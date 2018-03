Praha| 18. 1. |ČTK |Zprávy z domova

Premiér Andrej Babiš chce, aby novou vládu jmenoval prezident Miloš Zeman, a to i v případě, že v souboji s Jiřím Drahošem o Hrad neuspěje. Vládu by měl Babiš rád sestavenou do konce února.