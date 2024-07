Ekonom Švejnar: Harrisová se bude snažit získat střední třídu. Útočit bude na velmi bohaté

V jakém stavu je americká ekonomika a jak její stav může ovlivnit výsledky podzimních prezidentských voleb? Jaký ekonomický program nabídne pravděpodobná kandidátka za demokraty Kamala Harrisová? „Možná bude v ekonomické oblasti víc nakloněna k sociálnímu cítění, ale i Biden byl v tomto dost silný,“ říká pro Radiožurnál českoamerický ekonom a profesor Jan Švejnar. Washington 0:10 31. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jan Švejnar | Foto: Karolína Němcová | Zdroj: Český rozhlas

Spojené státy se chystají na prezidentské volby. Jak velký budou mít na jejich výsledek vliv ekonomické otázky a ekonomický program obou kandidátů?

Bude to velmi důležitý aspekt. Američané často volí takzvaně peněženkami a po náhlé inflační vlně ještě stále mnoho lidí nevidí ekonomiku jako v dobrém stavu. Ale musím říct, že když se na to člověk podívá objektivně, tak si americká ekonomika vede mnohem lépe, než evropská nebo mnohé jiné ekonomiky.

Minulý týden jste řekl, že americká ekonomika si vede velmi dobře, že je momentálně jednou z nejlepších ekonomik na světě, ale že si to lidé stále ještě neuvědomují. Uvědomí si to do listopadu?

Harrisová se bude rozhodně snažit, aby si to lidé uvědomili, pokud bude kandidátkou, což se očekává. Trump samozřejmě tvrdí, že na tom je ekonomika velice špatně a že on to vedl mnohem lépe. Data za poslední čtvrtletí ale naznačují, že si ekonomika vede velmi dobře, co se týče růstu HDP: 2,8 procenta meziroční kvartál.



Jak to vidí lidé… je to podobné v Česku. Lidé vidí, že ceny jsou stále vysoké a interpretují to jako inflaci, i když už se nemění. Takže inflace, tedy pohyb či změna, už může být velmi nízká, ale jestliže ceny zůstávají vysoko, tak to mnoho lidí interpretuje negativně, tedy že tu inflace stále je.

Do jaké míry spojují Američané vývoj ekonomiky s Kamalou Harrisovou jakožto viceprezidentkou? Může jí vývoj ekonomiky pomoci, nebo uškodit, nebo to lidé berou spíš jako vizitku Joea Bidena?

Budou ji spojovat s Bidenem. Jakkoli budou ekonomickou situaci vidět, spojí je dohromady.

Dá se předpokládat, s jakými ekonomickými prioritami bude Kamala Harrisová kandidovat?

Myslím, že bude pokračovat s tím, co s ní Biden začal. Tedy s hlavními zákony, které byly připraveny a schváleny. Neočekával bych velkou změnu. Možná bude v ekonomické oblasti víc nakloněna k sociálnímu cítění, ale i Biden byl v tomto dost silný.

Deník The New York Times citoval slova Kamaly Harrisové, že pravidla americké ekonomiky byla příliš dlouho psána ve prospěch lidí, kteří mají nejvíce, ale ne ve prospěch těch, kdo nejvíc pracují. Je to politická proklamace, nebo se dá čekat, že se to bude propisovat do politického programu?

Myslím, že to bude propisovat do reálného programu, ale to se propisuje už v programu Bidena. Ten chce například zvýšit zdanění velmi bohatých lidí s příjmy nad 400 tisíc dolarů ročně.



Ona v tom asi bude pokračovat a bude se v tom velmi lišit od Trumpa, který naopak ve svých daňových úpravách spíše preferoval bohatší lidi a podniky. Bude to jedním z hlavních střetů. Ona se tak bude snažit získávat střední třídu a útočit na ty velmi bohaté.

Jak odlišný bude jejich přístup k zahraničnímu obchodu?

Myslím, že už je jasné, že Trump bude chtít mít mnohem více ochranářský přístup. To znamená zamezovat volný obchod, regulovat ho. Harrisová bude stoupenkyně volného obchodu a do jisté míry bude chtít preferovat americké výrobce a zaměstnance.



Například jsme viděli, že Biden a Harrisová nesnížili většinu cel, která Trump nastavil, i když by je sami nebyli postavili. Rozdíl tu je, otázka je, jak bude vidět v číslech. Spíše bych očekával, že Harrisová nebude dále zvyšovat cla, zatímco Trump je zvýší.

Jak levicově zaměřenou kandidátku hodnotí byznysová sféra? Mohl by se s Harrisovou vrátit zákaz frakování při těžbě ropy? A jak může dopadnout výsledek amerických voleb na evropskou ekonomiku?