezi nimi i ti, kteří v Česku žijí pouze přechodně, například studenti. Poslední sčítání obyvatel se totiž týkalo všech lidí s aktuálním pobytem na území Česka (definice ČSÚ); dřívější sčítání počítala s trvalým pobytem.

Mladí muži s mobilními telefony

Slováci jsou oproti většinovým Čechům mladší (průměrně 33,1 vs. 41 let) a je mezi nimi více mužů (53,7 % vs. českých 49,1 %). Jsou také častěji svobodní (52 % vs. 40 %) a mají vyšší vzdělání (19,7 % vs. 12,5 % vysokoškoláků). Podle analýzy ČSÚ data „jednoznačně potvrzují skutečnost, že imigrace občanů Slovenska má pracovní nebo studijní důvody“.

Následující grafy srovnávají slovenskou menšinu v Česku s českou menšinou na Slovensku. Kromě zmíněných demografických rozdílů říkají ještě to, že v roce 2011, kdy v obou zemích proběhlo sčítání obyvatel, byla česká diaspora na Slovensku desetkrát menší.