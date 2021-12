Jaká byla éra Angely Merkelové a co za sebou odcházející kancléřka zanechává, ukazuje osm největších momentů její kariéry, kterými se zapsala do historie – nejen německé, ale i té evropské a mezinárodní.

„Myslím, že její oblíbenost vychází z toho, že dokázala vytvořit určitý pocit stability a bezpečí v době, která nejméně posledních deset let stabilní a bezpečná není. Dokázala Němcům prodávat představu, že se ve světě mohou dít věci jako změna klimatu, hrozba rozpadu eurozóny až po migrační krizi, Německo to ale v klidu zvládne bez toho, aby se muselo zásadně změnit. To je jádro jejího úspěchu. Její hlavní politickou metodou je pak pragmatické řešení dílčích, dosažitelných věcí,“ říká pro iROZHLAS.cz.

„Je to vyrovnaná žena, nemá žádné skandály, umí hasit problémy, umí řešit krize, je pragmatická, trpělivá. Kdybychom to měli shrnout, má trochu jiný styl politiky, než mají mužští kolegové,“ uvedla v zářijovém rozhovoru v podcastu Vinohradská 12. Za důvěryhodnou ji přitom považují i ti, kteří ji nevolí.

Bývalá šéfka Křesťanskosociální unie (CDU), kterou vedla dlouhých 18 let (2000-2018), nyní předává kancléřské otěže do rukou sociálního demokrata Olafa Scholze. Po čtyřech kancléřských mandátech a 16 letech v čele Německa tak končí „éra Angely Merkelové“.

Nástup do funkce kancléřky

„Chci sloužit Německu,“ prohlásila Merkelová v roce 2005, když jako předsedkyně CDU získala nominaci na post kancléřky. O pár měsíců později na něj skutečně dosáhla, Merkelová se tak stala první ženou a zároveň prvním politikem z bývalé NDR, který tuto funkci obsadil.

Přestože se narodila v Hamburku, vyrůstala ve východoněmeckém Templinu v rodině evangelického faráře. Angela Dorothea Kasnerová, jak se kancléřka jmenovala za svobodna, vystudovala fyziku na univerzitě v Lipsku. Několik let také působila v institutu fyzikální chemie ve Východoberlínské akademii věd a třikrát odjela na stáž do bývalé Československé akademie věd, kde v 80. letech pracovala na doktorátu.

Zlom v životě Angely Merkelové přišel s pádem komunismu. „Největším překvapením mého života byla svoboda,“ vzpomínala v listopadu 2005, když nastupovala do funkce německé kancléřky.

Po pádu komunismu se zapojila do činnosti Demokratického hnutí, následně vstoupila do CDU a stala se poslankyní. Mladé političky z východu si všiml i předseda křesťanských demokratů a kancléř Helmut Kohl, který z ní v lednu 1991 udělal ministryni pro záležitosti žen a mládeže. O tři roky později jí pak svěřil resort životního prostředí, Merkelová tak stoupala i na stranickém žebříčku. Z řadové členky se stala místopředsedkyní CDU a na podzim 1998 se „Kohlovo děvčátko“, jak jí mnozí přezdívali, vypracovalo na generální tajemnici strany.

Ministryně pro ženy a mládež Angela Merkelová a tehdejší kancléř Helmut Kohl na sjezdu CDU v prosinci 1991 | Foto: Michael Jung/dpa / Profimedia

„Prokázala politický, v uvozovkách ‚zabijácký‘ instinkt, když v roce 1998 skončila dlouhá éra Helmuta Kohla. CDU odešla do opozice a začaly vybublávat různé aféry. Ukázalo se, že Helmut Kohl stranu financoval do určité míry z nepřiznaných peněz a Angela Merkelová byla první, kdo se od něj velmi dramaticky distancovala. Napsala článek do Frankfurter Allgemeine Zeitung, kde stálo, že je potřeba se od podobných věcí odstřihnout,“ popisuje Eberle.

