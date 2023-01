Politoložka Dvořáková: Hlasování o nedůvěře je legitimní krok, nyní je to ale jen součást strategie

Opozice již podruhé v tomto volebním období vyvolala hlasování o nedůvěře vládě, tentokrát však pouze podpisy poslanců hnutí ANO. Podle hnutí totiž kabinet neřeší aktuální problémy občanů. Sporné je zejména načasování hlasování, jelikož do prezidentských voleb zbývá pouhých deset dní, podle vládní koalice tak jde jen o součást kampaně a snahu o zviditelnění. Vláda má ve Sněmovně pohodlnou většinu hlasů, hlasování by tedy měla ustát bez obtíží. Praha 17:10 17. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Poslanecká sněmovna při projednávání návrhu na vyslovení nedůvěry vládě. | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Hnutí ANO jako hlavní důvod udává postup vlády a nezájem o problémy občanů, načasování hlasování s volbou prezidenta souviset nemá.

„S prezidentskými volbami to vůbec nesouvisí, to je jenom rétorika současné koalice a já jsem přesvědčen o tom, že i průběh jednání dokáže, že mám pravdu,” komentuje důvody pro hlasování člen předsednictva hnutí ANO Ladislav Okleštěk.

Hnutí ANO považuje za problematické zejména nezařazování jejich bodů do programu jednání. „Všechno je v kontextu předvolební kampaně před druhým kolem. Hned druhý bod, který byl minulý týden projednán, byl opoziční návrh, který předkládali poslanci hnutí ANO,” oponuje důvodům hnutí ANO předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL Marek Výborný.

Podle politoložky a ředitelky Masarykova ústavu vyšších studií Vladimíry Dvořákové by však samotný postup nemusel mít hlubší význam. „Argumenty se vždycky opakují podle toho, kdo je ve vládě a kdo je v opozici. Když to vezmeme z hlediska projednávání opozičních návrhů, vždycky jim je dáván relativně malý prostor,” rozebírá možnosti opozice.

„Na druhou stranu je to legitimní nástroj, který se používá a pravděpodobně by všichni takovou strategii použili, i kdyby to bylo v opačné rovině. Toto je věc, které média věnují pozornost,” dodává Dvořáková.

Taktika opozice

„Druhá věc je vyvolat otázku hlasování o nedůvěře vlády deset dní před volbami, v momentě, kdy strategií Andreje Babiše v druhém kole je propojit Petra Pavla s vládou. Vytvořit image, že pokud lidé budou hlasovat pro něj, budou hlasovat pro vládu je samozřejmě jasně účelové,” naráží Dvořáková na spornou motivaci hnutí.

„Vyvolat v tuto chvíli hlasování o nedůvěře vlády je taktika opozice ve prospěch Babiše, ale je to zcela legitimní krok, jaký se běžně v parlamentech dělá. Využívají nástroje, které mají, a jejich důvody a případně to, jestli Babiš bude přítomen, je jenom účelově vysvětlováno a souvisí to s volební kampaní,” doplňuje Dvořáková.

Právě nepřítomnost předsedy hnutí na jednání je pro vládní koalici jedním ze sporných bodů. „On tam klidně může být, nemusí vystupovat,” myslí si Dvořáková. „Babiš je poslanec, byť v parlamentu není často vidět.” Účastí na hlasování by tak podle ní pouze plnil své pracovní povinnosti.

Jde o součást kampaně

Vzhledem k okolnostem a blížícím se prezidentským volbám tak tohle je podle Dvořákové přímou součástí volební kampaně. „Jde o strategii propojovat vládu a hlasování o důvěře vlády s kandidátem, který bude označován za vládního kandidáta. Nemůžeme s tím vlastně nic dělat, protože oddělit to nejde,” tvrdí.

Hosté Tématu dne Vojtěch Tomášek, reportér Českého rozhlasu

Marek Výborný, předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL

Ladislav Okleštěk, člen předsednictva hnutí ANO

Vladimíra Dvořáková, politoložka a ředitelka Masarykova ústavu vyšších studií

Zároveň není možné záměry hnutí ANO a samotného předsedy jako kandidáta v současné chvíli oddělit. „Mluvíme o předsedovi hlavní opoziční strany. Musíme si uvědomit, že jakákoliv aktivita té strany souvisí s prezidentskými volbami a zároveň prezidentské volby a kandidatura Andreje Babiše souvisí s postavením hnutí ANO,” rozebírá Dvořáková.

„Nelze říci, že Babiš je najednou prezidentský kandidát, potom je předseda strany a pokaždé, že bude hrát jinou roli. Je to propojené a řekla bych, že to vidíme všude, v jakékoli zemi,” doplňuje.

Poslechněte si celý pořad Téma dne, ve kterém se dozvíte, jaké jsou konkrétní důvody hnutí ANO pro vyvolání hlasování o nedůvěře nebo proč je podle vlády jednání pouze plýtváním financí.