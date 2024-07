‚Nudná je, ale líbí se mi, že působí uvážlivě.‘ Někteří voliči demokratů nesouhlasí s nominací Harrisové

Za sto dní už při troše štěstí můžeme znát jméno příštího amerického prezidenta. Republikáni už oficiálně nominovali Donalda Trumpa. Demokrati po odstoupení vítěze primárek Joea Bidena plánují nominaci potvrdit ve zrychleném režimu v příštích dnech. Klíčovou podporu rychle získala Bidenova viceprezidentka Kamala Harrisová. Některým voličům demokratů se ale nelíbí ona coby kandidátka ani způsob výběru. Od zpravodaje z místa Washington 10:52 29. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Někteří voliči demokratů nesouhlasí s nominací Kamaly Harrisové (ilustrační foto) | Foto: Stephanie Scarbrough | Zdroj: Reuters

Není složité najít teď v Americe demokraty, kteří jsou nadšení pro Harrisovou a posílají peníze na její kampaň nebo se nabízejí jako dobrovolníci. I spousta dalších se raduje, že hlavním tématem voleb nebudou Bidenův věk a jeho kondice. Tuhle náladu ale nesdílejí všichni.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Má v sobě něco, kvůli čemu z ní neumím být nadšená, myslí si o viceprezidentce Kamale Harrisové volička demokratů Barbara Buterová

„Problém je v tom, že jsem nedostala šanci si ji vybrat. Nelíbí se mi, že získá nominaci, aniž bych se k tomu mohla hlasováním vyjádřit. Kdyby si prošla aspoň nějakým výběrovým procesem, asi bych ji spíš akceptovala, prostě bych se smířila s tím, že ji lidi vybrali. Takhle mi to nepřipadá správné,“ myslí si volička demokratů Barbara Buterová a tyto okolnosti prý ještě posilují její vnímání Kamaly Harrisové, která jí prý vůbec není sympatická.

„Neumím to úplně pojmenovat, ale má v sobě něco, kvůli čemu z ní neumím být nadšená. Jsem k ní coby příští prezidentce rezervovaná. Jenže vzhledem k tomu, koho máme na výběr, nebudu váhat volit kandidáta demokratů,“ uznává.

Větší show?

„U Harrisové ale vlastně ani neznám všechny její politické postoje, protože na ní nebyla dostatečně upřená pozornost. Chodí mi emaily, ať přispěju na její prezidentskou kampaň, jako by tu nominaci už měla v kapse. Nevím, jestli by ještě šlo uspořádat otevřený sjezd. Necítím, že mám všechny informace, což je dost nepříjemný pocit, když jde o prezidenta vaší země. Asi slyšíte to nadšení v mém hlase,“ říká ironicky penzistka z předměstí Washingtonu.

Kdyby si Barbara mohla vybrat, chtěla by prý za demokratického kandidáta buď guvernérku Michiganu Gretschem Whitmerovou nebo guvernéra Kentucky Andyho Besheara. A není sama, kdo má pochyby o způsobu, jakým demokrati teď vybírají kandidáta.

„Přála jsem si, aby Biden z voleb odstoupil už dávno. Mohly být pořádné primárky a lidi si mohli kandidáta vybrat. Tohle nepůsobí dobře, zvlášť v době, kdy v této zemi bojujeme o zachování základních prvků demokracie,“ tvrdí TaMeisha Norrisová, podnikatelka z Virginie, která se počítá mezi nezávislé voliče.

„Ale vím, že pravidla tohle dovolují a s Kamalou Harrisovou problém nemám. Bude to znít morbidně, ale nepočítala jsem s tím, že Biden fyzicky zvládne už to první funkční období. A vždycky jsem si byla jistá, že ona by funkci prezidentky zvládla,“ domnívá se. Harrisovou plánuje Norrisová volit, i když jí připadá nudná.

„Vzpomínám si, že v debatách při minulých primárkách byla věcná, vysvětlovala politické záměry – a kvůli tomu působila trochu nudně. Nudná je pořád, ale to je v pohodě. Mně se líbí, že působí uvážlivě a rozumí problematice. Ale vím, že jiní lidé potřebují od kandidáta větší show,“ myslí si TaMeisha a považuje to za kontrast s Donaldem Trumpem. Republikánský kandidát show zajišťuje, ale podstatou problémů se podle ní moc nezabývá.