Do čela křesťanských demokratů tak Merkelové pomohly aféry spojené s financováním strany, které nejprve zlomily vaz Kohlovi a následně i jeho nástupci Wolfgangovi Schäublemu. Díky tomu se Merkelové otevřela cesta na samotný vrchol stranické hierarchie a na jaře roku 2000 se stala šéfkou CDU, i když ve straně nebyla příliš oblíbená.

Merkelová jako Sherlock Holmes nebo Miss Marplová. O končící kancléřce vznikla komediální detektivka Číst článek

Kritici měli mimo jiné problém s tím, aby se předsedkyní konzervativců stala bezdětná a podruhé vdaná protestantka z východu. Mezi delegáty CDU ale převládl názor, že se strana potřebuje odstřihnout od skandálů a Merkelová by se mohla stát ztělesněním nového začátku.

„Předsednictví strany jí v roce 2000 tak trochu spadlo do klína. Merkelová byla poměrně dost okopávaná ze strany různých mužů, kteří si mysleli, že by to uměli lépe. Následně ale dokázala zopakovat několik velmi chytrých taktických kroků a poslední, co jí pomohlo, bylo svolání předčasných voleb Gerhardem Schrödrem. Předtím se spekulovalo o tom, že by jí CDU mohla obejít, ale tím, že volby byly předčasné, na to nebyl čas,“ říká analytik Eberle.

Do kancléřského křesla jí tak podle něj pomohlo štěstí a zároveň „velmi dobrý instinkt pro politickou intriku“. Do čela Německa se dostala žena, která díky svému dřívějšímu působení na Československé akademii věd měla blízko i k Česku, i když tato role „Česku nakloněné německé kancléřky“ bývá podle Eberleho někdy trochu přeceňovaná.

„Merkelová nebyla německým kancléřem, který by byl pro Česko zásadním problémem. Je známá svou metodou ‚rozdělme velké problémy na malé a pak se na nich domluvíme, ale rozhodně je nebudeme hrotit‘ a tu přenášela i do mezinárodní politiky. Díky tomu byla přijatelnou kancléřkou, zároveň si ale nemyslím, že by vycházela českému či východoevropskému zájmu výrazně vstříc,“ míní Eberle.

Finanční krize

Jeden z nejdůležitějších momentů její kancléřské kariéry nastal jen pár let po nástupu do funkce. Řeč je o finanční krizi, která se pro německou kancléřku stala jednou z prvních zatěžkávacích zkoušek.

„Když padne euro, padne Evropa,“ prohlásila k dluhové krizi eurozóny v roce 2011. Merkelová tehdy velmi usilovala o záchranu eura, zároveň ale tvrdě prosazovala dodržování přísných rozpočtových pravidel.

Merkelová jako lídryně EU Angela Merkelová byla moderátorkou sporů v první řadě na evropské půdě. Podle mnoha unijních kolegů byla kancléřka často ústřední postavou jednání a během schůzek Evropské rady to byla ona, kdo pomáhal najít kompromis. „Vaši moudrost budeme postrádat zvláště ve složitých dobách,“ prohlásil na adresu kancléřky předseda Evropské rady Charles Michel, když se Merkelová účastnila svého posledního, v pořadí 107. summitu. Během kariéry tak byla ústřední postavou zhruba poloviny všech dosavadních summitů EU.

„Eurokrize se stala příkladem možná největšího selhání kancléřky. Zatímco Barack Obama nebo bývalý britský ministr financí Gordon Brownv letech 2008-2009 masivně investovali do ekonomiky, aby obrátili ekonomický cyklus, Angela Merkelová s Nikolasem Sarkozym naordinovali austerity ( úsporná opatření – pozn. redakce). Kvůli tomu pak Evropa prošla mnohem hlubší a delší krizí. Určitě bych proto neřekl, že to je její nejzářivější moment,“ tvrdí Eberle.

