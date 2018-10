Když jsme se viděli naposledy, seděli jsme v malé místnosti plné štěnic. Ubytovna v ústecké čtvrti Střekov, které místní neřekli a stále neříkají jinak než Modrá, je už ale několik měsíců zavřená. K poslednímu červnu pak skončilo i obdobné zařízení v Klíšské ulici poblíž průmyslové části města.

Praha/Ústí nad Labem 1. října 2018

Vystěhovat se muselo celkem 230 lidí, z toho na osm desítek dětí. Server iROZHLAS.cz tehdy přinesl příběhy některých z těch, kdo své domovy opouštěli na poslední chvíli. Někdo třeba i po 15 letech. Po necelých čtyřech měsících se redakce na místo vrátila. Podle ústeckého magistrátu je přitom „kauza ukončena“.

Ořechová brigáda

„Dokud žiju, tak to ještě jde,“ odpovídá šestapadesátiletý Vlastimil Hadrava na otázku, jak se mu daří. Sedí na schodech Kostela svatého Josefa v ústecké čtvrti Předlice, jedné z nejvíce tamních sociálně vyloučených lokalit. Na majestátně se tyčícím chrámu za ním, který byl postaven na počátku 20. století jako centrum Nových Předlic, už – nebo ještě? - visí vánoční výzdoba v podobě světelného řetězu.

Právě on žil 15 let na ubytovně Modrá, střechu nad hlavou ale našel teprve nedávno. Až první zářijový pátek se díky známému vyspal na posteli třílůžkového pokoje trmické ubytovny. Cena? Necelých pět tisíc měsíčně. Do té doby zhruba tři měsíce žil a spal venku pod Mariánskou skálou. „Ještě tam mám možná deku,“ říká.

A ačkoli i nová ubytovna je místem, kde by mnozí mohli žít jen těžko, Vlastimil je za to rád. Oproti bydlení na Modré si podle svých slov polepšil: teplá voda teče, omezen není například ani režimem, kdy se musí vrátit domů. A už ho netrápí ani švábi a štěnice.

To už jsme se ale vydali úzkou panelovou cestou, kterou z jedné strany lemuje ostnatým drátem zabezpečený plot depa dopravního podniku, z druhé zase areál jedné z místních firem. Všude v okolí jsou rozházené odpadky, podél cesty se válí injekční stříkačky. Vlastimil se nám omlouvá, že cesta není příliš příjemná, zato je prý ale nejkratší.

Život v pytlích

„Panelkou? To jste měli štěstí, že se vám nic nestalo. Normálně je to tam nebezpečný, samý přepadení,“ říká nám už na ubytovně jeden ze dvou Vlastimilových spolubydlících.

Všichni se tísní v nevelké místnosti ve druhém patře ubytovny, postele těsně naskládané u sebe. Uprostřed pokoje stůl a na něm nádobí. Vedle postele má pytle s věcmi, které si přivezl z ubytovny. Známému tehdy za jejich převoz sem do Trmic zaplatil pro jeho rozpočet hodně - sto korun. Vybalovat je ale zatím nehodlá, nikdy prý neví, kdy bude muset zase odejít.

Vlastimil si sedá na to své pečlivě ustlané lůžko. Doklady, které měl u sebe kvůli kontrole u doktora, si schovává do přihrádky v nočním stolku a z tašky vyndává bílé víno v PET lahvi. To pořídil za peníze z pomyslné brigády. Tedy: každé ráno vstane v pět hodin ráno a buď pěšky, nebo trolejbusem se vydává na druhou stranu města.

Směrem k ústeckému koupališti totiž objevil několik ořešáků, o kterých nikdo neví, a veškerá úroda tak zůstane jemu. Jak říká, v obchodě stojí kilo i 150 korun. On naposledy necelých devět kilogramů prodal své známé za čtyři stovky. „Od toho mám takhle černé ruce,“ ukazuje a směje se. „Dokud mi slouží nohy, tak je to dobrý,“ dodává Vlastimil.