Mezitím se v Německu uskutečnily volby, ve kterých konzervativní blok CDU/CSU v září 2009 navzdory druhému nejhoršímu výsledku v historii zvítězil. V říjnu ji pak parlament zvolil kancléřkou na druhé funkční období a byla jmenována nová vláda, kterou Merkelová sestavila s liberálními svobodnými demokraty (FDP).

I když jsou výsledky jejího řešení sporné, během finanční krize sehrála Merkelová na evropské půdě klíčovou roli. Jako kancléřka ekonomicky nejsilnějšího státu unie byla při snahách o vyřešení krize velmi angažovaná, zejména v jižních zemích eurozóny se ale stala často zatracovanou političkou. Mezi nejzadluženějšími státy platícími eurem totiž úsporná opatření vyvolala silnou vlnu odporu.

„Za jejího kancléřství došlo k rozlomení nově rozšířené Evropské unie na tři části – na severozápadní jádro a na jižní a východní periferii. V eurokrizi to bylo rozlomení severo-jižní, kdy se nejpostiženějšími zeměmi stalo Řecko, Portugalsko, Španělsko nebo Itálie, zatímco u migrační krize to bylo rozdělení východo-západní,“ připomíná odborník na Německo.

Zatímco Evropa řešila následky rozpočtové krize, v Německu proběhly roku 2013 další parlamentní volby. Konzervativní blok CDU/CSU pod vedením Merkelové opět vyhrál a v polovině prosince byla šéfka CDU zvolená kancléřkou na třetí funkční období. Stejně jako během toho prvního se moci ujala vláda takzvané „velké koalice“ složená z CDU/CSU a sociálních demokratů.

Ukrajinská krize

Přinejmenším stejně významnou roli Angela Merkelová sehrála během řešení konfliktu na východě Ukrajiny a anexe ukrajinského autonomního poloostrova Krym Ruskem v roce 2014. Vystudovala jako hlavní mediátorka mezi Ruskem a Západem a v roce 2015 pomohla dojednat takzvanou druhou mírovou dohodu z Minsku, která měla válku na východní Ukrajině zastavit.

Rusko hromadí síly u hranic Ukrajiny. Krizi vyvolává na více frontách, Západ může čekat těžká volba Číst článek

Podle analytičky Judy Dempseyové z výzkumného centra Carnegie Europe se tak Merkelová stala „neopěvovanou hrdinkou ukrajinské krize“. Nejenže měla neustále na telefonu ruského prezidenta Vladimira Putina, kterého se snažila přesvědčit k odsouhlasení dohody. Musela také udržet evropskou sedmadvacítku pohromadě a sladit její postoj k protiruským sankcím.

„Tehdy se ukázala její schopnost reagovat. Dokázala situaci přinejmenším zamrazit, protože jak víme, minské dohody neplní ani jedna ze stran. Umožnily ale situaci deeskalovat a dostat do podoby, v jaké dodnes žijeme. To je podle mě určitě lepší moment kariéry Merkelové. Obecně je ale hrozně složité hodnotit, jak Merkelová vůči Rusku diplomaticky vystupuje. Víme, že německo-ruské kanály jsou hodně živé, nevíme ale, kdy a jak mohla její intervence něčemu pomoci,“ podotýká Eberle.

Odborník připomíná, že na začátku své kancléřské kariéry Merkelová razila politiku, která byla ruským zájmům mnohem méně nakloněná, než v případě jejího předchůdce, německého kancléře z let 1998-2005 Gerharda Schrödera. Poměrně rychle ale v této politice polevila.

„Stejně jako u Schrödera se její politika vůči Rusku následně řídila dvěma hlavními pilíři. Jedním z nich byla historická odpovědnost a citlivost vzhledem k historii druhé světové války, která je v Německu stále živá. Wehrmacht totiž prováděl na území dnešního Ruska, Běloruska a Ukrajiny věci, které jsou stále citlivé. Druhou věcí je pak obchod a energetika,“ podotýká Eberle. Osobní vztah Merkelové a Putina byl ale vždy založen jen na respektu, určitě ne na vzájemné náklonosti.